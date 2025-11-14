Connect with us

ELEIÇÕES

Hoje (14) e sábado (15) têm Dia “E” da Justiça Eleitoral para a biometria em todo o Estado

Publicado em

14/11/2025

Os cartórios eleitorais das 57 zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizam um esforço concentrado para oportunizar ao eleitor e à eleitora o cadastramento biométrico. O Dia “E”, hoje (14) e sábado (15), é a oportunidade que o eleitorado precisava para fazer a biometria e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Os mutirões eleitorais funcionam simultaneamente para oferecer atendimento em escolas públicas, faculdades, supermercados, centros de saúde, câmaras municipais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), postos e cartórios eleitorais — e até coleta domiciliar — em vários municípios do Estado.

“O Dia ‘E’ é uma grande força-tarefa e representa um esforço monumental e coletivo que demonstra o compromisso da Justiça Eleitoral com uma eleição transparente, rápida, segura e confiável. Ainda temos grande número de eleitores sem biometria. É um grande desafio, apesar dos esforços dos nossos servidores. Como ninguém faz nada sozinho, temos parcerias importantes com prefeituras municipais, órgãos do Poder Executivo Estadual e outras instituições para oportunizar o cadastramento biométrico”, destaca o corregedor Regional Eleitoral de Mato Grosso, Marcos Machado, vice-presidente do TRE-MT.

Denominado Dia “E” — em alusão à palavra Eleitoral — a ação é uma estratégia coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT) para alcançar um público de 236.224 eleitores e eleitoras que ainda não fizeram a biometria, o que corresponde a 9,3%. No Estado, 90,7% do eleitorado já realizou a coleta biométrica, o equivalente a 2.305.226 pessoas, dentro de um universo de 2.541.450 aptas a votar. A iniciativa integra o plano de ação da campanha “Biometria 100%”, que tem como meta alcançar 98% de cobertura biométrica no Estado ainda em 2025.

Embora o primeiro turno das eleições gerais de 2026 aconteça apenas em 4 de outubro do próximo ano, eleitoras e eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico. Por isso, essa mobilização estadual é vista como uma grande oportunidade para o eleitorado não só realizar a biometria, mas também regularizar a situação eleitoral.

A Justiça Eleitoral leva aos mutirões do Dia “E” toda a estrutura necessária para garantir conforto e comodidade, com número adequado de servidores e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para transporte e ambientação dos equipamentos, todos padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Atendimento

Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.

Biometria

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.

A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Confira abaixo os dias, os municípios,

os locais e os horários de atendimento do Dia “E”.

 

DIA 14/11 

ACORIZAL 

Local: Escola Estadual D. Cezina Antônia Botelho (Distrito de Baús) 

Horário: 8h às 16h 

ÁGUA BOA

Local: Cartório Eleitoral

Horário: 8h às 18h

ARENÁPOLIS 

Local: Cartório Eleitoral de Arenápolis 

Horário: 7h30 às 17h 

ARIPUANÃ 

Local: Cartório Eleitoral de Aripuanã 

Horário: 13h30 às 17h30 

BOM JESUS DO ARAGUAIA 

Local: Câmara Municipal 

Horário: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

CÁCERES 

Local: Unidade de Saúde da Família UBS (Distrito de Santo Antônio do Caramujo) 

Horário: 7h às 18h 

CARLINDA

Local: Comunidade Del Rey (Zona Rural) 

Horário: 8h às 17h 

CAMPINÁPOLIS

Local: Posto Eleitoral de Campinápolis 

Horário: 8h às 17h 

CAMPO NOVO DOS PARECIS

Local: CRAS Boa Esperança

CAMPOS DE JÚLIO 

Local: Supermercado Nova Aurora 

Horário: 9h às 17h 

CANARANA 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 8h às 17h 

CLÁUDIA 

Local: Escola Dorothy Stang (Assentamento Keno) 

Horário: 8h às 17h 

COLÍDER 

Local: Escola Municipal Bom Jesus 

Horário: 9h às 16h 

CONFRESA 

Local: Machadão Supermercado Atacadista 

Horário: 9h às 14h 

COTRIGUAÇU 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 7h30 às 17h

CUIABÁ 

Local: Fatec Senai MT 

Horário: 8h às 13h 

Local: Escola Estadual Estevão Alves Corrêa (Bairro Tijucal) 

Horário: 8h às 13h 

Local: Escola Municipal Doutor Fábio Firmino Leite 

Horário: 8h às 13h 

DENISE 

Local: Posto Eleitoral de Denise 

Horário: 8h às 17h 

DIAMANTINO 

Local: Unidade de Saúde da Família (Posto Gil) 

Horário: 8h às 17h  

DOM AQUINO 

Local: Centro Educacional Paulo Freire (Escola Municipal Monteiro Lobato) 

Horário: 8h às 17h 

GENERAL CARNEIRO 

Local: Escola Estadual Indígena Sagrado Coração de Jesus (Aldeia Meruri) 

Horário: 9h às 17h 

JUÍNA 

Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro) 

Horário: 13h30 às 18h30 

JUSCIMEIRA 

Local: CEI João Pedro Cesconetto (Distrito Placa de Santo Antônio) 

Horário: 14h às 16h30 

MARCELÂNDIA 

Local: Escola José Olavo da Silva Ghiraldi (localidade de Analândia) 

Horário: 8h às 17h 

MATUPÁ

Local: Câmara Municipal

Horário: 7h30 às 17h

NOVA BANDEIRANTES

Local: Kinfuku Atacado

Horário: 7h30 às 17h30

NOVA GUARITA

Local: Câmara Municipal

Horário: 7h30 às 17h30

NOVA MUTUM 

Local: Escola Cenecista Hilda Strenger Ribeiro 

Horário: 8h às 17h 

NOVA NAZARÉ 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 8h às 18h 

NOBRES 

Local: Em frente ao Estádio Balizão (Zona urbana) 

Horário: 8h às 16h 

NOVO SANTO ANTÔNIO 

Local: Câmara Municipal 

Horário: 8h às 17h

PARANATINGA 

Local: Escola Estadual 29 de Junho (Bairro Vila Concórdia) 

Horário: 8h às 13h 

PEIXOTO DE AZEVEDO 

Local: Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo 

Horário: 7h30 às 17h30 

POCONÉ 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 7h30 às 17h30 

POXORÉU 

Local: Escola Estadual João Borges Vieira (Distrito Aparecida do Leste) 

Horário: 8h30 às 15h30 

Local: Escola Estadual Argemiro Rodrigues Pimentel (Distrito Paraíso do Leste) 

Horário: 8h30 às 15h30 

PRIMAVERA DO LESTE 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 7h30 às 17h

RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Local: Posto Eleitoral

Horário: 8h às 17h

SÃO JOSÉ DO POVO 

Local: Posto Eleitoral de São José do Povo 

Horário: 8h às 17h 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 

Local: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara 

Horário: 8h às 13h 

SÃO PEDRO DA CIPA 

Local: Panificadora Nossa Senhora de Fátima 

Horário: 7h às 17h 

SAPEZAL 

Local: Supermercado Real 

Horário: 9h às 17h 

SINOP 

Local: Escola Estadual Renne Menezes 

Horário: 7h30 às 17h 

TESOURO 

Local: Posto Eleitoral de Tesouro 

Horário: 8h às 17h 

TAPURAH 

Local: Escola Estadual Cândido Portinari 

Horário: 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30

TANGARÁ DA SERRA 

Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda) 

Horário: 7h30 às 13h30 

VÁRZEA GRANDE 

Local: Escola Municipal Professora Maria das Graças Pinto (Jardim Glória) 

Horário: 8h às 13h 

Local: Escola Estadual Cívico-Militar D. Salim Nadaf

Horário: 12h às 18h

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Local: Câmara Municipal 

Horário: 8h às 17h 

 

 

 

 

DIA 15 

 

ÁGUA BOA 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 8h às 13h

ALTO ARAGUAIA 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 8h às 12h 

ARENÁPOLIS 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 8h às 17h 

ARIPUANÃ 

Local: Ponto Turístico Salto das Andorinhas 

Horário: 9h às 13h 

BARRA DO GARÇAS 

Local: Supermercado Nilo 

Horário: 8h às 12h 

BOM JESUS DO ARAGUAIA 

Local: Câmara Municipal 

Horário: 8h às 12h 

CÁCERES 

Local: Juba Supermercado 

Horário: 7h às 14h 

CAMPINÁPOLIS 

Local: Posto Eleitoral de Campinápolis 

Horário: 9h às 17h 

CAMPO NOVO DO PARECIS 

Local: CRAS Boa Esperança 

Horário: 9h às 13h 

CAMPOS DE JÚLIO 

Local: Supermercado Nova Aurora 

Horário: 9h às 17h 

CARLINDA 

Local: Comunidade Del Rey 

Horário: 8h às 17h 

CLÁUDIA 

Local: Escola Estadual Florestan Fernandes (Assentamento 12 de Outubro) 

Horário: 8h às 17h 

COLÍDER 

Local: Escola Estadual Antonio André Maggi 

Horário: 9h às 16h 

CONFRESA 

Local: Machadão Supermercado Atacadista 

Horário: 9h às 14h 

COTRIGUAÇU 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 9h às 14h

CUIABÁ 

Local: Escola Estadual Estevão Alves Corrêa (Bairro Tijucal) 

Horário: 8h às 12h 

Local: Escola Municipal Doutor Fábio Firmino Leite – Bairro Doutor Fábio

Horário: 8h às 13h 

Local: EMEB Gracildes Melo Dantas (Bairro Alto da Glória) 

Horário: 8h às 13h 

DENISE 

Local: Posto Eleitoral de Denise 

Horário: 7h30 às 16h30 

DIAMANTINO 

Local: Unidade de Saúde da Família (Zona Rural Posto Gil) 

Horário: 9h às 17h 

DOM AQUINO 

Local: Centro Educacional Paulo Freire (Escola Municipal Monteiro Lobato) 

Horário: 8h às 17h 

JUARA 

Local: Cartório Eleitoral de Juara 

Horário: 9h às 13h 

JUÍNA 

Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro) 

Horário: 8h às 18h 

JUSCIMEIRA 

Local: Creche Padre Lother (Distrito Fátima de São Lourenço) 

Horário: 8h às 11h 

Local: Escola Estadual Santa Elvira (Distrito de Santa Elvira) 

Horário: 14h às 17h 

LUCAS DO RIO VERDE 

Local: Cartório Eleitoral de Lucas do Rio Verde 

Horário: 9h às 15h

MARCELÂNDIA 

Local: Escola Curumim (Bairro Bom Jaguar) 

Horário: 8h às 17h 

NOBRES 

Local: Distrito de Bom Jardim (frente à Escola Zeferino Dorneles Costa) 

Horário: 9h às 16h 

NOVA BANDEIRANTES

Local: Kinfuku Atacado

Horário: 7h30 às 17h30

NOVA MUTUM 

Local: Cartório Eleitoral Eleitoral de Nova Mutum 

Horário: 9h às 17h 

NOVA NAZARÉ

Local: Posto Eleitoral do Município

Horário: 8h às 13h

NOVO SANTO ANTÔNIO 

Local: Câmara Municipal de Novo Santo Antônio 

Horário: 8h às 17h 

PARANATINGA 

Local: Supermercado Liderança 

Horário: 8h às 13h 

PEIXOTO DE AZEVEDO 

Local: Cartório Eleitoral de Peixoto de Azevedo 

Horário: 9h às 13h 

POCONÉ 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 9h às 14h 

PORTO ESPERIDIÃO 

Local: Salão Beira Rio (Evento “Mulher Rural”) 

Horário: 9h às 15h 

POXORÉU 

Local: CRAS Municipal 

Horário: 9h às 15h 

PRIMAVERA DO LESTE 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 13h às 17h 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 9h às 18h 

RONDONÓPOLIS 

Local: Supermercado Big Master 

Horário: 9h às 14h 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 

Local: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara 

Horário: 9h às 12h30 

SÃO JOSÉ DO POVO 

Local: Posto Eleitoral de São José do Povo 

Horário: 8h às 17h 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 9h às 14h 

SAPEZAL 

Local: Supermercado Real 

Horário: 9h às 17h 

Sinop 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 9h às 17h 

TANGARÁ DA SERRA 

Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda) 

Horário: 7h30 às 13h30 

TESOURO 

Local: Posto Eleitoral de Tesouro 

Horário: 8h às 17h

VÁRZEA GRANDE 

Local: Escola Municipal Professora Maria das Graças Pinto (Jardim Glória) 

Horário: 8h às 13h 

Local: Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros 

Horário: 8h às 13h 

VERA 

Local: Sede do Cartório Eleitoral 

Horário: 09h às 11h e 13h às 17h 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Local: Câmara Municipal 

Horário: 8h às 13h 

VILA RICA 

Local: Supermercado Vendão 

Horário: 8h às 12h 

(Lista atualizada às 8h de 14/11/2025)

 Jornalista: Anderson Pinho 

#PraTodosVerem – A imagem mostra um grupo de pessoas sendo atendido em um mutirão eleitoral, com vários atendentes posicionados diante de computadores em uma sala repleta de livros e documentos. De um lado da mesa estão os servidores realizando cadastros e conferências, enquanto do outro lado cidadãos aguardam ou passam pelo atendimento. O ambiente é movimentado e organizado, indicando uma ação coletiva para serviços eleitorais, como biometria ou atualização cadastral.

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

ELEIÇÕES

Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT

Published

1 hora atrás

on

14/11/2025

By

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) recebeu, nesta quinta-feira (13), a visita de acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Cuiabá (Unic), campus Beira Rio, na Capital. O grupo, formado por 65 alunos do 7º ao 10º semestre, foi acompanhado pelo professor Carlos Vinícius Galdino, do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição. Os acadêmicos acompanharam a sessão plenária, na modalidade híbrida, e depois participaram da visita guiada ao edifício-sede da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, à Casa da Democracia, ao Memorial e ao Depósito de Urnas.

A iniciativa visa aproximar a Justiça Eleitoral e a comunidade acadêmica, incentivando a experiência prática de alunos e alunas na atuação do Direito. Os estudantes universitários foram assistidos por servidores da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE), que coordena as visitas guiadas e ações educativas da Justiça Eleitoral. O grupo de acadêmicos acompanhou as explicações do servidor público Carlos Henrique Cândido, coordenador de Soluções Corporativas do TRE-MT, profissional a quem cabe falar sobre as atribuições do Judiciário Eleitoral, a realização das eleições, a urna eletrônica e o voto.

A Justiça Eleitoral, enquanto justiça especializada, é o foco de práticas acadêmicas de instituições que, por meio de visitas, procuram aliar teoria e prática dentro de disciplinas como o Direito Eleitoral. Nas sessões plenárias, por exemplo, o aluno tem a oportunidade de compreender o funcionamento interno do Poder Judiciário: a ordem de votação, o papel do relator, o debate entre os membros do Plenário, a presença do Ministério Público e a atuação do corpo técnico.

Durante a sessão, puderam assistir à sustentação oral dos advogados, que é uma aula prática sobre como expor um caso complexo, utilizar termos técnicos com precisão e defender um interesse perante uma Corte. É essencial para o desenvolvimento da oratória e do uso da linguagem jurídica. Também é a chance de conhecer toda a história da Justiça Eleitoral, as diversas urnas utilizadas nas eleições, assim como publicações, instrumentos e documentos que compõem o Memorial da Justiça Eleitoral no Estado.

Jornalista Anderson Pinho

#PraTodosVerem – A imagem mostra acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio junto com a Corte da Justiça Eleitoral em Mato Grosso. O grupo está em pé na frente da sala, posicionado em degraus ou fileiras, com muitos deles olhando diretamente para a câmera. Na parte da frente, há várias fileiras de cadeiras vazias, vermelhas e pretas. Na parte de trás do grupo, algumas pessoas vestem ternos escuros ou togas (que parecem ser autoridades ou membros de uma banca), e em uma parede lateral, há uma tela de TV exibindo uma pessoa. O ambiente tem paredes em tons de vinho e madeira no chão, sugerindo um evento formal, possivelmente uma cerimônia ou posse em um contexto legal ou acadêmico.

1/ Galeria de imagens
Ampliar

Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
VISITA GUIADA UNIC BEIRA RIO (1)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.25.03 (2)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.25.03 (4)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
VISITA GUIADA UNIC BEIRA RIO (15)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.25.02 (2)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.25.04 (1)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.25.05 (1)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
VISITA GUIADA UNIC BEIRA RIO (13)
Acadêmicos de Direito da Unic Beira Rio participam de visita guiada no TRE-MT
VISITA GUIADA UNIC BEIRA RIO (18)

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

ELEIÇÕES

Região Oeste: Justiça Eleitoral vai a supermercados e postos de saúde durante Dia E

Published

4 horas atrás

on

14/11/2025

By

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso executa uma ampla mobilização na Região Oeste nesta sexta-feira e sábado (14 e 15 de novembro). A força-tarefa “Dia E” levará o cadastro biométrico para locais de grande circulação, como supermercados, unidades de saúde, escolas e até pontos turísticos. A ação é coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT). 

VEJA TODOS OS LOCAIS DE ATENDIMENTO NO FINAL DO TEXTO

“O Dia ‘E’ representa um esforço monumental e coletivo que demonstra o compromisso da Justiça Eleitoral com uma eleição transparente, rápida, segura e confiável. Estamos levando a estrutura do Tribunal para perto das pessoas, em parceria com prefeituras e outras instituições, para oportunizar o cadastramento biométrico”, destaca o vice-presidente e corregedor do TRE-MT, desembargador Marcos Machado. 

A estratégia na Região Oeste foca em pontos do dia a dia do eleitor. Na sexta-feira (14), haverá atendimento em supermercados nos municípios de Campos de Júlio (Supermercado Nova Aurora), Juína (Pascoalotto – Unidade Centro) e Sapezal (Supermercado Real). 

A saúde também é parceira. Em Cáceres, a equipe estará na UBS do Distrito de Santo Antônio do Caramujo, das 7h às 18h. Em Diamantino, o atendimento será na Unidade de Saúde da Família (Posto Gil). Tangará da Serra terá ação na Escola Estadual Pedro Alberto Tayano. 

No sábado (15), feriado da Proclamação da República, a mobilização continua. Cáceres recebe a equipe no Juba Supermercado. Aripuanã inova com um posto no Ponto Turístico Salto das Andorinhas. Porto Esperidião foca o serviço no evento “Mulher Rural”, no Salão Beira Rio. 

Em Nobres, o atendimento de sexta ocorre em frente ao Estádio Balizão; no sábado, a estrutura se move para o Distrito de Bom Jardim. Os cartórios e postos de Arenápolis, Poconé, Denise e Cotriguaçu também terão expediente especial, assim como a Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade.  

A iniciativa integra a campanha “Biometria 100%”, que busca elevar a cobertura biométrica do estado de 90,8% para 98% ainda em 2025. O prazo final para o eleitor solicitar a primeira via do título, transferir o domicílio ou cadastrar a biometria encerra em 6 de maio de 2026. 

Para o atendimento, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto. Em casos de transferência de domicílio, é necessário também um comprovante de endereço. A Justiça Eleitoral deslocará os kits biométricos, que permitem a coleta dos dados e a orientação para o e-Título no mesmo local. 

REGIÃO OESTE

14/11

Arenápolis
Local: Cartório Eleitoral de Arenápolis
Horário: 7h30 às 17h

Aripuanã
Local: Cartório Eleitoral de Aripuanã
Horário: 13h30 às 17h30

Cáceres
Local: Unidade de Saúde da Família UBS (Distrito de Santo Antônio do Caramujo)
Horário: 7h às 18h

Campos de Júlio
Local: Supermercado Nova Aurora
Horário: 9h às 17h

Denise
Local: Posto Eleitoral de Denise
Horário: 8h às 17h

Diamantino
Local: Unidade de Saúde da Família (Posto Gil)
Horário: 8h às 17h

Juína
Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)
Horário: 13h30 às 18h30

Nobres
Local: Em frente ao Estádio Balizão (Zona urbana)
Horário: 8h às 16h

Poconé
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h30 às 17h30

Sapezal
Local: Supermercado Real
Horário: 9h às 17h

Tangará da Serra
Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)
Horário: 7h30 às 13h30

Vila Bela da Santíssima Trindade
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 17h

15/11

Arenápolis
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 8h às 17h

Aripuanã
Local: Ponto Turístico Salto das Andorinhas
Horário: 9h às 13h

Cáceres
Local: Juba Supermercado
Horário: 7h às 14h

Campo Novo do Parecis
Local: CRAS Boa Esperança
Horário: 9h às 13h

Campos de Júlio
Local: Mercado Nova Aurora
Horário: 9h às 17h

Cotriguaçu
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 7h às 11h e das 13h às 17h

Denise
Local: Posto Eleitoral de Denise
Horário: 7h30 às 16h30

Diamantino
Local: Unidade de Saúde da Família (Zona Rural Posto Gil)
Horário: 9h às 17h

Juína
Local: Supermercado Pascoalotto (Unidade Centro)
Horário: 8h às 18h

Nobres
Local: Distrito de Bom Jardim (frente à Escola Zeferino Dorneles Costa)
Horário: 9h às 16h

Poconé
Local: Sede do Cartório Eleitoral
Horário: 9h às 14h

Porto Esperidião
Local: Salão Beira Rio (Evento “Mulher Rural”)
Horário: 9h às 15h

Tangará da Serra
Local: Escola Estadual Pedro Alberto Tayano (Vila Esmeralda)
Horário: 7h30 às 13h30

Vila Bela da Santíssima Trindade
Local: Câmara Municipal
Horário: 8h às 13h

Daniel Dino 

Assessoria TRE-MT 

#DescriçãoDeImagem: Fundo branco, Letra E em destaque, letreiro Região Oeste 

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA14/11/2025

Polícia Militar apreende arma e prende três homens por tentativa de homicídio em Cáceres

Equipes do 6º Comando Regional prenderam três homens, com idades entre 19 e 24 anos, por violação de domicílio, direção...
SEGURANÇA14/11/2025

Polícia Civil prende idosa e outros três envolvidos em tentativa de sequestro em Chapada dos Guimarães

Quatro pessoas, dentre elas uma idosa de 69 anos, suspeitas de planejarem o sequestro de um jovem de 26 anos,...
SEGURANÇA14/11/2025

Patrulha Rural cumpre mandado de prisão de homem com 14 passagens criminais

Policiais militares da Patrulha Rural do 4º Comando Regional identificaram e prenderam, nesta quinta-feira (13.11), um homem com mandado de...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262