HMC faz 72 cirurgias ortopédicas em 3 dias e reduz fila de espera

Após a visita do prefeito Abilio Brunini e do governador Mauro Mendes, pacientes do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) que aguardavam cirurgias há vários dias já começaram a receber alta. O mutirão teve início no sábado (11) e, em três dias de ação, já foram realizadas 72 cirurgias, sendo 54 programadas e 18 de urgência e emergência. Mais de 100 pessoas aguardavam por cirurgias no hospital, algumas há quase 30 dias, devido à falta de recursos para a aquisição dos materiais necessários. Até o momento, 50 pacientes já receberam alta médica, marcando um avanço significativo no atendimento hospitalar e aliviando a fila de espera.

De acordo com o médico responsável pelo Centro Cirúrgico do HMC, dr. Vitor Saverio Spalatti, a iniciativa visa atender o maior número possível de pacientes em menor tempo. “Nos finais de semana, devido à indisponibilidade de profissionais de outras especialidades, o número de procedimentos será menor. Durante a semana, a expectativa é de zerar a fila de espera, o que vai depender das demandas de cirurgias avaliadas como urgência e emergência. No mais tardar, conseguiremos resolver tudo ainda nesta semana”, afirmou o médico.

O diretor-geral do HMC, Israel Silva Paniago, explicou que o mutirão foi possível após um levantamento das necessidades do hospital, incluindo materiais de OPME (órteses, próteses e materiais especiais), que foi entregue ao Governo do Estado e à Prefeitura. “Realizamos um levantamento dos materiais necessários e o enviamos ao governador e ao prefeito. Eles conseguiram encaminhar os materiais essenciais para que as cirurgias fossem realizadas e assim zerarmos a fila”, explicou o gestor.

Ainda conforme o diretor, o maior desafio enfrentado anteriormente era justamente a falta de recursos para a compra desses materiais. “A equipe de profissionais e a estrutura do hospital já estavam adequadas, mas a grande dificuldade era a aquisição dos materiais necessários para os procedimentos devido à falta de recursos”, afirmou.

Jessica Fagundes de Souza, que estava internada há 10 dias aguardando uma cirurgia no tornozelo após sofrer um acidente de moto, expressou sua gratidão ao prefeito Abilio e ao governador Mauro Mendes. Durante a visita dos gestores ao hospital, foi garantido que a fila seria resolvida rapidamente.

“Eu estava aqui há 8 dias, sem previsão de cirurgia. Fui informada de que a demora era por falta de material, pois não havia saído o pagamento. Estávamos angustiadas, esperando, sentindo muita dor. Na sexta-feira (10), o prefeito Abilio e o governador Mauro Mendes visitaram o hospital, conversaram conosco e resolveram o problema. No dia seguinte, os materiais já estavam liberados e fui operada no sábado. Hoje, segunda-feira, recebi alta”, relatou Jessica.

Ela destacou o cuidado e a humanidade demonstrados pelos gestores. “Eles nos ouviram, prometeram e cumpriram. Fiquei impressionada com a atenção deles. Eu, com 33 anos, nunca tinha visto isso. Eles foram maravilhosos”, afirmou.

Ao final, Jessica deixou uma mensagem de gratidão. “Desejo que Deus os abençoe muito. Eles estão no caminho certo e mostraram que se preocupam genuinamente com a gente. Que continuem assim, pois fizeram algo que ficará marcado para nós”.

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio, também comentou sobre a importância da ação. “Estamos extremamente satisfeitos em poder acelerar a fila de espera e atender essas pessoas que tanto precisam. É um alívio ver o resultado desse trabalho conjunto entre a Prefeitura, o Governo do Estado e toda a equipe do HMC. Nossa prioridade sempre será cuidar da saúde da população com agilidade e qualidade”, afirmou.

Outra paciente, Andressa Martins, que estava internada desde o dia 5 de janeiro, também compartilhou sua experiência e alívio ao ser atendida. “Eu já estava desesperada, tentando arrecadar dinheiro para fazer o procedimento na rede particular, porque me disseram que a cirurgia poderia demorar muito. Quando soube do mutirão e vi o material chegando, fiquei esperançosa. Graças a Deus fui operada e estou me recuperando bem. Não tenho palavras para agradecer ao prefeito, ao governador e à equipe do HMC por cuidarem de nós. É um momento de muita gratidão”, declarou.

