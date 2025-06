Grupo Fundo de Quintal faz show de encerramento do Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou o prazo de encerramento da campanha de mobilização sobre o Censo Escolar 2025 e atualização cadastral dos estudantes para o dia 27 de junho. O prazo terminaria nesta sexta-feira (20).

Objetivo da campanha é fazer com que os grêmios estudantis usem a criatividade e as redes sociais para ampliar a participação dos alunos na atualização dos dados. A equipe que gerar o maior engajamento ganhará 10 headphones com conexão bluetooth.

Para participar, o grêmio tem que gravar um vídeo com até 1 minuto podendo ser esquete, depoimento, animação, tutorial, uma paródia ou qualquer outra ideia original.

O vídeo deve ser publicado no perfil do Instagram da escola ou do grêmio estudantil e deve conter a marcação dos perfis da @seducmt, @gremioestudantilmt e da Diretoria Regional junto a hashtag #censocombomsensomt. O prazo de divulgação termina no dia 27 e a divulgação da equipe ganhadora será no dia 1º de julho. Após publicar no Instagram, é necessário enviar o link do vídeo por formulário.

Por meio do material audiovisual autoral, os estudantes precisam incentivar os colegas e suas famílias a procurarem a secretaria escolar para atualizar seus dados cadastrais, principalmente em relação ao CPF, comprovante de residência e a autodeclaração de cor/raça. Veja todas as regras no anexo.

O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da Educação Básica no Brasil. Ele é realizado anualmente pelo Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – e reúne informações sobre alunos e turmas, professores e gestores, estrutura física das escolas, rendimento e movimentação dos estudantes.

O secretário de Educação, Alan Porto, reforça que os dados coletados servem de base para a criação de políticas públicas, repasses de recursos, cálculo de indicadores educacionais e até para garantir projetos como alimentação e transporte escolar. “A comunidade estudantil entendeu que, sem o censo, as escolas perdem muitas oportunidades”.

A coleta dos dados é feita em duas etapas. A matrícula inicial (maio a julho), na qual se registra a estrutura da escola, dados de matrícula e da equipe escolar. Além disso, há a situação do aluno (no fim do ano letivo), com a coleta de informações sobre aprovação, reprovação, abandono e movimentações dos estudantes.

Todo o processo é feito por meio do sistema Educacenso, que permite às secretarias das escolas preencherem e acompanharem os dados das suas unidades.

“Com esta iniciativa, a Seduc busca não apenas aumentar a participação dos alunos no censo, mas também fomentar um espírito de colaboração e responsabilidade social entre os jovens, preparando-os para um futuro mais consciente e engajado”, concluiu Alan Porto.

