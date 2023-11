Hoje (07) será realizado o ‘Pedal da Semob’ para todos que curtem ciclismo

A programação de novembro do Museu de História Natural de Mato Grosso conta com oficinas de terrário, de desenho criativo e dança afro, além de lançamento de livro e prática de yoga. As atividades são gratuitas e realizadas aos sábados pela manhã, na área verde do espaço cultural, que está localizada às margens do Rio Cuiabá. Para participar, é preciso fazer inscrições antes pela internet.

“O Museu é um espaço de educação, cultura e também de lazer, e, para este mês, preparamos uma série de atividades divertidas e educativas. Nosso objetivo é que esses momentos envolvam famílias e amigos para aprender mais sobre a cultura e a biodiversidade do nosso Estado”, comenta a coordenadora do Museu de História Natural de Mato Grosso, Enir Maria Silva.

As inscrições são feitas via link disponibilizado na descrição do perfil do Museu no Instagram (@museuhistorianaturalmt – https://linktr.ee/mhnmt). As vagas são concorridas, então é preciso ficar atento ao horário de abertura das inscrições, que começam às 17h das quartas-feiras que antecedem às atividades. As inscrições terminam assim que as vagas são preenchidas.

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), que funciona em gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss).

Com uma extensa área verde cercada por árvores nativas e pequenos animais silvestres, o passeio ao espaço cultural inclui conhecer duas réplicas de dinossauro em tamanho real.

O Museu conta, ainda, com uma exposição permanente de arqueologia e paleontologia. Também está aberta para visitação a mostra temporária ‘Árvore-Ser’, que une pinturas da artista Tânia Pardo com poemas de Manoel de Barros, aberta ao público até 10 de dezembro.

Programação de oficinas de novembro

Oficina Terrário e mini jardim personalizado – com Sara Prado

Terrários são mini ecossistemas que replicam as condições naturais em pequena escala. Durante esta oficina, os participantes vão criar o seu próprio terrário em recipientes de vidro, preenchendo-os com cascalhos, areia, terra e plantas pequenas. Certifique-se de trazer um recipiente limpo de sua escolha, por exemplo, vidro de azeitona, de geleia, palmito, entre outros.

• Dia: 11 de novembro

• Horário: 9h às 11h

• Área verde do Museu de História Natural de MT

• Abertura das inscrições dia 08/11 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Lançamento de Livro + conversa com o autor

Segunda edição do livro “O ofício das benzedeiras: um estudo sobre as práticas terapêuticas e a comunhão de crenças em Cruzeta/RN”, produzido por Francimário Vito dos Santos. Depois do lançamento do livro, haverá uma roda de conversa com o autor.

• Dia: 11 de novembro

• Horário: 9h às 11h

• Área verde do Museu de História Natural de MT

• Abertura das inscrições dia 08/11 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Oficina de Desenho criativo com giz pastel oleoso – com Mayra Albuquerque

A oficina utiliza técnicas de composição criativa para ilustrar itens que fazem parte do dia a dia ou que são encontrados no Museu, tudo isso com a versatilidade do giz pastel oleoso e lápis de cor.

• Dia: 18 de novembro

• Horário: 9h às 11h

• Área verde do Museu de História Natural de MT

• Abertura das inscrições dia 15/11 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Yoga no Jardim – com Amanda Cristie

Os participantes terão a oportunidade de se conectar, relaxar e revitalizar mente e corpo em um ambiente sereno e imerso na natureza. Será uma sessão de Hatha Yoga, que se concentra em aprimorar o condicionamento físico, fortalecer o corpo e ampliar a flexibilidade. Os participantes devem levar algo para forrar o chão durante a prática da Yoga, como tapete, toalha ou almofada.

• Dia: 25 de novembro

• Horário: 8h às 9h

• Área verde do Museu de História Natural de MT

• Abertura das inscrições dia 22/11 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Oficina de Dança Afro – com Daya Cris

A oficina traz uma jornada de dança africana, onde a música e o corpo se unem em perfeita harmonia. A atividade segue a linha tradicional da dança afro, na qual os tambores e o corpo em movimento entram em conexão formando uma coreografia sincronizada.

• Dia: 25 de novembro

• Horário: 9h às 11h

• Área verde do Museu de História Natural de MT

• Abertura das inscrições dia 22/11 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Serviço

Museu de História Natural de Mato Grosso

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá.

Funcionamento: Quarta a domingo, das 8h às 18h.

Entrada: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Entrada gratuita aos domingos e feriados.

Mais informações: telefone (65) 99686-7701 e Instagram @museuhistorianaturalmt