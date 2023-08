Governo publica novos editais para compra de equipamentos para o Hospital Central

A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Erotides Kneip recebeu o título de cidadã honorária do município de Gaúcha do Norte, a honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores da cidade. A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Erotides Kneip recebeu o título de cidadã honorária do município de Gaúcha do Norte, a honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores da cidade.

A desembargadora recebeu o título das mãos do vereador Cezar Francisco Meneguzzi no gabinete da vice-presidência do TJMT. “É uma enorme alegria estar aqui para entregar o título de cidadã a desembargadora Maria Erotides, ela já trabalhou muito em prol da nossa cidade. O cartório de Gaúcha do Norte é fruto do empenho dela e do desembargador Paulo da Cunha. Antes da instalação do cartório em nossa cidade, os cidadãos gaúcha nortenses tinham que percorrer 200 km para autenticar um documento, reconhecer firma, entre outros serviços cartorários. Hoje é possível resolver tudo isso sem sair da cidade”, explicou o vereador.

O reconhecimento dos serviços prestados ao jurisdicionado emocionou a desembargadora. “Eu me sinto tão feliz, é como se eu estivesse recebendo um presente. Na minha avaliação eu fiz o que era necessário para melhorar a vida dos cidadãos de Gaúcha do Norte e agora eu me sinto compromissada com o município a partir do momento em que eu passo a pertencer e ter a mesma naturalidade dessas pessoas que me acolheram tão bem”, disse a desembargadora.

Quando foi corregedora, no biênio 2015/2016, a desembargadora Maria Erotides e o então presidente, desembargador Paulo da Cunha, viabilizaram a instalação de um cartório no município e transformaram positivamente o cotidiano da cidade.

A inclusão judiciária de Gaúcha do Norte não parou por aí. No mês de maio, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso instalou um Posto Avançado de Atendimento Digital (PAAD) na cidade e garantiu o acesso à Justiça e ampliou a capacidade de atendimento aos usuários do sistema judiciário.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 01: Vereador Cezar Meneguzzi e desembargadora Maria Erotides estão lado a lado no gabinete da vice-presidência e sorriem para a câmera. Eles estão segurando o título de cidadã gaúcha nortense. O vereador é um homem branco, de cabelos loiros e olhos azuis. Ele veste uma camisa azul clara com listras azul marinho. A desembargadora está com os cabelos longos e grisalhos, amarrados em um rabo de cavalo. Ela usa um terno caramelo, a blusa é preta e branca.

Laura Meireles/Fotos: Ednilson Aguiar

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT