Hoje (14) e sábado (15) têm Dia “E” da Justiça Eleitoral para a biometria em todo o Estado

Os cartórios eleitorais das 57 zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizam um esforço concentrado para oportunizar ao eleitor e à eleitora o cadastramento biométrico. O Dia “E”, hoje (14) e sábado (15), é a oportunidade que o eleitorado precisava para fazer a biometria e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Os mutirões eleitorais funcionam simultaneamente para oferecer atendimento em escolas públicas, faculdades, supermercados, centros de saúde, câmaras municipais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), postos e cartórios eleitorais — e até coleta domiciliar — em vários municípios do Estado.

“O Dia ‘E’ é uma grande força-tarefa e representa um esforço monumental e coletivo que demonstra o compromisso da Justiça Eleitoral com uma eleição transparente, rápida, segura e confiável. Ainda temos grande número de eleitores sem biometria. É um grande desafio, apesar dos esforços dos nossos servidores. Como ninguém faz nada sozinho, temos parcerias importantes com prefeituras municipais, órgãos do Poder Executivo Estadual e outras instituições para oportunizar o cadastramento biométrico”, destaca o corregedor Regional Eleitoral de Mato Grosso, Marcos Machado, vice-presidente do TRE-MT.

Denominado Dia “E” — em alusão à palavra Eleitoral — a ação é uma estratégia coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT) para alcançar um público de 236.224 eleitores e eleitoras que ainda não fizeram a biometria, o que corresponde a 9,3%. No Estado, 90,7% do eleitorado já realizou a coleta biométrica, o equivalente a 2.305.226 pessoas, dentro de um universo de 2.541.450 aptas a votar. A iniciativa integra o plano de ação da campanha “Biometria 100%”, que tem como meta alcançar 98% de cobertura biométrica no Estado ainda em 2025.

Embora o primeiro turno das eleições gerais de 2026 aconteça apenas em 4 de outubro do próximo ano, eleitoras e eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico. Por isso, essa mobilização estadual é vista como uma grande oportunidade para o eleitorado não só realizar a biometria, mas também regularizar a situação eleitoral.

A Justiça Eleitoral leva aos mutirões do Dia “E” toda a estrutura necessária para garantir conforto e comodidade, com número adequado de servidores e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para transporte e ambientação dos equipamentos, todos padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Atendimento

Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.

Biometria

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.

A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Confira abaixo os dias, os municípios,

os locais e os horários de atendimento do Dia “E”.

DIA 14/11

ACORIZAL

Local: Escola Estadual D. Cezina Antônia Botelho (Distrito de Baús)

Horário: 8h às 16h

ÁGUA BOA

Local: Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 18h

ARENÁPOLIS

Local: Cartório Eleitoral de Arenápolis

Horário: 7h30 às 17h

ARIPUANÃ

Local: Cartório Eleitoral de Aripuanã

Horário: 13h30 às 17h30

BOM JESUS DO ARAGUAIA

Local: Câmara Municipal

Horário: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

CÁCERES

Local: Unidade de Saúde da Família UBS (Distrito de Santo Antônio do Caramujo)

Horário: 7h às 18h

CARLINDA

Local: Comunidade Del Rey (Zona Rural)

Horário: 8h às 17h

CAMPINÁPOLIS

Local: Posto Eleitoral de Campinápolis

Horário: 8h às 17h

CAMPO NOVO DOS PARECIS

Local: CRAS Boa Esperança

CAMPOS DE JÚLIO

Local: Supermercado Nova Aurora

Horário: 9h às 17h

CANARANA

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 17h

CLÁUDIA

Local: Escola Dorothy Stang (Assentamento Keno)

Horário: 8h às 17h

COLÍDER

Local: Escola Municipal Bom Jesus

Horário: 9h às 16h

CONFRESA

Local: Machadão Supermercado Atacadista

Horário: 9h às 14h

COTRIGUAÇU

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 7h30 às 17h

CUIABÁ

Local: Fatec Senai MT

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Estadual Estevão Alves Corrêa (Bairro Tijucal)

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Municipal Doutor Fábio Firmino Leite

Horário: 8h às 13h

DENISE

Local: Posto Eleitoral de Denise

Horário: 8h às 17h

DIAMANTINO

Local: Unidade de Saúde da Família (Posto Gil)

Horário: 8h às 17h

DOM AQUINO

Local: Centro Educacional Paulo Freire (Escola Municipal Monteiro Lobato)

Horário: 8h às 17h

GENERAL CARNEIRO

Local: Escola Estadual Indígena Sagrado Coração de Jesus (Aldeia Meruri)

Horário: 9h às 17h

JUÍNA

Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)

Horário: 13h30 às 18h30

JUSCIMEIRA

Local: CEI João Pedro Cesconetto (Distrito Placa de Santo Antônio)

Horário: 14h às 16h30

MARCELÂNDIA

Local: Escola José Olavo da Silva Ghiraldi (localidade de Analândia)

Horário: 8h às 17h

MATUPÁ

Local: Câmara Municipal

Horário: 7h30 às 17h

NOVA BANDEIRANTES

Local: Kinfuku Atacado

Horário: 7h30 às 17h30

NOVA GUARITA

Local: Câmara Municipal

Horário: 7h30 às 17h30

NOVA MUTUM

Local: Escola Cenecista Hilda Strenger Ribeiro

Horário: 8h às 17h

NOVA NAZARÉ

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 18h

NOBRES

Local: Em frente ao Estádio Balizão (Zona urbana)

Horário: 8h às 16h

NOVO SANTO ANTÔNIO

Local: Câmara Municipal

Horário: 8h às 17h

PARANATINGA

Local: Escola Estadual 29 de Junho (Bairro Vila Concórdia)

Horário: 8h às 13h

PEIXOTO DE AZEVEDO

Local: Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo

Horário: 7h30 às 17h30

POCONÉ

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 7h30 às 17h30

POXORÉU

Local: Escola Estadual João Borges Vieira (Distrito Aparecida do Leste)

Horário: 8h30 às 15h30

Local: Escola Estadual Argemiro Rodrigues Pimentel (Distrito Paraíso do Leste)

Horário: 8h30 às 15h30

PRIMAVERA DO LESTE

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 7h30 às 17h

RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Local: Posto Eleitoral

Horário: 8h às 17h

SÃO JOSÉ DO POVO

Local: Posto Eleitoral de São José do Povo

Horário: 8h às 17h

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Local: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara

Horário: 8h às 13h

SÃO PEDRO DA CIPA

Local: Panificadora Nossa Senhora de Fátima

Horário: 7h às 17h

SAPEZAL

Local: Supermercado Real

Horário: 9h às 17h

SINOP

Local: Escola Estadual Renne Menezes

Horário: 7h30 às 17h

TESOURO

Local: Posto Eleitoral de Tesouro

Horário: 8h às 17h

TAPURAH

Local: Escola Estadual Cândido Portinari

Horário: 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30

TANGARÁ DA SERRA

Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)

Horário: 7h30 às 13h30

VÁRZEA GRANDE

Local: Escola Municipal Professora Maria das Graças Pinto (Jardim Glória)

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Estadual Cívico-Militar D. Salim Nadaf

Horário: 12h às 18h

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Local: Câmara Municipal

Horário: 8h às 17h

DIA 15

ÁGUA BOA

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 13h

ALTO ARAGUAIA

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 12h

ARENÁPOLIS

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 17h

ARIPUANÃ

Local: Ponto Turístico Salto das Andorinhas

Horário: 9h às 13h

BARRA DO GARÇAS

Local: Supermercado Nilo

Horário: 8h às 12h

BOM JESUS DO ARAGUAIA

Local: Câmara Municipal

Horário: 8h às 12h

CÁCERES

Local: Juba Supermercado

Horário: 7h às 14h

CAMPINÁPOLIS

Local: Posto Eleitoral de Campinápolis

Horário: 9h às 17h

CAMPO NOVO DO PARECIS

Local: CRAS Boa Esperança

Horário: 9h às 13h

CAMPOS DE JÚLIO

Local: Supermercado Nova Aurora

Horário: 9h às 17h

CARLINDA

Local: Comunidade Del Rey

Horário: 8h às 17h

CLÁUDIA

Local: Escola Estadual Florestan Fernandes (Assentamento 12 de Outubro)

Horário: 8h às 17h

COLÍDER

Local: Escola Estadual Antonio André Maggi

Horário: 9h às 16h

CONFRESA

Local: Machadão Supermercado Atacadista

Horário: 9h às 14h

COTRIGUAÇU

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 9h às 14h

CUIABÁ

Local: Escola Estadual Estevão Alves Corrêa (Bairro Tijucal)

Horário: 8h às 12h

Local: Escola Municipal Doutor Fábio Firmino Leite – Bairro Doutor Fábio

Horário: 8h às 13h

Local: EMEB Gracildes Melo Dantas (Bairro Alto da Glória)

Horário: 8h às 13h

DENISE

Local: Posto Eleitoral de Denise

Horário: 7h30 às 16h30

DIAMANTINO

Local: Unidade de Saúde da Família (Zona Rural Posto Gil)

Horário: 9h às 17h

DOM AQUINO

Local: Centro Educacional Paulo Freire (Escola Municipal Monteiro Lobato)

Horário: 8h às 17h

JUARA

Local: Cartório Eleitoral de Juara

Horário: 9h às 13h

JUÍNA

Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)

Horário: 8h às 18h

JUSCIMEIRA

Local: Creche Padre Lother (Distrito Fátima de São Lourenço)

Horário: 8h às 11h

Local: Escola Estadual Santa Elvira (Distrito de Santa Elvira)

Horário: 14h às 17h

LUCAS DO RIO VERDE

Local: Cartório Eleitoral de Lucas do Rio Verde

Horário: 9h às 15h

MARCELÂNDIA

Local: Escola Curumim (Bairro Bom Jaguar)

Horário: 8h às 17h

NOBRES

Local: Distrito de Bom Jardim (frente à Escola Zeferino Dorneles Costa)

Horário: 9h às 16h

NOVA BANDEIRANTES

Local: Kinfuku Atacado

Horário: 7h30 às 17h30

NOVA MUTUM

Local: Cartório Eleitoral Eleitoral de Nova Mutum

Horário: 9h às 17h

NOVA NAZARÉ

Local: Posto Eleitoral do Município

Horário: 8h às 13h

NOVO SANTO ANTÔNIO

Local: Câmara Municipal de Novo Santo Antônio

Horário: 8h às 17h

PARANATINGA

Local: Supermercado Liderança

Horário: 8h às 13h

PEIXOTO DE AZEVEDO

Local: Cartório Eleitoral de Peixoto de Azevedo

Horário: 9h às 13h

POCONÉ

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 9h às 14h

PORTO ESPERIDIÃO

Local: Salão Beira Rio (Evento “Mulher Rural”)

Horário: 9h às 15h

POXORÉU

Local: CRAS Municipal

Horário: 9h às 15h

PRIMAVERA DO LESTE

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 13h às 17h

RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 9h às 18h

RONDONÓPOLIS

Local: Supermercado Big Master

Horário: 9h às 14h

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Local: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara

Horário: 9h às 12h30

SÃO JOSÉ DO POVO

Local: Posto Eleitoral de São José do Povo

Horário: 8h às 17h

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 9h às 14h

SAPEZAL

Local: Supermercado Real

Horário: 9h às 17h

Sinop

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 9h às 17h

TANGARÁ DA SERRA

Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)

Horário: 7h30 às 13h30

TESOURO

Local: Posto Eleitoral de Tesouro

Horário: 8h às 17h

VÁRZEA GRANDE

Local: Escola Municipal Professora Maria das Graças Pinto (Jardim Glória)

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros

Horário: 8h às 13h

VERA

Local: Sede do Cartório Eleitoral

Horário: 09h às 11h e 13h às 17h

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Local: Câmara Municipal

Horário: 8h às 13h

VILA RICA

Local: Supermercado Vendão

Horário: 8h às 12h

(Lista atualizada às 8h de 14/11/2025)

Jornalista: Anderson Pinho

#PraTodosVerem – A imagem mostra um grupo de pessoas sendo atendido em um mutirão eleitoral, com vários atendentes posicionados diante de computadores em uma sala repleta de livros e documentos. De um lado da mesa estão os servidores realizando cadastros e conferências, enquanto do outro lado cidadãos aguardam ou passam pelo atendimento. O ambiente é movimentado e organizado, indicando uma ação coletiva para serviços eleitorais, como biometria ou atualização cadastral.

Fonte: TRE – MT