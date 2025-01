Governo segue monitoramento de 34 municípios; não há registro de emergência devido às chuvas nesta quarta-feira (22)

A Polícia Penal impediu, nesta quarta-feira (22.1), que 53 aparelhos celulares chegassem aos detentos da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

A primeira ação ocorreu no início da manhã, por volta das 5 horas. Os policiais penais realizavam uma ronda na penitenciária quando acharam um pacote com 23 celulares no chão.

O pacote ainda continha fones de ouvido, carregadores, um barbeador elétrico, fita de curativo e máquina, tinta e agulha para fazer tatuagem.

A suspeita é de que o pacote tenha sido jogado por cima do muro da PCE, com o intuito de os detentos recolherem.

Apreensão do SOE

A Polícia Penal e o Serviço de Operações Especiais (SOE), por meio do Núcleo de Inteligência, foram informados de que ocorreria, nesta quarta-feira (22), a tentativa de entrada de uma grande carga de aparelhos celulares na PCE, através da fábrica de materiais de construção.

As equipes já vinham monitorando todos os veículos que entravam na unidade há dias, até que, no por volta das 8h20 de hoje, um caminhão que entrava no complexo da PCE com restos de materiais de construção foi interceptado. Foram encontrados, grudados no chassi do veículo, 30 aparelhos celulares. O motorista foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

“Essas apreensões demonstram a eficiência da Polícia Penal dentro do programa Tolerância Zero às Facções Criminosas, que tem por objetivo, no sistema penitenciário, impedir que objetos ilícitos entrem nas unidades”, afirmou o secretário de Estado de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.





Fonte: Governo MT – MT