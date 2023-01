Governo lança licitação para revitalização da orla de São Félix do Araguaia

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) publicou o edital para contratar a empresa que vai realizar obras na orla de São Félix do Araguaia. O valor da obra estimado pelo Governo de Mato Grosso é de R$ 11 milhões para executar a revitalização do calçadão e dos espaços de convivência, localizados na Avenida Araguaia.

Com uma população estimada pelo Censo 2022em 11 mil pessoas, São Félix é a maior cidade à beira do Rio Araguaia na região nordeste. O município se apresenta com potencial para ser um novo polo turístico pesqueiro do Estado e, além disso, há uma demanda da população por locais apropriados para o lazer e práticas desportivas.

O projeto prevê uma área construída de 12.422,18 m², com calçadão, três bares, um playground coberto, capela coberta, espaço de multieventos coberto, ambientes de convivência, com bancos e arborização, 41 vagas de estacionamento, sendo duas para Portadores de Necessidades Especiais. Também está prevista a construção de um mirante em aço, com plataforma metálica.

De acordo com o edital, a Orla de São Félix é um importante centro articulador da vida urbana do município, sendo um conhecido ponto de encontro da população. No entanto, o local não dispõe de infraestrutura adequada. O projeto de revitalização proporcionará opções de lazer em harmonia com a natureza local, além de estimular o turismo e o comércio.

A licitação será realizada na modalidade de Concorrência Pública, em lote único e com critério de escolha por menor preço. As empresas interessadas devem entregar suas propostas financeiras e documentação no dia 23 de fevereiro, às 14h, na sede da Sinfra-MT em Cuiabá.

Fonte: GOV MT