Guardas Municipais participam de aula prática sobre fiscalização de trânsito
O curso visa aprimorar o trabalho e a formação inicial para os guardas municipais recém-integrados no serviço público de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício
Os 41 guardas municipais de Várzea Grande, recém-formados, estão participando de um curso de qualificação para Agente de Trânsito. A ação está sendo realizada em parceria com Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e Polícia Militar de Mato Grosso. Ontem (28), a turma participou de uma aula prática e será concluído amanhã, dia 30.
Ao todo, os GMs terão 200 horas/aulas de formação, com a abordagem de temas como Legislação de Trânsito, Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, Legislação de Trânsito Aplicada, Ética e Cidadania, Psicologia Aplicada, O Papel Educador do Agente, Língua Portuguesa, Operação e Fiscalização de Trânsito e Prática Operacional, em consonância com as disposições da Portaria nº 966/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
Conforme o comandante da Guarda Municipal, inspetor GM Juliano Lemos, o curso visa aprimorar o trabalho e a formação inicial para os guardas municipais recém-integrados no serviço público de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício das atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito.
“Os nossos novos guardas municipais que já estão atuando em Várzea Grande, e, fazendo a diferença na vida da população várzea-grandense. Com esse curso, os GMs têm seus conhecimentos aprimorados para a prestação de um serviço de maior qualidade a sociedade local. Fiscalizar o trânsito é salvar vidas, cuidar do próximo fazendo valer a legislação”, enfatizou.
O coordenador de trânsito da Guarda Municipal, Marcelo Jassek Drumond, a aula prática é fundamental para pôr em prática os conhecimentos teóricos. “A formação continuada dos agentes de trânsito é requisito primordial para a promoção da segurança viária e para a preservação da vida no trânsito e uma premissa da atual gestão municipal”, disse.
A diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran, Adriana Carnevale, destacou o papel essencial do órgão na capacitação dos agentes para a atuação cotidiana no trânsito. “Com este curso, proporcionamos aos guardas municipais de Várzea Grande uma formação sólida que une conhecimento técnico, responsabilidade social e compromisso com a preservação da vida”, falou.
O Guarda Municipal, Robson Oliveira Lima, é um dos agentes de trânsito que participou do curso e comentou sobre os aprendizados com a capacitação. “Como guarda municipal recém-formado vejo essa capacitação como uma grande oportunidade. Recebemos instruções voltadas não apenas para sanções, aplicações de multas, mas também para a preservação da vida. Essa capacitação vem para preparar os agentes na atuação nesse cenário, que não é fácil”, relatou.
Gestão Flávia/Tião entrega primeiro PLDO à Câmara Municipal de Várzea Grande
O texto segue Plano Plurianual (PPA e tudo está alicerçado no plano de governo que já foi apresentado pela prefeita Flávia Moretti
Gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli (ambos PL) entregou na manhã desta sexta-feira (29), o primeiro Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo de Várzea Grande. A PLDO prevê um orçamento de R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos).
“Esta é a primeira LDO de nossa gestão, no nosso orçamento estamos prevendo importantes obras e ações, como por exemplo, rodoviária, mercado municipal, concessão do DAE, atendimento ao neurodivergentes, nova maternidade, concurso público entre outros. A LDO está alicerçada na nossa caminhada nas ruas durante a campanha eleitoral, ouvindo a população e também enxergando as necessidades do Município, inclusive, projetos demandados pelos vereadores”, conta a prefeita Flávia Moretti.
O vice-prefeito destaca que tanto ele quanto a prefeita estão comprometidos com a população. “A gestão colocou diversos pontos que foram pedidos pela população, isso representa o nosso compromisso e nossa lealdade com os várzea-grandenses”, disse Tião da Zaeli.
A secretária de Planejamento, Drielli Martinez, relata que muitas ações e obras já estavam previstas. “Estamos seguindo o Plano Plurianual (PPA). Estamos seguindo também todo plano de governo que já foi apresentado pela prefeita Flávia Moretti”, disse Drielli.
Conforme o secretário de Gestão Fazendária, o protocolo dentro do prazo mostra o respeito da gestão com o Município e com o Legislativo. “Seguindo sempre pelo princípio da legalidade. A nossa LDO está entregue e agora vamos continuar trabalhando para esclarecer qualquer dúvida que os vereadores tiverem sobre os itens”, conta Marcos.
O presidente do Legislativo, o vereador Wanderley Cerqueira (MDB), relata que as propostas devem passar pelas comissões permanentes, além de serem estudadas por vereadores. “Fiquei feliz em receber essa peça orçamentária. Ela ficará disponível às comissões permanentes, como também para que os nossos demais colegas possam se aprofundar nos estudos”, declara Wanderley.
Obras avançam e nova etapa com construção de meios-fios e sarjetas começa no bairro
Desde o início dos trabalhos, no dia 15 de maio, já foram executados serviços de terraplanagem, compactação do solo, tapa-buracos, recapeamento e manutenção das ruas
As obras de infraestrutura viária em andamento no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, entraram em uma nova fase: a construção de meios-fios e sarjetas. A intervenção é considerada o maior investimento da história na região e tem como objetivo garantir mais qualidade de vida aos moradores e melhores condições de tráfego para todos os usuários das vias.
O projeto recebeu o maior aporte financeiro já destinado a essa área, resultado de um investimento total de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões de recursos próprios do Município. O volume de recursos permitiu que a obra fosse planejada em larga escala, contemplando diferentes etapas de infraestrutura para resolver problemas antigos da comunidade.
Desde o início dos trabalhos, no dia 15 de maio, já foram executados serviços de terraplanagem, compactação do solo, tapa-buracos, recapeamento e manutenção das ruas. Essas ações permitiram que vias antes intrafegáveis passassem a ter condições adequadas de circulação.
Durante a execução, a equipe técnica precisou realizar ajustes no cronograma de atividades, a fim de assegurar o prazo necessário para a conclusão da obra. Foram identificadas situações inesperadas na fase inicial, o que exigiu reprogramação das etapas, sem comprometer a qualidade do serviço.
De acordo com o secretário de Viação e Obras de Várzea Grande, Celso Pereira, o trabalho segue dentro do planejamento.
“Essa obra representa um marco para a região, tanto pelo volume de investimento quanto pela transformação que proporciona. Estamos avançando com responsabilidade, garantindo a execução de cada etapa de forma técnica e duradoura, para que os moradores possam usufruir de vias mais seguras e adequadas”, destacou.
Com o avanço da construção de meios-fios e sarjetas, a obra se aproxima de sua fase final, consolidando um projeto de grande impacto para a mobilidade urbana e para o dia a dia da população.
