Governo prorroga prazo de adesão a benefício fiscal do setor comercial

As inscrições para o curso gratuito de ‘Empreendedorismo digital – gestão de tráfego e dropshipping’, estão abertas para profissionais da cultura criativa. Ao todo, são oferecidas 300 vagas para aulas presenciais ministradas em Cuiabá. As primeiras turmas começam a qualificação no dia 13 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas pela internet.

O curso é realizado pelo Instituto Inclusão, Cidadania e Ação (Inca) em parceria com o Instituto Villa’s, e patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), por meio de emenda parlamentar.

A capacitação abrange conteúdos de empreendedorismo digital com foco no tráfego patrocinado e no modelo de negócio de dropshipping, ou seja, a empresa utiliza o comércio online, oferecendo produtos sem manter um estoque, e concentra as atividades na marca, nas vendas e no relacionamento com os clientes. Assim, os proprietários contam com empresas parceiras para a reserva e entrega do produto.

As quatro primeiras turmas, cada uma com 25 alunos, começam o curso no dia 13 de fevereiro. Serão 30 horas de capacitação, divididas em duas semanas de aula, ministradas de segunda a sexta, no período matutino ou vespertino. Os participantes também terão três dias de aulas práticas via aplicativo Zoom. Ao todo, serão 12 turmas presenciais. Podem se inscrever pessoas com 14 anos ou mais. Também haverá outras turmas para início das aulas em 27 de fevereiro e 13 de março.

Serviço

Os cursos serão realizados na sede do Instituto Villa’s, localizado no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, no prédio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano, localizado na Avenida General Mello, 2798 – Campus Elisios.

Inscrições pelo site: https://www.institutovillas.com.br

Mais informações pelo contato (65) 99355-7573 ou @institutoincamt

Fonte: GOV MT