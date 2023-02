Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário e Unemat oferecem curso de extensão

O Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF), através da Rede MT Ubuntu de Educação Popular, e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) abrem inscrição para o preenchimento de 30 vagas para o “Curso de Extensão – Diferença que faz Diferença: preparatório para ingresso em Programas de Pós-graduação” no Brasil ou exterior. Esse projeto é destinado a profissionais do sistema penitenciário e socioeducativo de Mato Grosso.

O curso é aberto aos profissionais de quaisquer unidades administrativas, penais e centros socioeducativos vinculados à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (Saap) e Secretaria Adjunta de Justiça (Saju) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/MT).

Os candidatos devem ser graduados nas mais variadas áreas de conhecimento, em Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou estarem cursando último ano da graduação.

A inscrição deve ser realizada, exclusivamente, mediante envio de e-mail com cópia dos documentos pessoais; identidade com foto, podendo ser a carteira funcional; comprovante de vínculo com o Sistema Penitenciário ou Socioeducativo de Mato Grosso; diploma do curso superior e histórico escolar. Esses dados devem ser encaminhados, até 24 de fevereiro, para o e-mail: [email protected] No assunto da mensagem deve ser colocado em fonte maiúscula a palavra inscrição e o nome completo do candidato, candidata.

A avaliação das inscrições vai ser por meio de análise dos documentos enviados dentro do prazo estipulado na carta convite, sendo que as primeiras 30 inscrições com a documentação estipulada no edital vão ser validadas. As aulas vão ocorrer de forma remota entre os meses de abril e outubro de 2023, aos sábados entre 15h e 18h (horário oficial de Brasília).

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT