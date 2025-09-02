MATO GROSSO
Governo licita obra para construir Anel Viário em Cáceres
O Governo de Mato Grosso lançou a licitação para contratar a empresa que vai realizar as obras de implantação do Anel Viário de Cáceres. A nova via será construída com o objetivo de desafogar o fluxo de caminhões pesados de dentro da cidade, contribuindo tanto para o trânsito dentro da cidade, quanto para os caminhoneiros que poderão seguir viagem sem passar pelo trecho urbano.
O Anel Viário de Cáceres terá 6,25 quilômetros de extensão, sendo uma obra com valor estimado em R$ 21,8 milhões. A via vai proporcionar uma ligação entre a BR-070, na saída para Cuiabá, com a MT-343, na saída para Barra do Bugres.
A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, afirmou em suas redes sociais que o sentimento da população com o lançamento da obra é de gratidão. Ela lembrou que o projeto foi elaborado pela prefeitura e vem sendo discutido há alguns anos, com o objetivo de resolver uma das principais demandas de infraestrutura da cidade.
“O lançamento dessa licitação só foi possível porque o Estado assumiu essa importante obra. O rodoanel vai tirar o fluxo das carretas de dentro da cidade, para fazer esse caminho por fora da cidade”, explicou.
O governo do Estado concluiu na atual gestão a pavimentação da MT-343 que liga Cáceres até Barra do Bugres. Com essa obra, o município deixou de ser ligado só com a região Oeste e passou a ser conectado com o médio-norte, o que aumentou o trânsito dos veículos.
A obra será licitada no dia 15 de setembro, às 9h, por meio do Sistema Siag, da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema e PM aplicam R$4 milhões em multas por ilícitos ambientais na região nordeste do estado
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), com apoio da Policia Militar, deflagrou na última semana uma operação contra crimes ambientais que resultou na apreensão de 2 pás carregadeiras no município de Luciara, 1 trator de pneu com roçadeira em São Félix do Araguaia e 1 trator esteira em Novo Santo Antônio.
A equipe lavrou o total de R$4 milhões em multas, sendo cerca de R$ 3,9 milhões por descumprimento de embargo e impedir a regeneração natural de vegetação nativa em áreas embargadas indicadas pela Sema e, R$119 mil em razão do desmatamento sem autorização no bioma Cerrado, em Luciara.
A operação, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto no nordeste do estado, foi deflagrada após detecção de alterações ilegais na vegetação pelo sistema de alertas Planet. A ferramenta reúne imagens de satélite de alta definição de diversas fontes e fornece, em poucos minutos, dados precisos de todo o uso do solo no Estado, incluindo de desmatamento.
Entre os ilícitos identificados nas três localidades estão 1 descumprimento de embargo em São Felix do Araguaia, 1 em Novo santo Antônio e 2 em Luciara.
Foram totalizados 734 m² em descumprimentos de embargo e as novas áreas embargadas pela ação somaram 119 m².
Operação Amazônia
A Operação Amazônia, que integra órgãos estaduais e federais, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), tem como instrumentos o monitoramento em tempo real por satélite de todo o território de Mato Grosso, fiscalização contínua no local onde é identificado o crime ambiental, embargo de áreas, apreensão e remoção de máquinas flagradas em uso para o crime e a responsabilização de infratores.
Denúncia
Crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou whatsapp), pelo email [email protected], pelo aplicativo MT Cidadão ou Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.
Quem se deparar com um crime ambiental também pode denunciar à Polícia Militar, pelo 190.
*Texto com supervisão de Renata Prata
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Operação integrada identifica queimada ilegal no Pantanal; infrator é multado
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) coordenou uma operação integrada de fiscalização ambiental que resultou na responsabilização de um infrator por uma queimada ilegal no Pantanal, no município de Barão de Melgaço (a 109 km de Cuiabá). O infrator recebeu uma multa de R$ 20 mil pelo crime de desmatamento de dois hectares do bioma.
A operação contou com a atuação conjunta de equipes do Corpo de Bombeiros, da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e da Força Nacional de Segurança Pública. A iniciativa faz parte das ações da Operação Infravermelho, conduzida pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), que realiza monitoramento contínuo com o objetivo de identificar áreas de risco, coibir o uso irregular do fogo e responsabilizar os infratores por crimes ambientais.
Segundo o comandante-geral do BEA, tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, um foco de calor foi identificado por meio de monitoramento via satélite na região do Pantanal. Diante da detecção, uma equipe foi mobilizada para realizar a verificação in loco e confirmou a presença de uma área desmatada, onde ocorria uma queima ativa e irregular.
“No momento da ocorrência, não havia ninguém no local que assumisse a responsabilidade pela queima, o que impossibilitou a prisão em flagrante. No entanto, por meio de diligências e levantamentos realizados pela equipe, conseguimos identificar o autor, que foi devidamente responsabilizado conforme prevê a legislação ambiental vigente”, destacou o comandante.
O infrator foi autuado administrativamente pelo desmatamento e multado pelo Corpo de Bombeiros por descumprir o Decreto nº 1.403/2025, que estabelece o período proibitivo para o uso do fogo em atividades de limpeza e manejo de áreas rurais no estado. No bioma Pantanal, essa proibição está vigente desde 1º de junho e se estende até 31 de dezembro.
Somente em 2025, as ações de fiscalização ambiental já resultaram em autuações em mais de 100 propriedades, abrangendo uma área superior a 100 mil hectares. Como consequência, foram aplicadas multas que ultrapassam R$ 79,3 milhões. Além das sanções administrativas, o infrator também responderá pelo crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).
Operação Infravermelho
A Operação Infravermelho já monitorou, em 2025, um total de 836 focos de calor ativos em todo o Estado de Mato Grosso. A ação é uma das principais frentes do CBMMT no combate ao uso irregular do fogo, especialmente em biomas sensíveis como o Pantanal.
Aliada à criação da Sala de Situação Descentralizada em Poconé, instalada estrategicamente para permitir o monitoramento em tempo real das condições ambientais no bioma, a operação tem possibilitado a redução dos focos de calor na região. De acordo com o Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), atualizado às 11h desta terça-feira (2.9), nenhum foco ativo foi registrado no Pantanal nesta manhã.
Proibição do uso do fogo
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) reforça o alerta à população sobre a proibição do uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em todo o estado. Além do período proibitivo vigente no bioma Pantanal, as regiões da Amazônia e do Cerrado também estão com restrição, com a proibição em vigor desde 1º de julho, válida até 30 de novembro. Já em áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano, conforme a legislação ambiental.
O CBMMT orienta que, diante de qualquer indício de incêndio florestal, a população acione imediatamente as autoridades por meio dos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
