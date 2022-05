HMC e Hospital Municipal São Benedito prestam homenagem aos profissionais no dia da enfermagem

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que administra o Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro Dr. Leony Palma de Carvalho – HMC e Hospital Municipal São Benedito – HMSB, prestou homenagens aos profissionais enfermeiros e técnicos em enfermagem, pelo Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, celebrado em 12 de abril. Mais de mil profissionais foram homenageados entre as duas unidades hospitalares.

No HMC, a data dedicada à categoria de enfermeiro também se estendeu ao técnico em enfermagem, com entrega de certificados de reconhecimento, lembrancinhas, sorteio de brindes, música e lanche. O diretor-geral da ECSP, Paulo Rós e o diretor-administrativo e financeiro Eduardo Vasconcelos participaram das comemorações.

Segundo o diretor-geral, Paulo Rós, em datas comemorativas são realizadas ações humanizadas em prol dos colaboradores, como determina a gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro e sua equipe.

“Sabemos da importância do enfermeiro e técnico em enfermagem na prestação de cuidados com os pacientes, por essa razão dedicamos todo o nosso reconhecimento. Espero que todos gostem da homenagem, e se sintam valorizados, pois é esse o nosso intuito”, destacou o diretor-geral. Na oportunidade, ele agradeceu todas as pessoas que colaboraram com a realização e organização da ação em prol da enfermagem.

No Hospital Municipal São Benedito, a equipe do Projeto Acolher, entregou cartão com homenagem e bombom para cada profissional enfermeiro. Já a coordenação de enfermagem e o setor de qualidade realizarão a entrega de certificados de reconhecimento e lembrancinhas para os enfermeiros e para os técnicos em enfermagem, no dia 20 de maio, data em que é celebrada o dia do técnico em enfermagem.

A enfermeira assistencial Leila Silva, que atua há 3 anos na profissão de enfermeira e há 7 anos como técnica em enfermagem, conta que, se sente uma pessoa acolhida e valorizada enquanto profissional. “Enfermagem é amor. Quando eu era criança, precisei dos cuidados da enfermagem e da medicina intensiva, eu fui bem cuidada e recebi esse amor. Esse foi o motivo ao qual escolhi essa profissão, hoje eu repasso para os pacientes o mesmo amor e cuidados que eu recebi quando criança”, revelou.

Leila trabalha no Hospital Municipal de Cuiabá desde a inauguração. “Eu cresci profissionalmente neste hospital, aqui eu tenho oportunidade de exercer minha profissão com respeito ao próximo. “Eu sinto que vale a pena cada minuto. Nosso trabalho muda a vida dos pacientes e essa mudança positiva deixa a gente motivada. Constantemente recebemos elogios, cartas de agradecimento e presentes. Todo esse carinho enche meu coração de alegria”, completou.

“Eu saí de um coma com o sistema digestivo sem controle, precisei usar fralda, e os profissionais faziam o trabalho com carinho, me deram banho, esquentaram a água e me higienizaram. Existem pessoas com vocação somada à paixão para exercer determinadas coisas, é assim que eu vejo esses valorosos profissionais. Os enfermeiros e técnicos em enfermagem são empenhados e tratam a gente como se fossemos da família. Os profissionais fazem coisas surpreendentes, é difícil acreditar, mas é verdade”, relatou o feirante Eduardo da Silva, 52 anos, que está há 60 dias internado no HMC.

A técnica em enfermagem, Edna Figueiredo, 56 anos, atua há 25 anos na área. Durante esses anos ela conta que, o momento mais marcante foi o período da pandemia. “Eu trabalhava no Hospital Municipal São Benedito, vi muitas pessoas perderem a vida, mas o amor à profissão e ao próximo me deu forças para continuar exercendo minha função. Atualmente sou colaboradora do HMC, gosto muito do meu trabalho e agradeço a valorização com todos nós funcionários”, destacou.

Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro

Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820.

No Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

A profissão tem origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, idosos e deficientes. Durante séculos, a enfermagem vem formando profissionais em todo o mundo, comprometidos com a saúde e o bem-estar do ser humano.