Guarda Municipal já realizou 7.934 atendimentos de policiamento preventivo em 2025  

Série de projetos estratégicos está colocando fim à espera de décadas de várias comunidades em Várzea Grande. Parceria e vontade de trabalhar pelo coletivo estão fazendo a diferença a partir de agora

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, o vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, e a secretária-adjunta Regiane Froes, acompanharam, neste sábado (26), o andamento das principais obras em execução em diferentes regiões do Município. A agenda externa contemplou projetos que visam melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança e qualidade de vida à população.

O primeiro local visitado foi a travessia do bairro 23 de Setembro, que está recebendo melhorias na infraestrutura para facilitar o tráfego de veículos e pedestres. Na sequência, a comitiva esteve na área onde será iniciada, nos próximos dias, a obra de contenção de erosão no bairro Costa Verde, uma intervenção emergencial aguardada pela comunidade local.

A equipe também acompanhou as obras de construção da nova ponte no bairro Monte Castelo, que substituirá a antiga estrutura de madeira, por uma ponte de concreto. A intervenção beneficia diretamente moradores do Monte Castelo e da Vila Operária, além de outros bairros que utilizam a travessia diariamente.

A visita seguiu pela rua Várzea Grande, localizada no bairro Parque Del Rey. O trecho, que antes recebia apenas ações paliativas, está passando por obras definitivas: com implantação de pavimentação asfáltica, drenagem, meio-fio, sarjeta e sinalização viária.

No bairro Capão do Pequi, foram vistoriadas as obras de pavimentação em 1.300 metros de via. O trabalho inclui ainda a construção de bocas de lobo e outras melhorias urbanas para garantir a segurança e o conforto dos moradores.

Durante a agenda, a prefeita Flávia Moretti destacou o comprometimento da gestão com a entrega de obras estruturantes e definitivas: “Hoje foi um dia de acompanhamento do andamento das principais obras dentro da nossa gestão. São intervenções de infraestrutura necessárias, como a ponte do Monte Castelo, até então menosprezada e que agora será de concreto. Essa obras edificante conta com a parceria do governo do Estado na doação das aduelas. Também estivemos no 23 de Setembro, no Capão do Pequi e no Portal da Amazônia, onde resolvemos problemas antigos de alagamento com drenagem adequada. Nossa gestão visa entregar obras completas e eficientes. E isso é só o começo”, afirmou.

O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, explicou que o foco é oferecer soluções duradouras, com atenção especial à qualidade dos serviços: “A determinação é acompanhar as obras de perto e entregar qualidade. Não estamos mais fazendo intervenções provisórias. Isso ficou no passado! Em alguns trechos, como no Parque Del Rey, foi necessário refazer toda a drenagem, ampliar a capacidade das bocas de lobo e aplicar nova base e pavimento. A obra ali é 100% com recursos próprios, mesmo com limitações financeiras. Estamos mapeando os pontos críticos para projetos sólidos nos próximos anos”, detalhou.

O vice-prefeito Tião da Zaeli também ressaltou a importância de acelerar as obras antes do período chuvoso: “Temos obras urgentes que precisam ser executadas com celeridade. Nosso compromisso é minimizar os transtornos e garantir dignidade à população. Estamos atuando em pontos estratégicos, como 23 de Setembro, Parque Del Rey, Paiaguás, Monte Castelo e Centro Tecnológico”, pontuou.

As obras contam com acompanhamento técnico constante da equipe de engenheiros e fiscais da Secretaria de Obras, o que garante controle de qualidade em cada etapa dos serviços.

Moradores também acompanharam a visita e relataram a importância das melhorias. No Monte Castelo, o presidente do bairro destacou que a nova ponte representa segurança e mobilidade para toda a região: “Antes era uma ponte de madeira, agora temos uma estrutura firme. Muitas crianças precisam passar por aqui para ir à escola. Agora, com essa ponte nova, é só alegria para a comunidade”, disse.

No Capão do Pequi, o morador José de Arruda, de 75 anos, que vive na região desde 1959, relatou a emoção de ver a rua finalmente asfaltada após décadas de sonhos. “Sempre sonhei com isso, mas achava que não ia ver, que isso não ia acontecer, pois não passava de promessas. Agora estou feliz. O asfalto chegou e melhorou nossa vida. Estou acompanhando cada passo da obra.”

A filha dele, Gisele Alves de Arruda, também celebrou a conquista: “Temos mais de 40 anos de espera. O asfalto trouxe dignidade para nossa família e nossos vizinhos. Só temos a agradecer.”

Já a moradora Andrelina de Arruda, que vive há mais de 60 anos no bairro, compartilhou o sentimento da comunidade: “A gente sofria com poeira e buracos. Agora temos uma rua asfaltada e segura.”

As visitas técnicas fazem parte do cronograma de acompanhamento in loco das obras em andamento na cidade. A Prefeitura segue atuando para resolver demandas históricas e garantir avanços estruturais em diversos bairros de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT