Gustavo Padilha assume lugar de Sargento Joelson na Câmara de Cuiabá

Teve início nesta segunda-feira (12), em Cuiabá, a série de conferências promovidas pelo Programa Criança Feliz, com foco na saúde das gestantes e no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. A abertura aconteceu com uma roda de conversa na unidade do CRAS do bairro Jardim Araçá, com a participação da enfermeira chefe Patrícia Parreão da Silva, da UBS Santa Isabel.

As conferências seguem ao longo do mês de maio, sempre no período da tarde, das 14h às 16h, nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e em unidades de saúde parceiras. O objetivo é oferecer palestras e rodas de conversa com médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da saúde, abordando temas fundamentais para o desenvolvimento infantil e o bem-estar das gestantes.

Confira o cronograma completo das ações:

2/05 – Nova Esperança

13/05 – CPA

14/05 – Jardim União

15/05 – Pedregal

19/05 – Planalto

20/05 – Pedra 90

21/05 – Jardim Araçá

As atividades já passaram pelos bairros CPA, União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança, reunindo profissionais como a sanitarista Andreia, a psicóloga Mita e a Dra. Daniele Teixeira, da Comissão de Ações Comunitárias da OAB.

“Essas conferências são pensadas para dar suporte às nossas gestantes e às famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz. São momentos de escuta, orientação e acolhimento com a presença de profissionais da nossa rede de saúde”, explica Michelle Machado, coordenadora do programa.

O Programa Criança Feliz é voltado ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos e ao fortalecimento do vínculo familiar. Atualmente, 696 beneficiários são atendidos em Cuiabá. A iniciativa é executada nas unidades do CRAS nos bairros Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança, integrando ações de saúde, assistência e educação para garantir uma primeira infância com mais oportunidades.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT