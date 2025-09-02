JUSTIÇA
Grupo de Trabalho de Saúde Mental na Socioeducação realiza primeira reunião com parceiros
O Grupo de Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental na Socioeducação realizou, nessa segunda-feira (1º de setembro), a sua primeira reunião, coordenada pela juíza Leilamar Rodrigues, coordenadora do eixo socioeducativo do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (GMF-TJMT).
Nesta primeira reunião do GT, a magistrada fez uma apresentação sobre o GMF, sobre o eixo socioeducativo, tratou sobre portarias, resoluções e leis que tratam sobre a política de atenção à saúde mental dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, bem como as competências, finalidades e objetivos do grupo de trabalho, sempre destacando a importância do empenho e dedicação de cada ente que compõe a rede. “Nós trabalhamos de forma horizontal, em que todos os atores têm a mesma importância”, afirma Leilamar Rodrigues.
Além disso, a psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Valério Vuolo, realizou uma dinâmica em grupo e uma palestra, em que abordou sobre a Rede de Atenção Psicossocial de Mato Grosso. Na oportunidade, os participantes do Grupo de Trabalho também puderam assistir a um vídeoarte com performances de dança e poesia de adolescentes internas no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) feminino de Cuiabá.
“A saúde mental é um dos eixos que temos que trabalhar em relação aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. É um eixo muito importante e um tema que já vimos trabalhando há bastante tempo. Hoje já temos uma portaria instituída pelo nosso supervisor, o desembargador Orlando Perri. E essa portaria determina que iniciemos os nossos trabalhos com o diagnóstico e também com o início do grupo de trabalho”, afirma a juíza Leilamar.
A magistrada informa que o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental na Socioeducação é composto por todos os atores que estão relacionados com os acompanhamentos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e que tenham questões relacionadas à saúde mental para serem tratadas, a exemplo de sofrimento psíquico ou dependência química de entorpecentes legais ou ilegais. (Veja lista dos membros do GT ao final da matéria).
“No grupo de trabalho, além do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Justiça, que trabalha no sistema socioeducativo, tem também aquelas pessoas ligadas à saúde, à educação. Então, todos os temas que são trabalhados no GMF são trabalhados com a rede. O que é a rede? São todos esses atores pelos quais o adolescente vai passar, em algum momento do cumprimento da medida, se ele tiver algum problema com a saúde mental”, explica a juíza Leilamar Rodrigues.
Para o defensor público Alison Costa Ourives, que atua no Núcleo da Infância, a importância do Grupo de Trabalho está no fato de extrapolar o tratamento do adolescente apenas sob o ponto de vista do ato infracional. “Você tem todas as políticas públicas que devem ser trabalhadas, você trabalha saúde, você trabalha ação social, você não trabalha só o processo em si. A gente trabalha com laudos, trabalha com peritos, por isso que tem que ter todos esses braços, as políticas públicas para que a gente faça um trabalho melhor”, avalia.
Confira os membros do Grupo de Trabalho Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental na Socioeducação:
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF)
Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ-TJMT)
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE/MT)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE)
Secretaria de Estado de Saúde (SES)
Secretaria de Estado de Justiça
Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc)
Secretaria de Estado de Educação (Seduc)
Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel)
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)
Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPET)
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA)
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas
Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso (CRP)
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT)
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT)
Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) – Capsi Curumim
União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC)
Comissão Interinstitucional SINASE
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão
Autor: Celly Silva
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
TJMT divulga resultado da heteroidentificação para o Enam 2025/2
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Comissão Permanente de Heteroidentificação, divulgou nesta segunda-feira (1º de setembro) o resultado da análise das candidaturas ao Exame Nacional da Magistratura (Enam) 2025/2 de pessoas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas). O procedimento faz parte das medidas adotadas pelo Tribunal para garantir o cumprimento das cotas raciais previstas do edital do exame.
O edital de divulgação (n.º 11/2025), publicado em edição extraordinária do Diário de Justiça Eletrônico (DJE), traz a lista dos candidatos habilitados. Além disso, 18 candidatos foram intimados para participar de sessão de heteroidentificação por videoconferência via Microsoft Teams, que ocorreu nessa segunda-feira (1º de setembro), às 11h.
A entrevista com os candidatos permitiu que os membros da comissão analisassem a veracidade da autodeclaração racial e as características fenótipicas dos candidatos, assegurando que o direito às vagas reservadas seja aplicado de forma transparente e justa, conforme o item 4.1 do Edital 2/2025 e artº 8 da Portaria nª 164/2024.
A Comissão de Heteroidentificação do TJMT reforça que todos os procedimentos seguem normas legais e visam garantir segurança e transparência na validação das autodeclarações, fortalecendo o compromisso do Tribunal com a igualdade de oportunidades no acesso à magistratura.
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Construtora deve reparar defeitos em imóvel residencial entregue à compradora
A Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a condenação de uma construtora por falhas estruturais em imóvel entregue a uma consumidora. Em julgamento realizado no dia 30 de julho, os desembargadores rejeitaram, por unanimidade, os embargos de declaração apresentados pela empresa, que buscava anular a decisão anterior alegando omissões e contradições no acórdão.
A construtora foi responsabilizada civilmente por vícios construtivos, em ação que combinava pedido de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais. Inconformada com a decisão, a empresa alegou que a consumidora teria perdido o direito de buscar reparação, sustentando a existência de decadência, com base nos prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil.
No entanto, o relator do caso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, afastou essa tese. “A pretensão indenizatória por vícios construtivos decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil”, afirmou no voto.
A empresa também questionou a imparcialidade da perícia judicial, mas o Tribunal considerou que o laudo foi elaborado de forma técnica e imparcial por perito de confiança do juízo, que apontou a origem estrutural dos defeitos e atribuiu a responsabilidade à construtora.
Outro argumento rejeitado foi o de culpa concorrente da consumidora, que teria feito alterações no imóvel, como instalação de bancadas e armários embutidos. Para o colegiado, não houve prova de que tais modificações tenham interferido nos problemas estruturais verificados. “As alegações da construtora tratam-se de mera suposição não corroborada pelos autos”, destacou a decisão.
Ainda foi considerada incabível a discussão sobre o cumprimento parcial da liminar que obrigava a construtora a fazer reparos no imóvel. De acordo com o relator, essa matéria deve ser discutida na fase de execução da sentença, não cabendo reexame no julgamento de mérito da responsabilidade civil.
Processo nº 1004015-54.2021.8.11.0041
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
