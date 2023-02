Grupo de Fiscalização do Sistema Carcerário visita unidades prisionais de Cáceres e Mirassol d’Oeste

Começa nesta quinta-feira (9 de fevereiro) o período de inscrições para o processo seletivo de estágio para formação de cadastro de reserva do Centro de Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para atuação no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Antes de efetuar a inscrição, o estudante deverá conhecer o Edital, certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e verificar se possui cadastro ativo e atualizado junto ao CIEE.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas somente pela internet, pelo site www.ciee.org.br, até as 12h (horário de Brasília) do dia 24 de fevereiro de 2023, incluindo sábados, domingos e feriados.

Quem pode participar – Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio e ensino superior reconhecidos pelo Ministério da Educação, e que a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico do curso;

Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; que não tenha sido exonerado a bem do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, exceto pessoas com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788/08.

Na data de início do estágio, o estudante deverá ter idade mínima de 16 anos completos, conforme previsto no § 5º do Art. 7º da Resolução nº 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação).

Sobre as inscrições – O candidato deverá acessar https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, selecionar na lista o logotipo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, clicar em “VER DETALHES” e escolher a opção de “INSCREVA-SE”.

No ato de inscrição o candidato deverá informar o turno (matutino ou vespertino) e a localidade em que deseja exercer suas atividades, conforme Anexo I deste edital, com carga horária diária de seis horas, compatível com o horário escolar, sob pena de desclassificação no processo seletivo.

Caso o candidato tenha iniciado a prova online, não será permitida, em hipótese alguma, a correção dos dados declarados na ficha de inscrição.

Será aceita somente uma única inscrição por candidato e não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição.

O e-mail declarado deve ser válido, para que toda a comunicação do processo 2 seletivo seja realizada através dele.

Prova – A prova online deverá ser realizada, gratuitamente, no período de 09 de fevereiro até às 12h (horário de Brasília) do dia 24/02/2023.

Para realizar a prova online o candidato deverá acessar, no sítio do CIEE na internet https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico , no mesmo ambiente de processos públicos no qual fez a inscrição, localizar o link “MEUS PROCESSOS” e em seguida, no menu “OPÇÕES”, clicar em “FAZER A PROVA”.

Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online.

O candidato só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrados durante a inscrição.

Ao logar no sistema de acesso a prova, o candidato receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova online.

O candidato terá dois minutos, (120 segundos), para responder cada questão, caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima questão.

Após a conclusão da questão ou término do tempo previsto, esta não poderá mais ser acessada.

Resultados e recursos – O espelho de prova estará disponível no dia 27/02/2023, no site do CIEE (www.ciee.org.br) no espaço do candidato.

Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser encaminhado eletronicamente até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 28/02/2023 para o endereço [email protected] , em formulário específico, disponível para download no site do CIEE www.ciee.org.br.

A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e resposta aos recursos será feita em 16/03/2023.

O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico [email protected] , no dia 17/03/2023.

As dúvidas poderão ser sanadas pela Central de Atendimento do CIEE através do e-mail: [email protected] e se necessário através do número 3003-2433.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT