Hoje é Dia: veja datas e feriados de abril de 2022

Datas comemorativas não faltarão em abril de 2022. O dia 7 de abril tem duas celebrações. A data é o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. O dia 13 de abril tem como “homenageado” o nosso Hino Nacional (trata-se do Dia do Hino Nacional Brasileiro). No dia seguinte, outro símbolo nacional é homenageado: 14 de abril é o Dia Mundial do Café.

O dia 19 é o Dia do Índio e também o Dia do Exército Brasileiro. No dia 21, a capital do país (Brasília) completa 62 anos e o dia seguinte (22) é marcado pelo dia do descobrimento do Brasil pelos portugueses. O mês de abril tem, ainda, o Dia Internacional do Jazz no dia 30.

O mês também terá os 100 anos de nascimento da cantora e compositora carioca Dona Ivone Lara (no dia 13 de abril), 110 anos de nascimento do ator Amácio Mazzaropi (9 de abril) e os 50 anos do início da Guerrilha do Araguaia (12 de abril).

As datas são alguns dos fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de abril de 2022