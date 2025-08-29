Guardas Municipais participam de aula prática sobre fiscalização de trânsito

O curso visa aprimorar o trabalho e a formação inicial para os guardas municipais recém-integrados no serviço público de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício

Os 41 guardas municipais de Várzea Grande, recém-formados, estão participando de um curso de qualificação para Agente de Trânsito. A ação está sendo realizada em parceria com Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e Polícia Militar de Mato Grosso. Ontem (28), a turma participou de uma aula prática e será concluído amanhã, dia 30.

Ao todo, os GMs terão 200 horas/aulas de formação, com a abordagem de temas como Legislação de Trânsito, Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, Legislação de Trânsito Aplicada, Ética e Cidadania, Psicologia Aplicada, O Papel Educador do Agente, Língua Portuguesa, Operação e Fiscalização de Trânsito e Prática Operacional, em consonância com as disposições da Portaria nº 966/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Conforme o comandante da Guarda Municipal, inspetor GM Juliano Lemos, o curso visa aprimorar o trabalho e a formação inicial para os guardas municipais recém-integrados no serviço público de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício das atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito.

“Os nossos novos guardas municipais que já estão atuando em Várzea Grande, e, fazendo a diferença na vida da população várzea-grandense. Com esse curso, os GMs têm seus conhecimentos aprimorados para a prestação de um serviço de maior qualidade a sociedade local. Fiscalizar o trânsito é salvar vidas, cuidar do próximo fazendo valer a legislação”, enfatizou.

O coordenador de trânsito da Guarda Municipal, Marcelo Jassek Drumond, a aula prática é fundamental para pôr em prática os conhecimentos teóricos. “A formação continuada dos agentes de trânsito é requisito primordial para a promoção da segurança viária e para a preservação da vida no trânsito e uma premissa da atual gestão municipal”, disse.

A diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran, Adriana Carnevale, destacou o papel essencial do órgão na capacitação dos agentes para a atuação cotidiana no trânsito. “Com este curso, proporcionamos aos guardas municipais de Várzea Grande uma formação sólida que une conhecimento técnico, responsabilidade social e compromisso com a preservação da vida”, falou.

O Guarda Municipal, Robson Oliveira Lima, é um dos agentes de trânsito que participou do curso e comentou sobre os aprendizados com a capacitação. “Como guarda municipal recém-formado vejo essa capacitação como uma grande oportunidade. Recebemos instruções voltadas não apenas para sanções, aplicações de multas, mas também para a preservação da vida. Essa capacitação vem para preparar os agentes na atuação nesse cenário, que não é fácil”, relatou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT