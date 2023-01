HMC, duas UPAs novas e concurso público são alguns dos muitos avanços na saúde pública municipal

Cumprindo com o compromisso de fortalecer a rede de saúde municipal, a gestão Emanuel Pinheiro dá mais um importante passo: a realização do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde com mais de duas mil vagas. Com mais de 30 mil inscritos, as provas serão realizadas no próximo domingo (29).

“Há nove anos o Município de Cuiabá não realizava concurso público para a Secretaria de Saúde e agora estamos a poucos dias da concretização deste objetivo. Será um grande avanço para a saúde pública municipal, pois o concurso foi elaborado após estudos baseados na necessidade de ampliação dos serviços e levando em conta as legislações correspondentes. Inclusive estamos ofertando vagas para áreas que nunca haviam sido contempladas, o que vem ao encontro do nosso desejo de ampliar a oferta de serviços para a população”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O gestor municipal revela que o grupo de estudo para a elaboração do concurso foi formado no início de 2020, mas precisou interromper as ações devido à pandemia. “Os trabalhos da comissão foram retomados em março de 2022 e em setembro o edital foi entregue e publicado, para que a prova pudesse ser realizada em janeiro. A previsão é que em março o concurso seja homologado”, afirmou Pinheiro.

Outra comprovação do fortalecimento e ampliação dos serviços de saúde durante a gestão do prefeito foi a construção de duas UPAs: a Verdão, que já está em pleno funcionamento e a Leblon, que começará a funcionar tão logo os profissionais aprovados no concurso público sejam chamados.

“Nunca, em gestões anteriores, um prefeito abriu duas UPAs. Todas as nossas UPAs são porte 3, o que significa que sua área de abrangência é de 300 mil habitantes. Quando a UPA Leblon começar a funcionar, teremos quatro UPAs, que poderão abranger 1,2 milhões de habitantes, número maior do que a população de Cuiabá”, explicou o prefeito.

O Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, obra também inaugurada na gestão do prefeito, é o maior e mais moderno hospital público de Mato Grosso, que abriga o moderno Pronto Socorro da capital e atende pessoas dos 141 municípios do estado.

Além disso, a cobertura de Atenção Primária em Cuiabá cresceu consideravelmente durante a gestão. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2016 (final da gestão anterior), a cobertura de Atenção Primária era de 48,54%. Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2022, esse número saltou para 77,09%, levando Cuiabá para o patamar de segunda capital do Centro-Oeste com maior cobertura de Atenção Primária.