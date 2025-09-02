Governo licita obra para construir Anel Viário em Cáceres

O Governo de Mato Grosso lançou a licitação para contratar a empresa que vai realizar as obras de implantação do Anel Viário de Cáceres. A nova via será construída com o objetivo de desafogar o fluxo de caminhões pesados de dentro da cidade, contribuindo tanto para o trânsito dentro da cidade, quanto para os caminhoneiros que poderão seguir viagem sem passar pelo trecho urbano.

O Anel Viário de Cáceres terá 6,25 quilômetros de extensão, sendo uma obra com valor estimado em R$ 21,8 milhões. A via vai proporcionar uma ligação entre a BR-070, na saída para Cuiabá, com a MT-343, na saída para Barra do Bugres.

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, afirmou em suas redes sociais que o sentimento da população com o lançamento da obra é de gratidão. Ela lembrou que o projeto foi elaborado pela prefeitura e vem sendo discutido há alguns anos, com o objetivo de resolver uma das principais demandas de infraestrutura da cidade.

“O lançamento dessa licitação só foi possível porque o Estado assumiu essa importante obra. O rodoanel vai tirar o fluxo das carretas de dentro da cidade, para fazer esse caminho por fora da cidade”, explicou.

O governo do Estado concluiu na atual gestão a pavimentação da MT-343 que liga Cáceres até Barra do Bugres. Com essa obra, o município deixou de ser ligado só com a região Oeste e passou a ser conectado com o médio-norte, o que aumentou o trânsito dos veículos.

A obra será licitada no dia 15 de setembro, às 9h, por meio do Sistema Siag, da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag).

Fonte: Governo MT – MT