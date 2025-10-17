Várzea Grande
Harmonia entre os Poderes marca entrega de maquinários em Várzea Grande
Gratidão e alinhamento político deram o tom em discursos de união entre Prefeitura, Governo do Estado e a Assembleia Legislativa
Discursos de gratidão, maturidade política e compromisso com o desenvolvimento do município de Várzea Grande. Assim foram as falas dos representantes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Executivo Municipal durante a entrega de maquinários para a agricultura familiar, para Obras e Serviços Públicos na tarde de ontem (15). O ato simbólico reuniu a prefeita Flávia Moretti (PL), o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), e os deputados estaduais Eduardo Botelho (União), Fábio Tardin (Fabinho/PSB) e Júlio Campos (União), além de vereadores do município e servidores.
A prefeita Flávia Moretti destacou o gesto de cooperação entre os poderes e agradeceu o apoio contínuo do Governo do Estado e dos parlamentares. “Vice-governador Pivetta, leve ao governador Mauro Mendes a minha gratidão. Obrigada aos deputados Botelho, Fabinho e Júlio Campos. É com muito orgulho que vejo essa parceria crescer e amadurecer, independentemente de partidos ou disputas eleitorais. O cidadão não tem culpa do que acontece no campo político, ele tem direito a um serviço público de qualidade”, afirmou.
A prefeita lembrou que a cidade tem avançado graças ao apoio do Estado e da ALMT. “Se não fosse o Governo do Estado, Várzea Grande ainda estaria no caos. Tivemos a mão do vice-governador, dos deputados e do governador Mauro Mendes caminhando junto conosco. Recursos próprios, nós não tínhamos e ainda não temos. Sobrevivemos com o fôlego dessas parcerias”, ressaltou.
MAIS APOIO – Pivetta, representando o governador Mauro Mendes (União), enfatizou que o objetivo do Estado é estar presente nos municípios com políticas que impulsionem o desenvolvimento local. “O Desenvolve MT vai instalar uma unidade em Várzea Grande para atender diretamente os pequenos produtores e empreendedores. Queremos que a população tenha facilidade para apresentar seus projetos e receber crédito”, declarou.
Durante o discurso, Pivetta também fez questão de ressaltar o laço pessoal com a cidade e o orgulho em ver o progresso local. “Venho a Várzea Grande e lembro da minha história. Aqui encontrei a mulher que me deu dois filhos. Tenho carinho genuíno por essa cidade. E essa entrega de hoje simboliza a nossa vontade de andar de mãos dadas com Várzea Grande”, completou.
O deputado Eduardo Botelho destacou o espírito de união política em favor do Município. “Quando o assunto é Várzea Grande, não há divergência. Trabalhamos juntos: Prefeitura, Assembleia e Governo. Esses equipamentos são resultado de um esforço coletivo. O foco é a agricultura, mas eles também vão ajudar nas obras, na limpeza e em serviços urbanos. Tudo o que temos trazido é fruto de trabalho conjunto”, disse.
O deputado Fábio Tardin (Fabinho) reforçou o mesmo tom de parceria e gratidão. “Levamos dez pedidos ao vice-governador Pivetta e ele atendeu a todos. Esses equipamentos representam apenas uma parte do que está por vir. Outros investimentos chegarão. E tudo isso não é mérito de um ou de outro, mas de um trabalho coletivo em favor do povo de Várzea Grande”, afirmou.
Já o deputado Júlio Campos destacou o momento como “histórico” para Várzea Grande. “Passou eleição, acabou briga. Aqui somos todos do Partido de Várzea Grande, unidos pelo desenvolvimento da nossa terra”, destacou Campos, enaltecendo o trabalho conjunto com a prefeita Flávia Moretti e o Governo do Estado.
A prefeita Flávia Moretti encerrou o evento reafirmando o compromisso de manter o diálogo e o trabalho conjunto com o Estado e o Parlamento: “Queremos que essa parceria continue crescendo, porque o que está em jogo não é um projeto político, mas sim, o futuro de Várzea Grande”.
NOVOS INVESTIMENTOS E COMPROMISSOS PARA VÁRZEA GRANDE:
Além da entrega dos maquinários, o vice-governador Otaviano Pivetta anunciou novas ações do governo do Estado em benefício do Município. Entre as principais iniciativas estão:
• Instalação de uma unidade do Desenvolve MT, que funcionará junto à Prefeitura ou Câmara Municipal, oferecendo crédito e apoio técnico a pequenos produtores e empreendedores
• Reforma completa da Escola Estadual ‘Nair de Oliveira’, que será reconstruída para atender à comunidade escolar com mais conforto e estrutura
• Investimentos em infraestrutura urbana, incluindo novas camadas de lama asfáltica para recapeamento das vias e melhoria da mobilidade
• Avanços na saúde pública, com recursos do programa Fila Zero, que já destinou R$ 31 milhões para reduzir o tempo de espera e ampliar o atendimento no Pronto-Socorro.
Galeria de Fotos (7 fotos)
Várzea Grande
Várzea Grande apresenta resultados de investimentos em tecnologia e inovação
Administração municipal avança na gestão tributária com sistema integrado e inteligente de dados fiscais. Novo Sistema Data Lake Fiscal combate fraudes e aprimora a arrecadação, promovendo justiça fiscal ao contribuinte várzea-grandense
A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo rumo à modernização da administração pública. A Secretaria de Gestão Fazendária apresentou à prefeita Flávia Moretti (PL) os avanços obtidos com o novo Sistema Data Lake Fiscal, uma ferramenta tecnológica que otimiza o controle de dados tributários, fortalece o combate às fraudes e vem aprimorando a arrecadação municipal ao longo dos primeiros dez meses de gestão.
A prefeita Flávia Moretti destacou que o investimento em inovação é parte do compromisso da gestão em tornar a máquina pública mais eficiente e transparente. “Estamos modernizando a gestão fazendária com tecnologia e inteligência. Isso não apenas melhora a arrecadação, mas também garante que o cidadão veja o resultado dos tributos investidos em obras, serviços e melhorias na cidade. Nossa prefeitura vai sair do modo analógico para o digital, com adoção de tecnologias que dão transparência e confiabilidade na geração de informações”, afirmou.
De acordo com o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, o sistema centraliza e processa grandes volumes de informações fiscais como notas fiscais eletrônicas, em um único ambiente digital.
“Com essa tecnologia, conseguimos reunir dados que antes ficavam dispersos em diferentes plataformas. Agora, a equipe tem uma visão integrada, o que facilita o cruzamento de informações e a tomada de decisões mais estratégicas”, destacou.
O Data Lake Fiscal funciona como um grande repositório inteligente. Ele armazena informações em seus formatos originais, sejam estruturados, semiestruturados ou não estruturados, e permite que diferentes equipes da gestão pública acessem e analisem os mesmos dados de acordo com suas necessidades.
Entre os principais benefícios do sistema estão a otimização da conformidade tributária, com cruzamentos automáticos que reduzem o risco de multas; a identificação ágil de fraudes e inconsistências, por meio de ferramentas de análise avançada e inteligência artificial; um planejamento tributário mais eficiente, baseado em dados reais e atualizados; e o monitoramento de desempenho em tempo real, por meio de relatórios e painéis que acompanham os principais indicadores fiscais do município.
Galeria de Fotos (2 fotos)
Várzea Grande
Prefeitura lança questionário inédito para mapear segurança alimentar
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem atualmente em situação de vulnerabilidade em Várzea Grande. O questionário permitirá que cada morador participe ativamente do diagnóstico
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou questionário online que busca mapear a situação da segurança alimentar da população. O levantamento é o primeiro com esse perfil realizado na cidade e servirá como base para a criação de políticas públicas voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável.
O estudo marca a adesão do Município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), instituído pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. O sistema tem como objetivo assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), por meio da integração entre governo e sociedade civil na formulação e execução de políticas públicas.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem atualmente em situação de vulnerabilidade em Várzea Grande. O questionário permitirá que cada morador participe ativamente do diagnóstico, respondendo sobre suas condições de acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.
O link para participação já está disponível no site oficial da Prefeitura: www.varzeagrande.mt.gov.br, em forma de pop up, assim que acessa o endereço eletrônico.
O lançamento da pesquisa ocorre após o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome, realizado ontem (15), na Câmara Municipal. O evento reuniu autoridades, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil para discutir caminhos de combate à fome e à má nutrição no Município.
Com base nas respostas coletadas, a Prefeitura pretende elaborar planos de ação e políticas permanentes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional, garantindo alimentação acessível e de qualidade para todas as famílias.
Galeria de Fotos (31 fotos)
