Gramado da Arena Pantanal será totalmente substituído nos próximos dias

O gramado da Arena Pantanal, gerida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), será totalmente substituído nos próximos dias. A manutenção, que é uma contrapartida pelo uso do estádio em jogos oficiais, será promovida pelo Cuiabá Esporte Clube, que já está garantido para a próxima temporada do Brasileirão.

O inicio dos trabalhos está programado para o próximo dia 26 de novembro. Até a abertura do Campeonato Brasileiro 2023, marcada para 15 de abril, a Arena Pantanal estará com o gramado totalmente novo.

“Para manter a Arena Pantanal no ranking dos melhores estádios do Brasil, a substituição do gramado é mesmo necessária, uma contrapartida justa do time do Cuiabá pelo uso do estádio nos jogos oficiais. Vamos começar uma nova temporada com um gramado novinho”, explica Jefferson Neves, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

A Arena Pantanal é, hoje, um dos principais palcos do futebol brasileiro. Já sediou importantes competições nacionais e internacionais, a exemplo da Copa do Mundo, Copa América, Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, além de campeonatos regionais.

Fonte: GOV MT