Guarda Municipal divulga balanço de acidentes de trânsito neste 1º trimestre do ano

A Guarda Municipal de Várzea Grande divulgou o balanço referente a acidentes de trânsito sem vítimas, neste 1º trimestre do ano. De acordo com os dados estatísticos do órgão de segurança municipal, neste período (janeiro a março) foram confeccionados 2.028 autos de infrações, além de 201 boletins de ocorrências de trânsito, que foram registrados junto a Delegacia de Delitos de Trânsito – Deletran.

“Os números apresentados demonstram que ainda são grandes os números de infrações no trânsito e os boletins de ocorrências envolvendo acidentes, sem vítima, porém com danos materiais ao condutor. A falta de conscientização de alguns motoristas, aliada a pressa, uso de bebida alcoólica, uso de celular, e até mesmo desatenção nas vias são fatores que contribuem para o aumento das ocorrências. A Guarda Municipal de Várzea Grande trabalha no controle, fiscalização e ordenamento do trânsito, mas para que haja uma redução nos registros de auto de infração e boletins de ocorrências no trânsito é necessário que o motorista cumpra com o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro e que faça a sua parte, evitando acidentes”, informou o comandante da Guarda Municipal, Álison Baracat Salgado.

Segundo Baracat muitos acidentes de trânsito deixam de ser registrados em função do condutor abandonar o veículo na via pública, após a colisão. “Esses fatos geralmente acontecem durante a madrugada, principalmente, nos finais de semana. Neste caso não é confeccionado o boletim de ocorrência de trânsito sem vitimas”, observou.

O comandante lembra que a Guarda é responsável pelos atendimentos de acidentes sem vítimas, ficando com a função de fazer os registros de ocorrências com vítimas, as polícias Militar, Civil e Rodoviária.

AGENDA PORTÁTIL: A Guarda Municipal de Várzea Grande passa, a partir de agora, a operar no trabalho de coordenação e fiscalização do trânsito com o Personal Digital Assistents (PDA), também conhecido por talonário eletrônico. A secretaria Municipal de Defesa Social recebeu os novos equipamentos que serão utilizados na notificação de infração de trânsito, autos de apreensão e remoção de veículos, boletins de acidentes e ocorrências policiais, de forma ágil, dinâmica e sem usos de papéis, contribuindo dessa forma para a preservação do meio ambiente.

“A aquisição desses novos equipamentos vai proporcionar maior eficácia e eficiência no serviço já prestado pela Guarda Municipal. Além dos seis talonários eletrônicos, foram adquiridos também cinco tablets e 11 impressoras. A população terá um melhor atendimento, pois passa a contar com um sistema ágil e seguro”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Ferreira da Silva.

O gestor explica que vários órgãos de segurança pública já utilizam esse dispositivo e com a Guarda Municipal não será diferente. “A tecnologia tem modificado a forma de atuação administrativa e operacional das polícias daí a necessidade de estarmos atentos a essas mudanças, e um bom exemplo é o emprego do sistema de talonário eletrônico, que possui várias características como redução do tempo na elaboração de multas, uma vez que a maior parte dos dados sobre o veículo já está em um banco de dados”.

O comandante da Guarda Municipal, Álison Barcat Salgado disse que o órgão de segurança municipal vem ao longo dos anos inovando seja na forma de atuação, bem como nos equipamentos utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela pasta. “E isso se deve também a Administração Municipal que tem investido no setor, com a aquisição de novos equipamentos de serviços e de segurança pessoal, além de capacitação profissional, que são fatores que têm contribuído para o reconhecimento e sucesso dessa instituição que tem sido referência para outros municípios”.