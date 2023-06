Governo nomeia 315 candidatos aprovados em concurso da Polícia Judiciária Civil

¿O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (07.06) a nomeação de 315 novos servidores aprovados no concurso da Polícia Judiciária Civil (PJC) realizado em 2022. São 180 novos investigadores, 120 escrivães e 15 delegados que irão reforçar o quadro de profissionais da Segurança Pública do Estado.

“Esses novos profissionais vão contribuir de forma significativa para a segurança do povo mato-grossense, especialmente porque serão distribuídos em regiões onde há maior déficit. Além disso, com os fortes investimentos em viaturas, armas, equipamentos e estrutura física, terão um ambiente de trabalho propício para desenvolver essas importantes atividades. Quem ganha é a população”, destaca o governador do Estado, Mauro Mendes.

Conforme cronograma estabelecido pela portaria conjunta nº 45/2023 (Seplag/PJC), os nomeados têm até o dia 28 de junho para providenciarem os documentos, exames e declarações necessários para a posse, que acontece dia 30 deste mês. Logo após o ato de posse, eles iniciam curso de formação técnico-profissional na Academia de Polícia Civil (Acadepol), que tem duração de cinco meses. O candidato que não se apresentar dentro do prazo conforme as regras estabelecidas pelo edital será considerado desistente.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Basílio Bezerra, a convocação dos servidores é um reforço nas unidades policiais e vai contribuir cada vez mais na elucidação de crimes no Estado. “Este efetivo somará esforços e estratégias de combate à criminalidade desenvolvidas pelo Estado, que está em constante movimento de reforço das instituições policiais a fim de bem servir a população”.

¿A Polícia Civil de Mato Grosso tem buscado avanços e investimentos para promoção de melhores condições de trabalho e eficiência de seu trabalho, com capacitações, uso de armamento moderno, oferta de recursos tecnológicos, entre outros.

A delegada-geral Daniela Silveira Maidel destaca que os 315 novos servidores fortalecem a prestação de serviços da instituição e vão colaborar para a continuidade do trabalho árduo que vem sendo realizado pelos policiais civis, comprometidos em alcançar resultados significativos.

“A valorização do servidor é um pilar fundamental para que possamos desempenhar nossas funções com excelência. É um estímulo que nos impulsiona a enfrentar desafios e garantir a segurança da população”, destacou Daniela Maidel.

PM e Bombeiros

Em abril o governo convocou 665 candidatos aprovados neste mesmo certame, que iniciam seus cursos de formação no próximo mês. Foram convocados 100 soldados e 15 oficiais do Corpo de Bombeiros, e 515 soldados, 30 oficiais e 5 oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar.

Confira o ato de nomeação AQUI.

Fonte: Governo MT – MT