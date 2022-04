Hoje é Dia: Páscoa, Tiradentes e aniversário de Brasília são destaques

O Hoje é Dia, da semana entre os dias 17 a 23 de abril, traz uma agenda movimentada. Neste domingo (17), a semana já começa com uma das maiores celebrações do calendário cristão, a Páscoa. Os próximos dias também terão um feriado nacional: na quinta-feira, dia 21 de abril, é o Dia da Inconfidência Mineira. A data homenageia José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes.

Veículos da Empresa Brasil de Comunicação já destacaram, algumas vezes, a data. Em 2018, o programa Na Trilha da História, das Rádios EBC, contou detalhes sobre a Inconfidência Mineira. No ano passado, o Repórter Brasil falou sobre a data.

Também no dia 21, a capital federal e sua principal universidade pública fazem aniversário. A Universidade de Brasília (UnB) completa 60 anos e Brasília completa 62 anos. A cidade já foi homenageada algumas vezes em veículos da EBC. Em 2016, o Portal EBC destacou imagens que mostram que a cidade vai muito além da Esplanada dos Ministérios. Já em 2020, o Repórter Brasil relembrou o local onde Brasília foi construída.

Datas comemorativas

A semana também é repleta de datas comemorativas e marcantes na história do Brasil. O dia 19 de abril é marcado pelo “Dia do Índio” (saiba como a data surgiu aqui) e pelo “Dia do Exército Brasileiro”. No ano passado, o programa Recados (da Rádio Nacional Alto Solimões) falou sobre a data e explicou o seu significado.

O dia 20 de abril é marcado pelo chamado “Dia do Disco” (uma homenagem ao músico Ataufo Alves). Em 2018, o História Hoje, da Radioagência Nacional contou detalhes sobre a data:

Outras duas datas comemorativas da semana são, também, diretamente ligadas a figuras marcantes do país. O dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data é uma homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu nesta data em 1882. Em 2019, o Repórter Brasil falou sobre a data e sobre a biografia do escritor:

Já o dia 23 é o Dia Nacional do Choro. A data foi criada em homenagem ao maestro Alfredo da Rocha Vianna Filho, mais conhecido como Pixinguinha, que nasceu neste dia em 1897. Em 2017, o Caminhos da Reportagem fez uma homenagem a ele:

Nascimentos, mortes e datas históricas

Outras figuras marcantes também são lembradas na semana. No dia 19, o jogador Rivaldo (campeão mundial pela seleção brasileira em 2002) completa 50 anos. No mesmo dia, o nascimento do ex-presidente Getúlio Vargas completa 140 anos. Também completa 140 anos no dia 19 a morte de Charles Darwin. Um episódio de sua vida (quando ele veio ao Brasil) foi contado no História Hoje da Radioagência Nacional.

No dia 20, a Rádio MEC, emissora da Empresa Brasil de Comunicação, completa 99 anos no ar, no dia 22 o descobrimento do Brasil pelos portugueses completa 520 anos e no dia 23 a morte da militante Olga Benário Prestes completa 80 anos. A história dela foi contada pelo programa Espaço Público, da TV Brasil, em 2015.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: