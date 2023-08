Grupo de Fiscalização do Sistema Carcerário inaugura Escritório Social em Pontes e Lacerda

As comemorações dos 49 anos de Sinop se iniciam no próximo dia 02 de setembro até o dia 14, com o Festeja Sinop. São várias atrações culturais, shows nacionais, lançamentos e inaugurações de obras, além de solidariedade e inclusão. A Prefeitura de Sinop programou uma série de atrações, com entrada gratuita, reunindo artistas locais e nacionais, para todos os estilos e gostos.

O primeiro show do Festeja Sinop, que será na sequência da solenidade de abertura das festividades e da 31ª edição dos Jogos Olímpicos, fica por conta do grupo “Barões da Pisadinha”, que coleciona vários sucessos, como “Tá Rocheda”, “Recairei”, “Basta Você Me Ligar”, “Já Que Me Ensinou a Beber”, entre outros. O show será realizado no Estádio Municipal Gigante do Norte, após a abertura oficial das festividades.

No dia 09 Setembro será o tradicional Baile Da Cidade, realizado pela Casa da Amizade Sinop – ASR. Neste ano, contará com a apresentação do Grupo Tradição, que tem cerca de trinta anos de estrada. O grupo sul matogrossense acumula importante presença no cenário musical do país, com álbuns de músicas sertanejas e da região sul. Entre os sucessos estão: Lá vai o meu amor, Barquinho, Garçom Amigo, Campeão de Bilheteria. Durante dez anos, o sertanejo Michel Teló, um dos maiores artistas da música sertaneja, foi vocalista da banda, e posteriormente seguiu carreira solo.

Já no dia 10 de setembro, domingo, o Festival de Praia, na praia do Cortado, terá a animação do show nacional com a cantora Joelma, a partir das 15h. A paraense conta com mais de vinte anos de carreira colecionando recordes com a então banda Calypso, que a consagrou no cenário nacional, no início dos anos 2000. Sucessos como, “Vendaval”, “Dois Corações”, “Disse Adeus” e “Dançando Calypso”, este primeiro álbum alcançou a marca de mais 750 mil cópias vendidas, recebendo disco de platina.

Na véspera do aniversário de Sinop, dia 13 de setembro, as gêmeas do sertanejo Maiara e Maraisa subirão no palco do estádio Gigante do Norte. Conhecidas como “As Patroas”, as matogrossenses, colecionam sucessos como, “10%”, “Se Olha no Espelho”, “No Dia do Seu Casamento” e “Medo Bobo”.

E para fechar a programação das festividades, no dia 14, o show fica por conta do cantor gospel Regis Danese, que se apresentará após o Desfile Cívico, no entorno do Centro de Eventos Dante de Oliveira. Na estrada há cerca de 19 anos, Danese que é compositor, teve notoriedade em 2008, quando sua canção “Faz um Milagre em Mim”, alcançou destaque. Em 2009 foi indicado ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum Cristão em português”, com o álbum “Compromisso”.

A diretora de Cultura, Professora Branca, ressaltou que o departamento preparou uma vasta agenda de apresentações culturais para os dias do Festeja. “Com grande alegria retomamos a nossa orquestra da Escola Municipal de Artes, que conta com cerca de 30 membros e estará se apresentando no desfile cívico, no dia 14/09. Também teremos o projeto Arte e Cultura em Movimento, onde artistas locais vão se apresentar nos espaços públicos municipais, praças, escolas, entre outros pontos que serão divulgados. Outra iniciativa cultural importante, será o projeto Ciranda Cultural, que também fará parte da programação, com saraus literários temáticos, principalmente com o tema voltado para o aniversário de Sinop, e será realizado nas bibliotecas”.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT