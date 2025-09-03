Guarda Municipal recebe seis motocicletas por meio de parceria com MPE e Conseg

Os veículos serão fundamentais para atender também demandas em áreas de difícil acesso, como a zona rural e meio ambiente

A Guarda Municipal de Várzea Grande, por meio de parceria com Ministério Público Estadual (MPE) e Conselho Municipal de Segurança (Conseg), recebeu, nesta quarta-feira (3), cinco motocicletas Kawasaki para auxiliar no patrulhamento de competência da Guarda Municipal.

Foram recebidas três motos de 300 cilindradas e três de 600 cilindradas. Conforme o Secretário Municipal de Defesa Social, Louriney Silva, os veículos serão fundamentais para atender também demandas em áreas de difícil acesso, como a zona rural e meio ambiente. “Estamos felizes em ter esses veículos que irão reforçar nossa fiscalização ambiental, como também em outros atendimentos. Vamos ainda buscar cada vez mais recursos, ferramentas e outros materiais para aprimorar nosso atendimento ao cidadão várzea-grandense”, conta Louriney.

O comandante da Guarda Municipal, inspetor GM Juliano Lemos, reforçou o compromisso da instituição com a segurança pública do Município. “Nossos atendimentos, agora, serão ainda mais ágeis. Estamos muito gratos ao Ministério Público e ao Conselho de Segurança por colaborarem com a Guarda Municipal. Esses veículos são fundamentais para fiscalização, inclusive no combate ao descarte ilegal de lixo”, disse.

O presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Feconseg-MT), Danilo Moraes, lembra a importância de ações rápidas para garantir a segurança dos munícipes. “A Guarda Municipal de Várzea Grande é fundamental para a segurança pública, pois ela é a primeira que foi criada no estado de Mato Grosso. Ações, como essa, representam maior cobertura fiscalizatória, além de aumentar a repressão contra a criminalidade”, disse.

A promotora de Justiça de Mato Grosso, Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, os recursos usados para comprar as motocicletas são frutos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), além de apoio de não persecução cível e criminal. “Entendemos que o projeto apresentado pela Guarda Municipal e Conselho de Segurança foi aprovado e muito produtivo para prevenção e repressão de atos contra o meio ambiente, além de garantir a fiscalização e cumprimento das leis”, declara.

Também estiveram presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, tenente-coronel Mario William, coordenador da Polícia Comunitária, major Kawahara e o empresário Valdevino Jesus (Paddock Motos).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT