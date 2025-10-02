Várzea Grande
Guarda Municipal de Várzea Grande conclui curso de cães detectores de drogas do Bope
O agente da Guarda Municipal de Várzea Grande, Leonard Nicollas Oliveira, conclui com sucesso o curso de cães detectores de drogas o qual foi ministrado pelo Batalhão Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Mato Grosso, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública
Todo curso teve duração de 15 dias. O comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Juliano Lemos, relata que incentiva que os agentes da instituição busquem conhecimento. “Nós estamos cada vez mais preparados para atender nossa população, pois incentivamos a busca pela capacitação e conhecimento. Deste modo, apresentamos um trabalho cada vez mais eficaz para a segurança pública do nosso município”, disse Juliano.
Ao todo 31 profissionais oriundos de diversas instituições participaram do treinamento, acompanhados por 15 cães de trabalho policial. Participaram da turma: policiais militares, agentes da Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal, Guarda Municipal, Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro.
As equipes foram capacitadas com disciplinas fundamentais para a cinotecnia, que é um conjunto de conhecimentos técnicos para o emprego de cães em operações policiais, que abrange o treinamento dos animais para diversas finalidades como busca e captura, atuação com explosivos e segurança.
Entre as disciplinas aplicadas foram busca em bagagens, em ambientes abertos, edificações, veículos, como ônibus e caminhões, além de química aplicada às atividades de detecção de drogas.
Conforme o Guarda Municipal de Várzea Grande, Leonard Nicollas Oliveira, o curso fortalece a instituição. “É um curso muito técnico, muito prático bastante proveitoso, ao meu ver. E é um passo a mais para que a gente fortaleça ainda mais a nossa guarda municipal. Estou feliz por participar e ainda mais por concluir mais essa capacitação”, disse GM Oliveira.
De acordo com o comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, a iniciativa integra o Projeto Cão Protetor, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e representa um avanço significativo para a consolidação da cinotecnia no Brasil, reforçando a padronização e o aprimoramento das técnicas de emprego de cães de polícia.
“A atuação dos cães treinados amplia a capacidade de fiscalização e repressão, contribuindo diretamente para a segurança pública e a redução da criminalidade organizada. O Bope e a Senasp reforçam o compromisso com a excelência na formação de operadores e cães policiais, fortalecendo a integração entre as forças de segurança e reafirmando Mato Grosso como referência nacional em operações especializadas”, destacou o comandante do Bope.
Várzea Grande
Prefeitura realiza limpeza e manutenção de boca de lobo no bairro Costa Verde
A ação integra o cronograma de serviços de drenagem urbana, voltada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais
Como parte do planejamento de manutenção preventiva que antecede o período chuvoso, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, realizou nesta semana a limpeza e manutenção de boca de lobo na Rua Assis Valente, no bairro Costa Verde.
A ação integra o cronograma de serviços de drenagem urbana, voltada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e reduzir riscos de alagamentos e transtornos à população durante as chuvas mais intensas.
Além da limpeza, algumas bocas de lobo estão recebendo novas estruturas e tampas, o que melhora a passagem da água e contribui para maior eficiência do sistema de drenagem.
De acordo com a Secretaria, esses serviços são fundamentais para evitar obstruções causadas pelo acúmulo de lixo, folhas e outros materiais que comprometem a vazão da água. Além disso, os trabalhos contribuem para a preservação da malha viária e maior segurança aos moradores.
O bairro Costa Verde também já recebeu outras melhorias estruturais recentemente, como a reconstrução da travessia sobre o córrego Água Limpa, na Avenida Elvira Monteiro. A ponte, que havia sido levada pela força das águas desse ano, devido à falta de manutenção, foi reerguida com estrutura de concreto, oferecendo maior qualidade e durabilidade à travessia.
Os serviços de prevenção estão sendo intensificados em diferentes bairros da cidade, com foco em pontos considerados mais críticos. A orientação é para que a população colabore, descartando corretamente resíduos e evitando o acúmulo de entulhos próximo às galerias de drenagem.
Várzea Grande
Várzea Grande discute políticas para Primeira Infância
Conhecimento e troca de experiências contribuirão para o Plano Municipal de Educação, com a elaboração de metas voltadas para a Primeira Infância, e assim, implantando uma educação pública sólida, inclusiva e transformadora
Várzea Grande foi representado por professores das escolas de Educação Básica e Educação Infantil no Seminário de Educação Infantil, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime-MT). O encontro ocorreu nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro no Hotel Fazenda em Cuiabá.
Representando o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, a subsecretária da pasta, professora Eva de Paulo, participou do evento acompanhada de professores de EMEBs e CMEIs, que reuniu gestores, professores, pesquisadores e especialistas em Educação Infantil e Inclusiva, com o objetivo de promover uma educação cada vez mais acessível e equitativa desde os primeiros anos de vida.
De acordo com a subsecretária, além das palestras e painéis, o Seminário contou com momentos de diálogo e troca de experiências entre educadores, permitindo a construção conjunta de caminhos para o fortalecimento da Primeira Infância. “O tema abordado neste Seminário vem ao encontro das necessidades do Município que trata da legislação da Educação Infantil, que é prioridade desta gestão” disse.
Eva destacou ainda o alto nível dos palestrantes com excelente bagagem sobre as leis vigentes sobre a Educação Infantil, que certamente contribuirão para o Plano Municipal de Educação, com a elaboração de metas voltadas para a Primeira Infância.
Para o secretário Igor Cunha, a participação da equipe da SMECEL de Várzea Grande foi importante para o fomento de políticas que possam consolidar uma educação pública cada vez mais eficaz, inclusiva, humanizada e acessível. “Várzea Grande tem muito a contribuir, compartilhar e participar com responsabilidade compartilhada, assegurando a construção de uma educação pública sólida, inclusiva e transformadora”, destacou.
A cerimônia de abertura contou com a participação especial do coral Canto & Encanto, dos alunos da EMEB Salvelina Ferreira da Silva, sob a regência do maestro Uilson Brás, além da presença do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, do promotor de Justiça Miguel Slhessarenko, do deputado estadual Wilson Santos, do presidente do Conselho Estadual de Educação, Gelson Menegatti, do presidente da Undime/MT, e secretário de Educação do Município de Nobres, Sílvio Fidelis, além de representantes do Ministério da Educação e demais autoridades.
Guarda Municipal de Várzea Grande conclui curso de cães detectores de drogas do Bope
Economia & Finanças
