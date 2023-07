Habitação precária atinge 65 mil famílias em Mato Grosso

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebe em um café da manhã no Palácio Alencastro neste sábado (8) cerca de 100 pessoas, entre cavaleiros e amazonas, além da diretoria do Sindicato Rural de Cuiabá. O encontro marca a abertura oficial da programação da 55ª Expoagro.

O evento começa com uma cavalgada, com as comitivas saindo do Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, passando pelas principais avenidas centrais da cidade até a sede da Prefeitura Municipal. O controle do tráfego será realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB). Após a solenidade, a comitiva retorna ao parque para o almoço, com a tradicional queima do alho.

“A cavalgada é um evento tradicional realizado em decorrência da abertura da Expoagro em Cuiabá. Após alguns anos sem acontecer, o evento foi retomado e busca resgatar as tradições após a pandemia. A cavalgada consiste em uma prática tradicional em que os participantes se reúnem na prefeitura, tomam um café da manhã com o prefeito e, em seguida, retornam ao Parque para dar início à exposição. É o primeiro evento da programação e conta com a presença dos cavaleiros, além de membros de apoio e alguns patrocinadores, como tratores, charretes e um carro de som que divulga a Expoagro e informa as pessoas sobre o funcionamento da feira”, explica Daniel Monteiro, diretor do Sindicato Rural.

Serviço:

O que: Cavalgada e abertura da 55ª Expoagro

Onde: Palácio Alencastro

Quando: Sábado (8), às 8h30

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT