Hemocentro coleta doações de sangue na Câmara de Cuiabá

Nesta quinta e sexta-feira (22 e 23) de junho, a partir das 09h às 15h30, o MT-Hemocentro realiza a coleta de sangue no Ambulatório Médico da Câmara de Cuiabá, integrando ações do 7º Mutirão do Consumidor. O objetivo é suprir o estoque e teve início na quarta-feira (21), onde foram coletadas 7 bolsas de sangue.

Para poder ser um doador, as orientações do Ministério da Saúde são, possuir mais de 50 quilos, comparecer bem alimentado, nunca em jejum e ter tido uma boa noite de sono. Além de não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h.

Homens podem fazer até quatro doações anuais, com prazo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem fazer três doações por ano, com um espaço de quatro meses. Os candidatos precisam ter a partir de 18 a 70 anos, para primeira doação.

Aqueles que tenham realizado tatuagem, só poderão doar se o período for superior a doze meses ou apresentar o alvará sanitário, seis meses após o procedimento. O MT Hemocentro é o único banco de sangue público do estado e está com o estoque em situação crítica, necessitando de doação.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT