Hoje (14) e sábado (15) têm Dia “E” da Justiça Eleitoral para a biometria em todo o Estado
Os cartórios eleitorais das 57 zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizam um esforço concentrado para oportunizar ao eleitor e à eleitora o cadastramento biométrico. O Dia “E”, hoje (14) e sábado (15), é a oportunidade que o eleitorado precisava para fazer a biometria e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Os mutirões eleitorais funcionam simultaneamente para oferecer atendimento em escolas públicas, faculdades, supermercados, centros de saúde, câmaras municipais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), postos e cartórios eleitorais — e até coleta domiciliar — em vários municípios do Estado.
“O Dia ‘E’ é uma grande força-tarefa e representa um esforço monumental e coletivo que demonstra o compromisso da Justiça Eleitoral com uma eleição transparente, rápida, segura e confiável. Ainda temos grande número de eleitores sem biometria. É um grande desafio, apesar dos esforços dos nossos servidores. Como ninguém faz nada sozinho, temos parcerias importantes com prefeituras municipais, órgãos do Poder Executivo Estadual e outras instituições para oportunizar o cadastramento biométrico”, destaca o corregedor Regional Eleitoral de Mato Grosso, Marcos Machado, vice-presidente do TRE-MT.
Denominado Dia “E” — em alusão à palavra Eleitoral — a ação é uma estratégia coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT) para alcançar um público de 236.224 eleitores e eleitoras que ainda não fizeram a biometria, o que corresponde a 9,3%. No Estado, 90,7% do eleitorado já realizou a coleta biométrica, o equivalente a 2.305.226 pessoas, dentro de um universo de 2.541.450 aptas a votar. A iniciativa integra o plano de ação da campanha “Biometria 100%”, que tem como meta alcançar 98% de cobertura biométrica no Estado ainda em 2025.
Embora o primeiro turno das eleições gerais de 2026 aconteça apenas em 4 de outubro do próximo ano, eleitoras e eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico. Por isso, essa mobilização estadual é vista como uma grande oportunidade para o eleitorado não só realizar a biometria, mas também regularizar a situação eleitoral.
A Justiça Eleitoral leva aos mutirões do Dia “E” toda a estrutura necessária para garantir conforto e comodidade, com número adequado de servidores e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para transporte e ambientação dos equipamentos, todos padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Atendimento
Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Confira abaixo os dias, os municípios,
os locais e os horários de atendimento do Dia “E”.
DIA 14/11
ACORIZAL
Local: Escola Estadual D. Cezina Antônia Botelho (Distrito de Baús)
Horário: 8h às 16h
ÁGUA BOA
Local: Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 18h
ARENÁPOLIS
Local: Cartório Eleitoral de Arenápolis
Horário: 7h30 às 17h
ARIPUANÃ
Local: Cartório Eleitoral de Aripuanã
Horário: 13h30 às 17h30
BOM JESUS DO ARAGUAIA
Local: Câmara Municipal
Horário: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
CÁCERES
Local: Unidade de Saúde da Família UBS (Distrito de Santo Antônio do Caramujo)
Horário: 7h às 18h
CARLINDA
Local: Comunidade Del Rey (Zona Rural)
Horário: 8h às 17h
CAMPINÁPOLIS
Local: Posto Eleitoral de Campinápolis
Horário: 8h às 17h
CAMPO NOVO DOS PARECIS
Local: CRAS Boa Esperança
CAMPOS DE JÚLIO
Local: Supermercado Nova Aurora
Horário: 9h às 17h
CANARANA
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 17h
CLÁUDIA
Local: Escola Dorothy Stang (Assentamento Keno)
Horário: 8h às 17h
COLÍDER
Local: Escola Municipal Bom Jesus
Horário: 9h às 16h
CONFRESA
Local: Machadão Supermercado Atacadista
Horário: 9h às 14h
COTRIGUAÇU
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h30 às 17h
CUIABÁ
Local: Fatec Senai MT
Horário: 8h às 13h
Local: Escola Estadual Estevão Alves Corrêa (Bairro Tijucal)
Horário: 8h às 13h
Local: Escola Municipal Doutor Fábio Firmino Leite
Horário: 8h às 13h
DENISE
Local: Posto Eleitoral de Denise
Horário: 8h às 17h
DIAMANTINO
Local: Unidade de Saúde da Família (Posto Gil)
Horário: 8h às 17h
DOM AQUINO
Local: Centro Educacional Paulo Freire (Escola Municipal Monteiro Lobato)
Horário: 8h às 17h
GENERAL CARNEIRO
Local: Escola Estadual Indígena Sagrado Coração de Jesus (Aldeia Meruri)
Horário: 9h às 17h
JUÍNA
Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)
Horário: 13h30 às 18h30
JUSCIMEIRA
Local: CEI João Pedro Cesconetto (Distrito Placa de Santo Antônio)
Horário: 14h às 16h30
MARCELÂNDIA
Local: Escola José Olavo da Silva Ghiraldi (localidade de Analândia)
Horário: 8h às 17h
MATUPÁ
Local: Câmara Municipal
Horário: 7h30 às 17h
NOVA BANDEIRANTES
Local: Kinfuku Atacado
Horário: 7h30 às 17h30
NOVA GUARITA
Local: Câmara Municipal
Horário: 7h30 às 17h30
NOVA MUTUM
Local: Escola Cenecista Hilda Strenger Ribeiro
Horário: 8h às 17h
NOVA NAZARÉ
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 18h
NOBRES
Local: Em frente ao Estádio Balizão (Zona urbana)
Horário: 8h às 16h
NOVO SANTO ANTÔNIO
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 17h
PARANATINGA
Local: Escola Estadual 29 de Junho (Bairro Vila Concórdia)
Horário: 8h às 13h
PEIXOTO DE AZEVEDO
Local: Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo
Horário: 7h30 às 17h30
POCONÉ
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h30 às 17h30
POXORÉU
Local: Escola Estadual João Borges Vieira (Distrito Aparecida do Leste)
Horário: 8h30 às 15h30
Local: Escola Estadual Argemiro Rodrigues Pimentel (Distrito Paraíso do Leste)
Horário: 8h30 às 15h30
PRIMAVERA DO LESTE
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h30 às 17h
RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Local: Posto Eleitoral
Horário: 8h às 17h
SÃO JOSÉ DO POVO
Local: Posto Eleitoral de São José do Povo
Horário: 8h às 17h
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Local: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara
Horário: 8h às 13h
SÃO PEDRO DA CIPA
Local: Panificadora Nossa Senhora de Fátima
Horário: 7h às 17h
SAPEZAL
Local: Supermercado Real
Horário: 9h às 17h
SINOP
Local: Escola Estadual Renne Menezes
Horário: 7h30 às 17h
TESOURO
Local: Posto Eleitoral de Tesouro
Horário: 8h às 17h
TAPURAH
Local: Escola Estadual Cândido Portinari
Horário: 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30
TANGARÁ DA SERRA
Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)
Horário: 7h30 às 13h30
VÁRZEA GRANDE
Local: Escola Municipal Professora Maria das Graças Pinto (Jardim Glória)
Horário: 8h às 13h
Local: Escola Estadual Cívico-Militar D. Salim Nadaf
Horário: 12h às 18h
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 17h
DIA 15
ÁGUA BOA
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 13h
ALTO ARAGUAIA
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 12h
ARENÁPOLIS
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 17h
ARIPUANÃ
Local: Ponto Turístico Salto das Andorinhas
Horário: 9h às 13h
BARRA DO GARÇAS
Local: Supermercado Nilo
Horário: 8h às 12h
BOM JESUS DO ARAGUAIA
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 12h
CÁCERES
Local: Juba Supermercado
Horário: 7h às 14h
CAMPINÁPOLIS
Local: Posto Eleitoral de Campinápolis
Horário: 9h às 17h
CAMPO NOVO DO PARECIS
Local: CRAS Boa Esperança
Horário: 9h às 13h
CAMPOS DE JÚLIO
Local: Supermercado Nova Aurora
Horário: 9h às 17h
CARLINDA
Local: Comunidade Del Rey
Horário: 8h às 17h
CLÁUDIA
Local: Escola Estadual Florestan Fernandes (Assentamento 12 de Outubro)
Horário: 8h às 17h
COLÍDER
Local: Escola Estadual Antonio André Maggi
Horário: 9h às 16h
CONFRESA
Local: Machadão Supermercado Atacadista
Horário: 9h às 14h
COTRIGUAÇU
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 14h
CUIABÁ
Local: Escola Estadual Estevão Alves Corrêa (Bairro Tijucal)
Horário: 8h às 12h
Local: Escola Municipal Doutor Fábio Firmino Leite – Bairro Doutor Fábio
Horário: 8h às 13h
Local: EMEB Gracildes Melo Dantas (Bairro Alto da Glória)
Horário: 8h às 13h
DENISE
Local: Posto Eleitoral de Denise
Horário: 7h30 às 16h30
DIAMANTINO
Local: Unidade de Saúde da Família (Zona Rural Posto Gil)
Horário: 9h às 17h
DOM AQUINO
Local: Centro Educacional Paulo Freire (Escola Municipal Monteiro Lobato)
Horário: 8h às 17h
JUARA
Local: Cartório Eleitoral de Juara
Horário: 9h às 13h
JUÍNA
Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)
Horário: 8h às 18h
JUSCIMEIRA
Local: Creche Padre Lother (Distrito Fátima de São Lourenço)
Horário: 8h às 11h
Local: Escola Estadual Santa Elvira (Distrito de Santa Elvira)
Horário: 14h às 17h
LUCAS DO RIO VERDE
Local: Cartório Eleitoral de Lucas do Rio Verde
Horário: 9h às 15h
MARCELÂNDIA
Local: Escola Curumim (Bairro Bom Jaguar)
Horário: 8h às 17h
NOBRES
Local: Distrito de Bom Jardim (frente à Escola Zeferino Dorneles Costa)
Horário: 9h às 16h
NOVA BANDEIRANTES
Local: Kinfuku Atacado
Horário: 7h30 às 17h30
NOVA MUTUM
Local: Cartório Eleitoral Eleitoral de Nova Mutum
Horário: 9h às 17h
NOVA NAZARÉ
Local: Posto Eleitoral do Município
Horário: 8h às 13h
NOVO SANTO ANTÔNIO
Local: Câmara Municipal de Novo Santo Antônio
Horário: 8h às 17h
PARANATINGA
Local: Supermercado Liderança
Horário: 8h às 13h
PEIXOTO DE AZEVEDO
Local: Cartório Eleitoral de Peixoto de Azevedo
Horário: 9h às 13h
POCONÉ
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 14h
PORTO ESPERIDIÃO
Local: Salão Beira Rio (Evento “Mulher Rural”)
Horário: 9h às 15h
POXORÉU
Local: CRAS Municipal
Horário: 9h às 15h
PRIMAVERA DO LESTE
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 13h às 17h
RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 18h
RONDONÓPOLIS
Local: Supermercado Big Master
Horário: 9h às 14h
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Local: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara
Horário: 9h às 12h30
SÃO JOSÉ DO POVO
Local: Posto Eleitoral de São José do Povo
Horário: 8h às 17h
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 14h
SAPEZAL
Local: Supermercado Real
Horário: 9h às 17h
Sinop
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 17h
TANGARÁ DA SERRA
Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)
Horário: 7h30 às 13h30
TESOURO
Local: Posto Eleitoral de Tesouro
Horário: 8h às 17h
VÁRZEA GRANDE
Local: Escola Municipal Professora Maria das Graças Pinto (Jardim Glória)
Horário: 8h às 13h
Local: Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros
Horário: 8h às 13h
VERA
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 09h às 11h e 13h às 17h
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 13h
VILA RICA
Local: Supermercado Vendão
Horário: 8h às 12h
(Lista atualizada às 8h de 14/11/2025)
Jornalista: Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra um grupo de pessoas sendo atendido em um mutirão eleitoral, com vários atendentes posicionados diante de computadores em uma sala repleta de livros e documentos. De um lado da mesa estão os servidores realizando cadastros e conferências, enquanto do outro lado cidadãos aguardam ou passam pelo atendimento. O ambiente é movimentado e organizado, indicando uma ação coletiva para serviços eleitorais, como biometria ou atualização cadastral.
Fonte: TRE – MT
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) recebeu, nesta quinta-feira (13), a visita de acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Cuiabá (Unic), campus Beira Rio, na Capital. O grupo, formado por 65 alunos do 7º ao 10º semestre, foi acompanhado pelo professor Carlos Vinícius Galdino, do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição. Os acadêmicos acompanharam a sessão plenária, na modalidade híbrida, e depois participaram da visita guiada ao edifício-sede da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, à Casa da Democracia, ao Memorial e ao Depósito de Urnas.
A iniciativa visa aproximar a Justiça Eleitoral e a comunidade acadêmica, incentivando a experiência prática de alunos e alunas na atuação do Direito. Os estudantes universitários foram assistidos por servidores da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE), que coordena as visitas guiadas e ações educativas da Justiça Eleitoral. O grupo de acadêmicos acompanhou as explicações do servidor público Carlos Henrique Cândido, coordenador de Soluções Corporativas do TRE-MT, profissional a quem cabe falar sobre as atribuições do Judiciário Eleitoral, a realização das eleições, a urna eletrônica e o voto.
A Justiça Eleitoral, enquanto justiça especializada, é o foco de práticas acadêmicas de instituições que, por meio de visitas, procuram aliar teoria e prática dentro de disciplinas como o Direito Eleitoral. Nas sessões plenárias, por exemplo, o aluno tem a oportunidade de compreender o funcionamento interno do Poder Judiciário: a ordem de votação, o papel do relator, o debate entre os membros do Plenário, a presença do Ministério Público e a atuação do corpo técnico.
Durante a sessão, puderam assistir à sustentação oral dos advogados, que é uma aula prática sobre como expor um caso complexo, utilizar termos técnicos com precisão e defender um interesse perante uma Corte. É essencial para o desenvolvimento da oratória e do uso da linguagem jurídica. Também é a chance de conhecer toda a história da Justiça Eleitoral, as diversas urnas utilizadas nas eleições, assim como publicações, instrumentos e documentos que compõem o Memorial da Justiça Eleitoral no Estado.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio junto com a Corte da Justiça Eleitoral em Mato Grosso. O grupo está em pé na frente da sala, posicionado em degraus ou fileiras, com muitos deles olhando diretamente para a câmera. Na parte da frente, há várias fileiras de cadeiras vazias, vermelhas e pretas. Na parte de trás do grupo, algumas pessoas vestem ternos escuros ou togas (que parecem ser autoridades ou membros de uma banca), e em uma parede lateral, há uma tela de TV exibindo uma pessoa. O ambiente tem paredes em tons de vinho e madeira no chão, sugerindo um evento formal, possivelmente uma cerimônia ou posse em um contexto legal ou acadêmico.
Fonte: TRE – MT
Região Oeste: Justiça Eleitoral vai a supermercados e postos de saúde durante Dia E
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso executa uma ampla mobilização na Região Oeste nesta sexta-feira e sábado (14 e 15 de novembro). A força-tarefa “Dia E” levará o cadastro biométrico para locais de grande circulação, como supermercados, unidades de saúde, escolas e até pontos turísticos. A ação é coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT).
VEJA TODOS OS LOCAIS DE ATENDIMENTO NO FINAL DO TEXTO
“O Dia ‘E’ representa um esforço monumental e coletivo que demonstra o compromisso da Justiça Eleitoral com uma eleição transparente, rápida, segura e confiável. Estamos levando a estrutura do Tribunal para perto das pessoas, em parceria com prefeituras e outras instituições, para oportunizar o cadastramento biométrico”, destaca o vice-presidente e corregedor do TRE-MT, desembargador Marcos Machado.
A estratégia na Região Oeste foca em pontos do dia a dia do eleitor. Na sexta-feira (14), haverá atendimento em supermercados nos municípios de Campos de Júlio (Supermercado Nova Aurora), Juína (Pascoalotto – Unidade Centro) e Sapezal (Supermercado Real).
A saúde também é parceira. Em Cáceres, a equipe estará na UBS do Distrito de Santo Antônio do Caramujo, das 7h às 18h. Em Diamantino, o atendimento será na Unidade de Saúde da Família (Posto Gil). Tangará da Serra terá ação na Escola Estadual Pedro Alberto Tayano.
No sábado (15), feriado da Proclamação da República, a mobilização continua. Cáceres recebe a equipe no Juba Supermercado. Aripuanã inova com um posto no Ponto Turístico Salto das Andorinhas. Porto Esperidião foca o serviço no evento “Mulher Rural”, no Salão Beira Rio.
Em Nobres, o atendimento de sexta ocorre em frente ao Estádio Balizão; no sábado, a estrutura se move para o Distrito de Bom Jardim. Os cartórios e postos de Arenápolis, Poconé, Denise e Cotriguaçu também terão expediente especial, assim como a Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade.
A iniciativa integra a campanha “Biometria 100%”, que busca elevar a cobertura biométrica do estado de 90,8% para 98% ainda em 2025. O prazo final para o eleitor solicitar a primeira via do título, transferir o domicílio ou cadastrar a biometria encerra em 6 de maio de 2026.
Para o atendimento, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto. Em casos de transferência de domicílio, é necessário também um comprovante de endereço. A Justiça Eleitoral deslocará os kits biométricos, que permitem a coleta dos dados e a orientação para o e-Título no mesmo local.
REGIÃO OESTE
14/11
Arenápolis
Local: Cartório Eleitoral de Arenápolis
Horário: 7h30 às 17h
Aripuanã
Local: Cartório Eleitoral de Aripuanã
Horário: 13h30 às 17h30
Cáceres
Local: Unidade de Saúde da Família UBS (Distrito de Santo Antônio do Caramujo)
Horário: 7h às 18h
Campos de Júlio
Local: Supermercado Nova Aurora
Horário: 9h às 17h
Denise
Local: Posto Eleitoral de Denise
Horário: 8h às 17h
Diamantino
Local: Unidade de Saúde da Família (Posto Gil)
Horário: 8h às 17h
Juína
Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)
Horário: 13h30 às 18h30
Nobres
Local: Em frente ao Estádio Balizão (Zona urbana)
Horário: 8h às 16h
Poconé
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h30 às 17h30
Sapezal
Local: Supermercado Real
Horário: 9h às 17h
Tangará da Serra
Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)
Horário: 7h30 às 13h30
Vila Bela da Santíssima Trindade
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 17h
15/11
Arenápolis
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 17h
Aripuanã
Local: Ponto Turístico Salto das Andorinhas
Horário: 9h às 13h
Cáceres
Local: Juba Supermercado
Horário: 7h às 14h
Campo Novo do Parecis
Local: CRAS Boa Esperança
Horário: 9h às 13h
Campos de Júlio
Local: Mercado Nova Aurora
Horário: 9h às 17h
Cotriguaçu
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h às 11h e das 13h às 17h
Denise
Local: Posto Eleitoral de Denise
Horário: 7h30 às 16h30
Diamantino
Local: Unidade de Saúde da Família (Zona Rural Posto Gil)
Horário: 9h às 17h
Juína
Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)
Horário: 8h às 18h
Nobres
Local: Distrito de Bom Jardim (frente à Escola Zeferino Dorneles Costa)
Horário: 9h às 16h
Poconé
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 14h
Porto Esperidião
Local: Salão Beira Rio (Evento “Mulher Rural”)
Horário: 9h às 15h
Tangará da Serra
Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)
Horário: 7h30 às 13h30
Vila Bela da Santíssima Trindade
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 13h
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
#DescriçãoDeImagem: Fundo branco, Letra E em destaque, letreiro Região Oeste
Fonte: TRE – MT
