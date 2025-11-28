Saúde
Hanseníase neural e qualificação do diagnóstico são temas centrais de qualificação do Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde (MS) realizou, nesta terça-feira (25) o webinário “Hanseníase Neural: Conhecer e Cuidar de Janeiro a Janeiro”, voltado a profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico, vigilância e manejo clínico da doença. O evento conectou os palestrantes a participantes das cinco regiões do Brasil. A iniciativa tem como objetivo fortalecer práticas qualificadas para a identificação e condução da hanseníase neural, ampliar a atualização dos profissionais e promover a integração entre especialistas, gestores e equipes de atenção à saúde.
O MS reforça o compromisso com a qualificação contínua da resposta à hanseníase e com a promoção de ações integrais de vigilância e cuidado ao longo de todo o ano. A hanseníase neural, especificamente, é uma das formas mais desafiadoras da doença, devido às suas manifestações neurológicas e ao risco de incapacidades quando não diagnosticada precocemente.
A abertura do webinário contou com a participação da coordenadora-geral da Vigilância da Hanseníase e Doenças em Eliminação, Jurema Guerrieri Brandão, e da representante da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), Danielle Moreira. O evento é uma realização do Departamento de Doenças Transmissíveis (DEDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA/MS) e foi moderado pelo consultor técnico Felipe Pierezãn.
Segundo Jurema Guerrieri, a proposta é trabalhar a temática dentro da perspectiva do diagnóstico e do manejo, de maneira a fortalecer os profissionais da assistência numa conduta mais adequada, que beneficie os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e promova mais qualidade da assistência. “Precisamos discutir a hanseníase em todas as suas dimensões. Este ano realizamos webinários trabalhando alguns aspectos da clínica e a temática da hanseníase neural foi uma, dentro das demandas que apareceram com maior destaque, por solicitação dos participantes dos estados e municípios. Temos conhecimento que a hanseníase tem uma complexidade e a questão neurológica é, sem dúvidas, uma delas, somando-se ao fator incapacitante que advém, em grande parte, desse dano neural. As questões que permeiam esse dano, como a manutenção do estigma, a discriminação social e o isolamento são muito impactantes”, destacou.
O público-alvo, composto por equipes de vigilância, médicos, enfermeiros e profissionais envolvidos na assistência, assistiu às palestras que abordaram aspectos clínicos, desafios diagnósticos e diferenciais neuropáticos, além dos entraves relacionados à notificação da hanseníase neural nos serviços de saúde. Entre os convidados, estiveram pesquisadores e especialistas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ministério da Saúde.
Suellen Siqueira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 422 milhões do Agora Tem Especialistas para garantir mais atendimentos para o SUS na Bahia
Neste Dia Nacional de Combate ao Câncer, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou mais de R$ 422 milhões que vão custear um pacote de ações do programa Agora Tem Especialistas para o estado da Bahia. Para aumentar a oferta de atendimentos de saúde de média e alta complexidade no estado, incluindo os oncológicos, ele anunciou a inauguração, em Vitória da Conquista (BA), de um serviço de radioterapia, essencial para o tratamento do câncer no tempo certo; a expansão dos serviços de saúde para as Obras Sociais Irmã Dulce, entidade filantrópica; novas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) e o investimento de R$ 25 milhões para o laboratório público Bahiafarma. Essas duas últimas iniciativas visam fortalecer a soberania sanitária nacional com a produção de medicamentos para tratamentos oncológicos, doenças raras, degeneração macular, entre outros.
Ao destacar os avanços no cuidado oncológico, o ministro Alexandre Padilha reforçou o papel da Bahia como referência nacional na expansão da assistência ao câncer. “Eu poderia estar em qualquer lugar do Brasil hoje, mas escolhi estar na Bahia porque o presidente Lula reconhece que o governo do estado está realizando a maior transformação do país no cuidado diagnóstico e no tratamento do câncer. Quando a pessoa faz os exames — mesmo sem sentir nada — e recebe um diagnóstico precoce, é possível vencer o câncer”, disse o ministro, em Lauro de Freitas (BA), durante a inauguração do Hospital Estadual Costa dos Coqueiros, o primeiro de transição e longa permanência do país para pacientes que necessitam de cuidados prolongados.
Na ocasião Padilha afirmou ainda que o governo federal atua em parceria com o governo do estado para abrir novos hospitais e levar o tratamento para o interior da Bahia com médicos especializados, equipamentos modernos e serviços que permitam diagnóstico mais rápido, cirurgia e radioterapia sempre que forem necessários. “Nós vamos erradicar o câncer de colo de útero no Brasil”, afirmou.
O aumento do custeio dos serviços de saúde especializados vai beneficiar diretamente 26 Policlínicas Regionais de Saúde que atendem a demanda de 416 municípios, além da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Caetité (BA) e de cinco hospitais: o Hospital Ortopédico da Bahia (HOEB); o Hospital de Cuidados Paliativos – Monte Serrat; o Hospital Senhor do Bonfim; o Hospital das Clínicas de Alagoinhas (HCA); e o Hospital Estadual Costa dos Coqueiros. Essas unidades de saúde contarão com o incremento de R$ 352,2 milhões do total anunciado referente ao incremento do Teto MAC (de média e alta complexidade).
Medidas para fortalecer a soberania sanitária nacional
Com as 24 novas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) anunciadas por Alexandre Padilha, o Ministério da Saúde chega a 31 PDPs; quatro serão executadas pelo estado da Bahia, que, por meio do laboratório público Bahiafarma, produzirá estes quatro biológicos: Eculizumabe (para doenças raras), Bevacizumabe (degeneração macular e neoplasias), Nivolumab (melanoma avançado e câncer de pulmão) e Pertuzumabe (câncer de mama). Ao todo, as 31 PDPs contarão com mais de R$ 5,5 bilhões por ano para a compra de vacinas, medicamentos e dispositivos de empresas públicas e privadas no Brasil.
“Estamos destinando R$ 25 milhões adicionais para obras e equipamentos para a Bahiafarma produzir medicamentos modernos para o tratamento do câncer. O paciente do SUS terá a segurança de que vai ter acesso a estes medicamentos para o tratamento do câncer, que serão produzidos nacionalmente aqui, na Bahia. Não teremos mais o risco de não podermos garantir para a população essas medicações por conta de guerras, crise internacional ou por alguma indústria estrangeira que não quiser vendê-los para o Brasil”, concluiu Alexandre Padilha. Em Salvador (BA), o ministro participou da inauguração do novo prédio de Oncologia do Hospital Aristides Maltez.
Lais Azevedo e Letícia Belém
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Conheça as ações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer
O câncer é uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 705 mil casos da doença foram registrados no triênio 2023-2025. Para ampliar a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento, o Ministério da Saúde lançou e implementou uma série de políticas e ações para expandir o cuidado da pessoa com câncer neste ano.
Uma das iniciativas foi a ampliação do acesso à mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS). Agora, mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas, podem realizar o exame na rede pública. Antes, a oferta era recomendada para o público entre 50 e 69 anos. A idade limite também ampliou, que até então era de 69 anos, passará a ser até 74 anos. A medida visa garantir a detecção precoce e aumentar as chances de cura
Uma das iniciativas foi a ampliação do acesso à mamografia no SUS. Agora, mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas, podem realizar o exame na rede pública — antes, a recomendação era para o público de 50 a 69 anos. A idade limite também foi ampliada: de 69 para 74 anos. A medida visa garantir a detecção precoce e aumentar as chances de cura.
O tratamento oncológico é uma das prioridades do Agora Tem Especialistas, programa do governo federal para amplia o acesso da população ao atendimento especializado. Por meio de parcerias com hospitais privados, o programa passa a ofertar serviços de alta complexidade e cuidados oncológicos a pacientes do SUS. Além disso, carretas móveis levaram assistência em 22 estados em outubro, com ofertas de exames e consultas. O programa também entregou 13 aceleradores lineares em quatro estados, a expectativa é entregar 121 até o fim de 2026.
Maior agilidade no diagnóstico
Com foco em tecnologia e agilidade, o Ministério da Saúde lançou o Super Centro para Diagnóstico de Câncer, no Hospital Albert Einsten, que vai garantir laudos de biópsias cinco vezes mais rápidos. A unidade tem capacidade para realizar até mil laudos por dia e 400 mil por ano, com telepatologia, telelaudos e teleconsultoria para otimizar o diagnóstico do paciente e reduzir o tempo de espera ao tratamento do câncer.
Outro avanço foi a criação de um auxílio exclusivo para pacientes que precisam percorrer grandes distâncias para realizar radioterapia. O benefício vai custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes e acompanhantes. Serão R$ 150 para refeições e hospedagem, e R$ 150 por trajeto.
Para expandir a proteção entre adolescentes contra o HPV, o Ministério também implementou a estratégia de resgate vacinal até dezembro para jovens de 15 a 19 anos
que ainda não se vacinaram. A vacina contra o HPV, em dose única, é fundamental na prevenção de cânceres de colo de útero, vulva, pênis e garganta e pescoço.
Novas tecnologias
A rede pública passou a ofertar o teste de biologia molecular DNA-HPV, uma tecnologia inovadora e 100% nacional para detectar o câncer de colo do útero. O novo método detecta 14 genótipos do papilomavírus humano e identifica a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais, ele substituirá o Papanicolau e está sendo implementado gradativamente gradativa em 12 estados brasileiros.
Para reforçar o tratamento do câncer de mama, o Ministério da Saúde recebeu primeiro lote do Trastuzumabe Entansina, medicamento de última geração para tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma das formas mais agressivas da doença. Ao todo, serão quatro lotes do medicamento, com entregas previstas para dezembro de 2025, março e julho de 2026.
Com essas ações, o Ministério da Saúde avança na qualificação da prevenção, do diagnóstico e do tratamento do câncer no país. As novas tecnologias permitirão que a população tenha assistência rápida, integral e com equidade.
Camilla Nunes
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
Governo de Mato Grosso paga salários de novembro nesta sexta-feira (28)
TJMT reúne especialistas em evento sobre autismo em Cuiabá; faça sua inscrição
Hanseníase neural e qualificação do diagnóstico são temas centrais de qualificação do Ministério da Saúde
Desconto em IPTU poderá chegar a 95% até dia 30 de dezembro
Segurança
Polícia Civil cumpre 150 ordens judiciais contra alvos ligados à facção criminosa atuante em Campos de Júlio e região
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28.11), a Operação Snowball. A ação está sendo desencadeada para o cumprimento...
Cira notifica empresas de combustíveis por dívidas tributárias
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (Cira-MT) deflagrou, nesta sexta-feira (28.11), a Operação Dívida Inflamável, que...
Três suspeitos são detidos pela Polícia Militar após roubo a residência em Tangará da Serra
Equipes do 7º Comando Regional localizaram e prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 14 e...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA4 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
-
CIDADES4 dias atrás
Últimos jogos da 1ª fase da Copa Pasinha CDL de Futsal acontecem essa semana
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
Saúde6 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
Política7 dias atrás
Legislação obriga municipio de Rondonópolis a absorver alunos de convênio com Cáritas
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%