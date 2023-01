Governo sanciona leis que criam programa para melhorar índices de desempenho e prêmio para estudantes destaque

A Comarca de Nova Mutum disponibilizou o Edital N. 1/2023/DF/NM , que dispõe sobre a abertura de processo seletivo para credenciamento de pessoas físicas na área de Psicologia. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro, de forma gratuita.

Interessados(as) devem se inscrever exclusivamente pelo endereço eletrônico: https://pav.tjmt.jus.br/geracao-protocolo . Em Protocolo Destino o(a) candidato(a) deverá selecionar a opção Comarcas, em Comarca selecionar Nova Mutum, incluindo-se sábados, domingos e feriados, nos termos do artigo 4º do Provimento n. 08/2020/CM, alterado, em parte, pelo Provimento n. 03/2021/CM.

Será considerada como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. Não serão aceitas outras formas de inscrições e será admitida somente uma inscrição por candidato(a).

Requisitos – Para o credenciamento são necessários: ter sido selecionado no Processo Seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual, ou estar descredenciado há, no mínimo, um ano; ser graduado(a) em Psicologia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional da respectiva área profissional.

O processo de seleção dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será realizado por meio de análise de currículo, efetuada pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

Recursos – Serão admitidos recursos, no prazo de dois dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico – MT. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico: https://pav.tjmt.jus.br/geracao-protocolo, devendo o candidato em Protocolo Destino selecionar a opção Comarcas, em Comarca selecionar Nova Mutum, conforme prazo estabelecido no subitem 7.1. 7.3.

Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT