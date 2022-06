Guia de turismo de Campo Novo do Parecis expande negócios com capacitação e atendimento especializado em acessibilidade

Com a volta dos serviços de turismo em Mato Grosso, o empresário de Campo Novo do Parecis (416 km de Cuiabá), Ademar Gomes Laurindo, 44 anos, retomou as atividades da sua agência de passeio, com novas habilidades profissionais no portfólio e oferecendo atendimento especializado aos visitantes com locomoção reduzida e com deficiência física.

Com 13 anos de atividade, o empresário emprega 12 pessoas em Campo Novo do Parecis. A agência é especializada em turismo de aventura junto à natureza, como rafting, rapel, canoagem, tirolesa, cicloturismo, passeios, trilhas, flutuação, excursões, esportes aquáticos e atividades ao ar livre.

Antes da pandemia, atendia cerca de 10 pessoas por semana. Atualmente, este número quintuplicou – aumentou para 50. Depois de sobreviver à crise, ele conta que não perdeu a oportunidade de se capacitar e pensar em novas formas de expandir seus serviços.

“Durante a pandemia, tivemos que fechar, mas agora estamos voltando com tudo, mais animados e preparados para prestar um ótimo atendimento aos nossos visitantes. Pela primeira vez, após 13 anos trabalhando com turismo, tivemos a oportunidade de participar da Feira Nacional BNT, evento realizado em Itajaí, Santa Catarina. O apoio do Governo do Estado ao turismo nos motiva a investir. Isso está sendo marco histórico em Mato Grosso’’, ressalta o empresário.

A nova roupagem dos serviços, oferecidos por sua agência, vem sendo construída através da participação do empresário em capacitações técnicas na área, como o Circuito de Qualificação em Turismo de Aventura e Ecoturismo, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur) e Abeta Conecta, além de ações de fomento como participação em feiras fora do Estado.

Acessibilidade – Para proporcionar novas experiências aos seus clientes, no turismo aventura e ecoturismo, a empresa de Ademar expandiu seus serviços e vem oferecendo experiências também para pessoas com locomoção reduzida e com deficiência física.

“A nossa agência quer ser inesquecível na vida de todos os nossos clientes e leva-los para desfrutar esses lugares lindos; é algo que nos motiva a continuar o nosso sonho de transformar Campo Novo do Parecis em um destino turístico para o mundo, queremos atrair mais turistas para nossa região. Com atendimento especializado, queremos nos tornar um dos destinos mais procurados e acessíveis”, explica Ademar.

O secretário -adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, conta que o Governo do Estado vem investindo mais de R$ 155 milhões para expandir o setor, que gera renda e emprego, além de levar toda potencialidade turística de Mato Grosso para o mundo.