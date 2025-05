Guarda Municipal passa por modernização e celebra os 158 anos da cidade

O novo brasão carrega elementos como as estrelas Sirius e Canopus, que representam proteção e amizade, o azul-marinho, que simboliza estabilidade e ordem e a faixa quadriculada, ícone do patrulhamento comunitário. O brasão da prefeitura ao centro lembra da missão: proteger nossa cidade e nossa gente

A Guarda Municipal de Várzea Grande (GMVG) realiza um rebranding – processo de revitalizar a imagem de uma marca – para comemorar o aniversário de 158 anos de fundação de Várzea Grande e os 25 anos de criação da instituição. A mudança na imagem marca um novo momento da GMVG junto à população várzea-grandense, refletindo a modernização e o avanço tecnológico da corporação.

Para a prefeita Flávia Moretti (PL), a modernização da GMVG é uma prioridade estratégica e emocionalmente simbólica para a atual gestão. “Estamos vivendo um novo tempo em Várzea Grande e a modernização da Guarda Municipal representa não apenas um avanço institucional, mas também um compromisso renovado com a segurança e o bem-estar da nossa população. A nova identidade visual da GMVG simboliza essa transformação: uma corporação mais preparada, mais tecnológica e mais próxima do cidadão. Modernizar é cuidar. É garantir que nossos agentes tenham condições de prestar um serviço eficiente, humano e à altura da história e da importância da nossa cidade. Ao celebrarmos os 158 anos de Várzea Grande e os 25 anos da Guarda Municipal, reafirmamos nosso respeito àqueles que diariamente protegem nossas famílias, nosso patrimônio e nosso futuro”, conta Moretti.

O secretário de Defesa Social, Inspetor GM Louriney dos Santos Silva, reforça que esse novo momento é fruto de um trabalho de gestão integrado. “Estamos promovendo uma verdadeira transformação na segurança pública municipal, e isso passa por unir planejamento, investimentos e, acima de tudo, integração. A Secretaria de Defesa Social vem trabalhando lado a lado com o Comando da Guarda Municipal para alinhar ações, ampliar resultados e garantir que a corporação esteja cada vez mais conectada com as necessidades da população. Esta nova identidade simboliza não apenas uma nova imagem, mas uma nova postura da nossa Guarda”, disse o secretário.

O comandante da GMVG, Inspetor GM Juliano Lemos, destaca os aspectos técnicos e emocionais da mudança. “Este é um marco para todos nós. O rebranding da Guarda representa nossa evolução como instituição. O novo brasão — moderno, simbólico e cheio de significados — traduz essa mudança. Carrega elementos como as estrelas Sirius e Canopus, que representam proteção e amizade, o azul-marinho, que simboliza estabilidade e ordem e a faixa quadriculada, ícone do patrulhamento comunitário. O brasão da prefeitura ao centro nos lembra da nossa missão: proteger nossa cidade e nossa gente. Mais do que um novo visual, estamos adotando novas tecnologias, como o boletim de trânsito online, e criando nossa própria central de monitoramento e inteligência. Também renovamos o uniforme e padronizamos as viaturas com o azul-marinho nacional. Estamos mais eficientes, mais próximos e mais preparados. Com um design mais moderno, o símbolo carrega elementos históricos que remetem à fundação da corporação, em equilíbrio com outros elementos que representam a atuação das guardas municipais no Brasil”, relata o comandante.

CRIAÇÃO – O ponto central desse novo momento é a apresentação do novo brasão da Guarda Municipal o qual foi criado pelo publicitário Thiago Sérgio Pedroso e com a direção de arte do guarda municipal e publicitário Gustavo Tertuliano que assina o rebranding da GMVG.

Outra mudança importante é a adoção da cor azul-marinho nas viaturas da GMVG, alinhando-se ao padrão nacional das Guardas Municipais em todo o Brasil. A alteração reforça a identidade visual da corporação e a sua presença como instituição de segurança pública nas ruas de Várzea Grande, tornando-a mais reconhecível e padronizada.

O uniforme, que inclui novos elementos de identificação e uma nova cobertura, também faz parte dessa transformação, simbolizando a evolução estética e funcional da corporação.

A conclusão da formação dos novos guardas municipais completa este momento de renovação, assegurando a ampliação do efetivo e a continuidade da missão da GMVG com ainda mais preparo e profissionalismo.

“A modernização da GMVG também passa pela adoção de novas tecnologias. Entre as inovações, está a implementação do boletim de trânsito online, que permite ao cidadão registrar sinistros de trânsito diretamente no momento do ocorrido, otimizando o atendimento e a liberação das vias públicas. Além disso, a Guarda está criando a sua própria central de monitoramento e inteligência, com foco em tecnologia da informação, ampliando sua capacidade de atuação estratégica”, finaliza o comandante Juliano Lemos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT