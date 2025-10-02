Guarda Municipal de Várzea Grande conclui curso de cães detectores de drogas do Bope

O agente da Guarda Municipal de Várzea Grande, Leonard Nicollas Oliveira, conclui com sucesso o curso de cães detectores de drogas o qual foi ministrado pelo Batalhão Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Mato Grosso, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Todo curso teve duração de 15 dias. O comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Juliano Lemos, relata que incentiva que os agentes da instituição busquem conhecimento. “Nós estamos cada vez mais preparados para atender nossa população, pois incentivamos a busca pela capacitação e conhecimento. Deste modo, apresentamos um trabalho cada vez mais eficaz para a segurança pública do nosso município”, disse Juliano.

Ao todo 31 profissionais oriundos de diversas instituições participaram do treinamento, acompanhados por 15 cães de trabalho policial. Participaram da turma: policiais militares, agentes da Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal, Guarda Municipal, Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro.

As equipes foram capacitadas com disciplinas fundamentais para a cinotecnia, que é um conjunto de conhecimentos técnicos para o emprego de cães em operações policiais, que abrange o treinamento dos animais para diversas finalidades como busca e captura, atuação com explosivos e segurança.

Entre as disciplinas aplicadas foram busca em bagagens, em ambientes abertos, edificações, veículos, como ônibus e caminhões, além de química aplicada às atividades de detecção de drogas.

Conforme o Guarda Municipal de Várzea Grande, Leonard Nicollas Oliveira, o curso fortalece a instituição. “É um curso muito técnico, muito prático bastante proveitoso, ao meu ver. E é um passo a mais para que a gente fortaleça ainda mais a nossa guarda municipal. Estou feliz por participar e ainda mais por concluir mais essa capacitação”, disse GM Oliveira.

De acordo com o comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, a iniciativa integra o Projeto Cão Protetor, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e representa um avanço significativo para a consolidação da cinotecnia no Brasil, reforçando a padronização e o aprimoramento das técnicas de emprego de cães de polícia.

“A atuação dos cães treinados amplia a capacidade de fiscalização e repressão, contribuindo diretamente para a segurança pública e a redução da criminalidade organizada. O Bope e a Senasp reforçam o compromisso com a excelência na formação de operadores e cães policiais, fortalecendo a integração entre as forças de segurança e reafirmando Mato Grosso como referência nacional em operações especializadas”, destacou o comandante do Bope.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT