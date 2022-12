Governo refaz projetos e retoma obras do Novo Hospital Universitário

Após seis anos de paralisação, o Governo de Mato Grosso retomou as obras de construção do novo Hospital Universitário Júlio Müller, localizado na MT-040, que liga Cuiabá até Santo Antônio do Leverger. A unidade, que deveria ter servido de apoio durante a Copa do Mundo de Futebol, está recebendo um investimento de R$ 218 milhões, divididos igualmente entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Com 58,3 mil metros quadrados de área construída em uma área de 147 hectares, o hospital será um dos maiores de Mato Grosso. Serão oito blocos, com 228 leitos de internação, 68 de repouso e 63 de UTI, sendo 18 pediátricos e 25 neonatais, além de 12 centros cirúrgicos, 85 consultórios, 45 salas de exame e 21 salas para banco de sangue e triagem.

As obras do novo Hospital começaram em 2012, mas o contrato foi rescindido em 2014, devido ao não cumprimento do cronograma, com apenas 9% do total executado.

“Assumimos a Sinfra-MT com a missão de retomar todas as obras que estavam paralisadas e o novo Hospital Universitário era uma das principais”, comenta o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira. “Refizemos todo o projeto, toda a estrutura foi analisada com equipamentos modernos para saber o que poderia ser aproveitado”, completa.

A licitação foi realizada em maio de 2020, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi) e o resultado foi publicado em dezembro, com o consórcio JL-MBM sendo declarado vencedor.

Após elaborar os projetos necessários para a obra, a empresa começou efetivamente os serviços de construção em novembro de 2021, com um prazo de três anos para conclusão. A drenagem do terreno, um dos principais entraves da obra, foi um dos primeiros serviços realizados, acabando com os alagamentos do local.

No momento, são executados os serviços de alvenaria e de instalações hidráulicas e elétricas. “O ritmo das obras está acima do que era esperado até este mês. Esperamos até que o hospital seja finalizado antes do prazo, porque temos recursos em caixa”, afirma o secretário Marcelo.

Após a conclusão da obra, a estrutura será administrada pela UFMT. Além de atender a população da baixada cuiabana, o hospital será referência em diversas áreas e terá importante papel para a formação acadêmica de profissionais da área de saúde.

A retomada da construção do novo Hospital Universitário faz parte dos investimentos do Governo do Estado em saúde. que envolvem, entre outras ações, a retomada da construção do Hospital Central e a construção de quatro novos hospitais regionais.

