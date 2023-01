Governo paga salários dos servidores com acréscimo da RGA nesta terça-feira (31)

As unidades especializadas do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêas (Cridac) e do MT Hemocentro, geridas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), iniciam, nesta segunda-feira (30.01), atendimentos em saúde no município de Juína, por meio do projeto “Ir, a melhor forma para incluir”. Durante a ação, que segue até sexta-feira (03.02), haverá coleta de sangue de doador voluntário, entrega de cadeiras de rodas para pacientes regulados e atendimentos diversos.

“Nossa proposta é levar os serviços da SES ao usuário do Sistema Único de Saúde do interior do Estado. Queremos incluí-lo e promover acesso à nossa cartela de serviços especializados. Assim, fazemos um trabalho com itinerante com eficiência e inclusão”, diz o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A carreta ortopédica do Cridac e o caminhão do MT Hemocentro realizarão os atendimentos em parceria com o município de Juína das 8h às 17h, no pátio da prefeitura, localizada na travessa Emmanuel, Nº 33, no Centro.

A expectativa é de que sejam atendidas mais de 200 pessoas durante os cinco dias de atendimento na cidade. Entre os serviços ofertados pela carreta ortopédica estão a entrega de 12 cadeiras de rodas para os pacientes que fazem atendimento no Cridac, entrega de muletas, bengalas, andadores aos pacientes cadastrados no município, além de abertura de processo para confecção de cadeira de rodas e de banho, órteses, próteses e aparelho auditivo. Já o caminhão do MT Hemocentro deve coletar sangue e cadastrar candidatos a doação de medula óssea.

Conforme explica a secretária adjunta de Unidades Especializadas da SES, Arlete Lima, o projeto visa percorrer diversas cidades do interior do estado em parceria com os municípios. A gestora informa que o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac) deve integrar o projeto a partir das próximas viagens, cujo cronograma será divulgado em breve.

Fonte: GOV MT