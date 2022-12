Governo recebe representantes de agência alemã e busca manutenção de parceria para o meio ambiente

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, recebeu representantes do governo alemão nesta sexta-feira (16.12), e sinalizou o interesse do Governo de Mato Grosso em manter parceria com a agência alemã de cooperação internacional GIZ. Atualmente, a agência dá suporte aos programas REDD+ For Early Movers (REM) e Preservar, Conservar e Incluir (PCI).

“O Governo do Estado tem todo interesse em manter a cooperação técnica, e hoje se apresenta como o parceiro adequado. Estamos no caminho do desenvolvimento sustentável e temos 62% do nosso território preservado, não há outro Estado brasileiro que preserva e produz tanto”, afirmou o secretário.

De acordo com o secretário, o Estado vai articular com o governo alemão em busca da manutenção da cooperação técnica na esfera subnacional, ou seja, em uma relação direta do Governo da Alemanha com o Governo de Mato Grosso.

“Essa evolução que tivemos até hoje não podemos perder, retroagir. Vamos trabalhar para que esses apoios continuem vinculados com o Estado, porque sabemos que a ponta sentiu o reflexo dessa parceria”, afirmou.

A parceria do Estado de Mato Grosso com a GIZ teve início em 2021, com um termo de cooperação com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Agricultura Familiar (Seaf). O foco da cooperação foi o apoio à implementação dos programas PCI e do REM, com ênfase na salvaguarda dos pequenos produtores e com comunidades tradicionais e povos indígenas.

“Temos visto muito resultado positivo, tanto na área que apoiamos dentro desses programas quanto em toda a estratégia em si, mas a cooperação se encerra em setembro de 2023 e, por isso, viemos consultar o interesse do Estado em seguir com a parceria, para apoiá-los junto ao Ministério para Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha”, manifestou a assessora técnica da GIZ no Brasil, Alicia Spengler.

Fonte: GOV MT