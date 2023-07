Governo sanciona Lei do Transporte Zero para combater a pesca predatória em MT

A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) realizou, na tarde dessa quinta-feira (20 de julho), a doação de exemplares para a campanha de arrecadação de livros do Projeto ‘Leitura que Transforma’, promovida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/MT). A campanha é coordenada pelo supervisor do GMF, desembargador Orlando Perri, e segue até o próximo dia 05 de agosto. A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) realizou, na tarde dessa quinta-feira (20 de julho), a doação de exemplares para a campanha de arrecadação de livros do Projeto ‘Leitura que Transforma’, promovida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/MT). A campanha é coordenada pelo supervisor do GMF, desembargador Orlando Perri, e segue até o próximo dia 05 de agosto.

A ação é uma iniciativa do ‘Eixo Socioeducativo’ do GMF, que tem a meta de arrecadar 2 mil livros para a implantação de espaços de leitura nas unidades socioeducativas do Estado, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Sinop.

O ‘Leitura que Transforma’ assegura aos jovens, mesmo em cumprimento de medida socioeducativa restritiva de liberdade, o acesso ao direito social à educação e a cultura, previsto na Constituição Federal, e ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). A ação também está alinhada ao Plano Nacional de Fomento à Leitura no Sistema Socioeducativo, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para superação de desafios estruturais no campo da privação de liberdade.

O corregedor-geral da Justiça (CGJ/MT), desembargador Juvenal Pereira da Silva, que participou do momento da entrega, destacou o alinhamento da campanha às diretrizes e ações preconizadas pela presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que tem no atendimento humanizado ao cidadão, uma das principais metas de sua gestão.

“A campanha tem a importância de levar aos jovens a possibilidade da ressocialização humanizada por meio da leitura. Como sabemos, a humanização é o foco prioritário das ações desenvolvidas e estimuladas pela nossa presidente [desembargadora Clarice Claudino], e nada mais justo, empreendermos nesse sentido. Promover campanhas dessa natureza, que possibilitam a reintegração de jovens à sociedade de forma humanizada, é papel do Poder Judiciário. O que aparentemente parece uma campanha singela tem o potencial de se tornar o primeiro grande passo para a garantia de resultados ainda maiores para a sociedade”, definiu o desembargador Juvenal.

O juiz auxiliar da CGJ, Emerson Cajango e o coordenador Flávio de Paiva Pinto também participaram da entrega dos livros.

Com a ação, o Poder Judiciário oportuniza aos jovens a convivência em um ambiente saudável de aprendizado, com a possibilidade de reflexão sobre os atos que o levaram ao cumprimento da medida. A leitura também possui o poder de despertar o interesse pelos estudos, a descoberta de competências e habilidades profissionais e, principalmente, o papel de ressignificar o modelo social vivenciado pelos jovens até aquele momento.

O gestor administrativo do Núcleo de Apoio do GMF, Lusanil Cruz, reforçou a necessidade de que servidores, magistrados e parceiros da campanha continuem estimulando amigos e pessoas interessadas em participar da doação de livros, que segue até o próximo dia 05 de agosto.

“Nossa campanha está a todo vapor e ela representa a ressocialização dos jovens e adolescentes em situação de conflito com a lei, e também a oportunidade de estimular novos conceitos e valores naqueles que também estão nas unidades penais do Estado. Em nome de todo GMF quero agradecer a adesão maciça de servidores, magistrados, órgãos públicos, instituições religiosas, empresas privadas e tantos outros que já contribuíram com o projeto e dizer que isso só nos estimula a continuarmos nosso trabalho, com empenho ainda maior. Aproveitamos para conclamar servidores e todos que puderem, a contribuir com a campanha, que tem o grande objetivo de transformar vidas”, concluiu Lusanil.

"A campanha é extremamente importante. Em nossa casa, nós temos o hábito da leitura. Tenho uma filha jovem que lê muito e como nós tínhamos vários livros, achei interessante colaborar. Em sua maioria são exemplares de romance, mas que traz na oportunidade da leitura o poder de ocupar o tempo ocioso, enriquecendo o vocabulário, estimulando a imaginação. Quando a gente está lendo, temos a possibilidade de viajar para diversos lugares e situações, e é isso que nós esperamos inspirar nesses jovens, contribuir para que esse tempo em que eles estão fora do convívio social possam ocupar suas mentes e ressignificar tudo que já viveram até agora", explicou Maria José Shimakawa, assessora de Projetos da Corregedoria-Geral da Justiça, uma das doadoras da campanha.

Após a triagem dos livros arrecadados, o GMF dará início a segunda fase de implementação do projeto. A proposta é articular a implantação de espaços de reflexão dirigida com a participação de profissionais com expertise em diferentes áreas do conhecimento, como psicólogos, assistentes sociais, educadores, entre outros. Em um espaço adequado de aprendizagem, os profissionais poderão atuar como facilitadores, estimulando a leitura entre os jovens, e o desenvolvimento do raciocínio lógico, emocional e de valores sociais.

Como funciona a campanha – Pontos de coleta identificados com a marca da campanha estão instalados na sede do Tribunal de Justiça e nos Fóruns de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, considerados municípios-polos no atendimento socioeducativo.

Além de estimular a contribuição dos servidores para a doação de livros, as comarcas também poderão mobilizar a participação de outros parceiros, como escolas, faculdades, shoppings e instituições interessadas em contribuir com a iniciativa.

Para fins da campanha, são considerados municípios-polos aqueles que possuem unidade socioeducativa instalada nas comarcas. A campanha é estendida a todas as comarcas, que poderão participar com o envio dos exemplares para o município-polo mais próximo de sua comarca. As comarcas interessadas em contribuir com a doação de livros poderão entrar em contato também pelo telefone: (65) 3617-3548.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Desembargador Juvenal Pereira da Silva ao centro da foto, folheia um dos livros doados para a campanha. Do lado esquerdo, o juiz auxiliar Emerson Cajango, e do lado direito, o coordenador da Corregedoria Flávio de Paiva. Sobre a mesa, exemplares dos livros entregues à campanha. Segunda imagem: Desembargador Juvenal Pereira e o gestor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Lusanil Cruz conversam sobre a campanha. Em primeiro plano, imagem dos livros doados. Terceira imagem: Servidora da Corregedoria Maria José Shimakawa fala sobre a experiência de participar da campanha.

Naiara Martins/Foto: Ednilson Aguiar

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT