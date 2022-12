Gramado da Arena Pantanal começa a ser substituído para a Temporada 2023

O gramado da Arena Pantanal, gerida pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), já começou a ser substituído para a Temporada 2023. Esta é a primeira troca de gramado do espaço desde a Copa do Mundo de 2014, que teve a Arena Pantanal como uma das sede dos jogos.

Durante toda a semana, a empresa especializada responsável por substituir o gramado da Arena Pantanal trabalha na correção do campo com areia, e a grama antiga já foi 100% removida. A estimativa é que até o início do Campeonato Brasileiro 2023, previsto para 15 de abril, a Arena Pantanal já esteja com gramado novo.

A substituição do gramado é uma contrapartida pelo uso do estádio em jogos oficiais, e está sendo promovida pelo Cuiabá Esporte Clube, já garantido para a próxima temporada do Brasileirão.

“Para manter a Arena Pantanal no ranking dos melhores estádios do Brasil, a substituição do gramado é mesmo necessária, uma contrapartida justa do time do Cuiabá pelo uso do estádio nos jogos oficiais. Vamos começar uma nova temporada com um gramado novinho” explicou Jefferson Neves, secretário de Cultura, Esporte e Lazer.

No fim do ano passado, o Cuiabá chegou a bancar a revitalização completa no gramado da Arena Pantanal, em parceria com uma empresa especializada, com a finalidade de deixar o campo com plenas condições para a Temporada 2022, que contou com as disputas do Mato-grossense, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.

“Hoje, a Arena Pantanal figura entre os principais estádios do Brasil. A queridinha da Copa América 2021 foi palco de importantes competições nacionais e internacionais. Sediou a Supercopa do Brasil deste ano e recebeu 38 jogos da Série A entre 2021 e 2022, além de ter sido um dos palcos da Copa do Mundo de 2014”, recorda Jefferson.

Fonte: GOV MT