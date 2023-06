Hanseníase é tema da Tribuna Livre desta terça-feira (20)

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000 (PL), se reuniu nesta terça-feira (20.06), com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sérgio Ricardo e com a diretora de engenharia da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Adriele Martins, visando tratar da acessibilidade do Parlamento Municipal.

Uma das bandeiras da atual gestão é justamente democratizar o acesso da pessoa com deficiência, tanto ao prédio da Casa, quanto em toda Cuiabá. Desta forma, uma das iniciativas será a de reformar as calçadas que cercam a Câmara, possibilitando o acesso a cadeirantes por meio de rampas, piso tátio para cegos e outras medidas.

“Hoje viemos tratar de um tema que é a acessibilidade na Câmara Municipal de Cuiabá, tema de extrema importância. A Câmara vai fazer o seu papel e o Tribunal de Contas, mais uma vez, está nos ajudando e orientando, para que possamos fazer um trabalho com qualidade e respeitando o erário público”, defendeu Chico.

Sergio Ricardo parabenizou a iniciativa de Chico pelo projeto que visa auxiliar a comunidade, dando condições para que todos tenham acesso à Câmara. Ele relembrou ainda que desde sua passagem como parlamentar, o prédio apresentava as mesmas dificuldades, agora, sob gestão de Chico, as mudanças estão sendo alinhadas para que saiam do papel.

“Chico é o presidente da Câmara e conhece a população cuiabana e as necessidades. Eu também já fui vereador naquele prédio e não existe acessibilidade, assim como não existe na Prefeitura de Cuiabá. Então, tem que se mudar muito e quero aqui parabenizar a Câmara e Chico, que vai acabar com essa falta de acessibilidade na Câmara, que é Casa do Povo”, endossou o conselheiro.

Além das melhorias que serão aplicadas no entorno do Parlamento, também já há articulações para a construção de um elevador dentro da Câmara, permitindo que pessoas com mobilidade reduzida, possam acessar as galerias do prédio e tenham oportunidade de acompanhar as sessões.

