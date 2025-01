Governo monitora 36 municípios devido às chuvas nesta quinta-feira (23)

O Governo do Estado deu início, nesta quinta-feira (22.1), ao planejamento de ações de prevenção e combate aos incêndios florestais com a primeira reunião do Comitê Estadual de Gestão do Fogo. Durante a reunião, realizada na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Comitê instituiu a criação de quatro câmaras técnicas para melhorar as ações de combate ao fogo em Mato Grosso.

“Estes comitês ficam responsáveis pela criação de procedimentos, planos e normas para que as ações de prevenção e combate aos incêndios sejam ainda mais eficientes. Os comitês serão formados por especialistas na área, que estão divididas entre os pilares fundamentais de combate ao fogo: prevenção, preparação, resposta e responsabilização”, explica o secretário executivo da Sema e presidente do Comitê, Alex Marega.

Além destas, já existe a câmara técnica de queima prescrita, responsável pela criação de normas e definição de técnicas para a realização da ação preventiva. A resolução que regulamenta as quatro novas câmaras será publicada pela Sema nos próximos dias.

As novas câmaras foram definidas durante a primeira reunião do Comitê em 2025, que foi antecipada para janeiro. Em 2024, o primeiro encontro foi realizado em março. A antecipação do encontro visa dar início a todos os trabalhos necessários para que as ações de prevenção e combate de incêndios florestais sejam executadas com mais eficiência.

“Em 2024, tivemos um cenário climático crítico, com poucas chuvas e uma seca severa, mas devido ao trabalho integrado do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, órgãos estaduais e federais conseguimos diminuir o impacto das chamas. Começamos mais cedo os trabalhos do Comitê neste ano para desenvolver as melhores ações e estratégias contra o fogo”, explica o presidente do Comitê.

“Antecipar esta reunião significa a definição antecipada de estratégias e ações que serão fundamentais durante o período proibitivo do uso do fogo. A partir de agora, todos os órgãos participantes se unem para garantir que os impactos dos incêndios florestais sejam menores, uma vez que nos últimos anos temos enfrentado cenários climáticos desafiadores”, disse o diretor operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Heitor Fernandes da Luz.

Participaram da reunião as Secretarias de Estado de Segurança Pública, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação; Ministério Público de Mato Grosso; Defesa Civil Estadual; Polícia Civil; Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec); Batalhão Ambiental da Polícia Militar; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); Federação da Agricultura do estado de Mato Grosso (Famato); e Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja).

