Governo lança quatro licitações para investir R$ 155 milhões em obras no interior do Estado

O Governo de Mato Grosso lançou quatro licitações para a realização de obras no interior do Estado. Com a construção de uma ponte, asfaltamento de 26,3 quilômetros e recuperação de quase 83 km de rodovias estaduais, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) planeja investir R$ 155 milhões em diferentes regiões.

A Sinfra-MT vai recuperar 21,26 km da MT-458/459, no município de Pedra Preta. A obra está orçada em R$ 13.389.012,70 e tem o objetivo de restaurar as condições de trânsito da rodovia. O asfalto novo será fundamental para os moradores do distrito de Nova Galileia, que tem a rodovia como principal rota de acesso até a BR-364. A licitação será realizada no dia 25 de abril, às 09h.

Outro trecho que será recuperado, também na região Sul, é a MT-299, que liga o Terminal Ferroviário de Itiquira até a BR-364. O investimento previsto para a restauração do trecho de 61,68 km é de R$ 34.178.750,07. A licitação está marcada para o dia 02 de maio, às 14h, na Sala de Licitações da Sinfra-MT.

Com essas duas licitações lançadas, a Sinfra-MT chega a 11 editais de recuperação de rodovias publicados em 2022, o que representa um investimento superior a R$ 300 milhões na recuperação de 663,6 km de rodovias estaduais.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, esse investimento é fundamental para garantir a durabilidade das rodovias. “Seguimos uma determinação do governador Mauro Mendes de cuidar desse patrimônio, que é a malha rodoviária estadual. Com isso, conseguimos garantir as condições de trafegabilidade e o direito de ir e vir de todos os cidadãos”, afirma.

Além dos investimentos em recuperação, a Sinfra-MT também vai executar a obra de asfaltamento de um trecho de 26,3 km da MT-235, em Comodoro. A licitação está marcada para o dia 28 de abril, às 14h, com orçamento referencial de R$ 34.350.796,08.

Por fim, foi aberta a licitação para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Paranaíta, na MT-208, entre Alta Floresta e Paranaíta. Com 100 metros de extensão, a ponte está orçada em R$ 7.322.127,44 e representará a remoção de um obstáculo para o desenvolvimento da região. A licitação será realizada no dia 27 de abril.

Todas as licitações serão realizadas na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), pelo critério de menor preço e em lote único.

Para mais informações, acesse a página de licitações no site da Sinfra-MT.