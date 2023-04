Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de abril de 2023

Abril é, ao lado de novembro, o mês do ano com maior número de feriados nacionais: são dois no total – Sexta-Feira da Paixão, que neste ano cai no dia 7, e Tiradentes, no dia 21 (veja a lista completa de feriados nacionais). O mês que começa neste sábado (1º) também evoca símbolos nacionais e lembra os primeiros habitantes do país: é em abril que se celebra o Dia do Hino Nacional Brasileiro (13 de abril), Dia dos Povos Indígenas (19 de abril) e o descobrimento do Brasil (22 de abril).

Também há datas ligadas ao meio ambiente, como o Dia Nacional da Botânica, o Dia Internacional da Mãe Terra e o Dia Nacional da Caatinga. A saúde tem seis efemérides em abril: Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Luta contra o Câncer, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, Dia Internacional da Hemofilia, Dia Mundial da Voz e Dia Mundial da Malária.

E há datas que marcam a conscientização e luta por direitos, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Dia Nacional do Desarmamento Infantil, o Dia da Empregada Doméstica e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho.

Os livros infantis e juvenis (2 de abril, em âmbito internacional, e 18 de abril, nacionalmente), o sistema Braille (8 de abril), o disco (20 de abril), o choro (23 de abril), o design gráfico (27 de abril), a dança (29 de abril) e o jazz (30 de abril) terão dias próprios ao longo das próximas semanas.

Entre as profissões que têm um dia para chamar de seu em abril estão as de jornalista (7 de abril), desenhista (15 de abril), e diplomata (20 de abril).

Outra data marcante do mês são os 100 anos de fundação da primeira rádio brasileira: a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O centenário acontece em 20 de abril. Conheça a história da Rádio Sociedade e da Rádio MEC nestes episódios da série 100 anos do rádio no Brasil:

Rádio Sociedade:

Rádio MEC:

Na lista de personalidades nascidas neste mês estão o rapper Sabotage (50 anos), a escritora e poetisa Maya Angelou (95 anos), o cantor e compositor Cazuza (65 anos), a atriz Bette Davis (115 anos), o matemático, teórico político e filósofo Thomas Hobbes (435 anos), o político Thomas Jefferson (280 anos), o escultor, pintor, gravurista e ceramista Joan Miró (130 anos) e o físico Max Planck (165 anos).

E entre as figuras que partiram em abril estão a cantora Clara Nunes (falecida há 40 anos), o jornalista e empresário Assis Chateaubriand, o Chatô (falecido há 55 anos), o pastor e ativista Martin Luther King (morto há 55 anos), o artista Pablo Picasso (falecido há 50 anos), a política Margaret Thatcher (falecida há dez anos), o cantor Nelson Gonçalves (falecido há 25 anos) e a cantora, compositora e ativista Nina Simone (falecida há 20 anos).

Abril de 2023

1

Nascimento do sociólogo francês Roger Bastide (125 anos) Fundação da companhia Teatro de Arena, na cidade de São Paulo (70 anos) Dia da Mentira

2

Morte da cantora mineira Clara Nunes (40 anos) Nascimento do músico, ator e diretor francês Serge Gainsbourg (95 anos) Dia Mundial de Conscientização do Autismo – comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução nº 62/139, de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil – data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen

3

Nascimento do rapper paulista Mauro Mateus dos Santos, o Sabotage (50 anos) Lançamento do filme Central do Brasil (25 anos) O ativista norte-americano Martin Luther King faz seu último discurso, I’ve been to the mountaintop (55 anos) Primeira ligação pública é feita de um celular, por Martin Cooper (50 anos)

4

Nascimento da escritora e poeta norte-americana Marguerite Ann Johnson, a Maya Angelou (95 anos) Morte do jornalista, empresário, mecenas e político paraibano Assis Chateaubriand, o Chatô (55 anos) – magnata da comunicação no Brasil Nascimento do cantor e compositor carioca Cazuza (65 anos) Morte do pastor e ativista político norte-americano Martin Luther King (55 anos) – líder do movimento em defesa dos direitos civis da população negra nos EUA Morte do compositor, instrumentista, poeta, jornalista e dramaturgo carioca Ari Kerner Veiga de Castro (60 anos) Inauguração do World Trade Center em Nova Iorque (50 anos)

5

Morte da professora e juíza sergipana Maria Rita Soares de Andrade (25 anos) – foi a primeira juíza federal do Brasil e também a primeira mulher a compor o Conselho Federal da OAB Nascimento do saxofonista e flautista mineiro Raul Mascarenhas (70 anos) – fez parte do grupo de Johnny Alf, um dos grandes nomes da bossa nova Nascimento da atriz norte-americana Bette Davis (115 anos) Nascimento do matemático, teórico político e filósofo inglês Thomas Hobbes (435 anos) – autor de Leviatã (1651) e Do cidadão (1651)

6

Nascimento do político equatoriano Rafael Correa (60 anos) – foi presidente do Equador entre 2007 e 2017 Nascimento do artista plástico carioca Ivan Serpa (100 anos) Leia mais: Drones são adotados por 63% das forças de segurança no Brasil Morte do naturalista, estadista e poeta paulista José Bonifácio de Andrada e Silva (185 anos) – conhecido pelo epíteto de Patriarca da Independência por ter sido uma pessoa decisiva para a Independência do Brasil Morte do gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão Albrecht Dürer (495 anos) – provavelmente, o mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos Nascimento do maestro e arranjador paulista Júlio Medaglia (85 anos) – fundador da Amazonas Filarmônica; dirigiu a Orquestra da Rádio de Baden-Baden e a Rádio Roquette-Pinto Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz – comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na sua Resolução A/RES/67/296, de 18 de setembro de 2013

7

Fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) (75 anos) Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde – comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde Sexta-Feira da Paixão (data móvel)

8

Morte do artista espanhol Pablo Picasso (50 anos) Morte da política britânica Margaret Thatcher (10 anos) – ex-primeira-ministra do Reino Unido, conhecida como a Dama de Ferro Nascimento do compositor e pianista fluminense Francisco Mattoso (110 anos) – autor, entre tantos sucessos, de três grandes clássicos da música popular brasileira: as valsas Eu sonhei que tu estavas tão linda, com Lamartine Babo, Boa noite, amor e a marchinha de carnaval Pegando fogo Nascimento do diplomata ganense Kofi Annan (85 anos) – oitavo secretário-geral da ONU e Nobel da Paz em 2001 Morte da atriz e cantora espanhola Sara Montiel (10 anos) – teve uma carreira cinematográfica importante, além de sua carreira como cantora. Boleros como Contigo aprendi ou Besame mucho deram a volta ao mundo com sua voz; a canção com a qual sempre será identificada é Fumando espero Dia Nacional do Sistema Braille Dia Mundial da Luta Contra o Câncer Dia Internacional dos Ciganos

9

Morte do artista plástico pernambucano Augusto Rodrigues (30 anos) Nascimento do compositor e radialista carioca Evaldo Rui Barbosa (110 anos) – foi chefe da discoteca da Rádio Nacional Morte do escritor, padre e médico francês do Renascimento François Rabelais (470 anos) – ficou para a posteridade como o autor das obras-primas cômicas Pantagruel e Gargântua, que exploravam lendas populares, farsas e romances, bem escreveu obras clássicas Chega ao fim o regime de Saddam Hussein no Iraque (20 anos) Série de protestos e repressão conhecida como Bogotazo, na cidade de Bogotá, desencadeada com a morte do candidato à presidente da Colômbia, Jorge Eliéser Gaitán (75 anos) Páscoa (data móvel)

10

Nascimento do cantor, compositor e violonista mineiro Mário de Souza Marques Filho, o Noite Ilustrada (95 anos) – em 1958, contratado pela Rádio Nacional e pela TV Paulista Nascimento do treinador e ex-jogador de futebol paulista Roberto Carlos (50 anos) – foi campeão mundial com o Brasil na Copa do Mundo de 2002

11

Lançamento do filme Carandiru (20 anos) Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson

12

Nascimento da cantora lírica, soprano espanhola María de Montserrat Bibiana Concepción Caballé i Folch, a Montserrat Caballé (90 anos)

13

Nascimento do filósofo, político, botânico e paleontólogo Thomas Jefferson (280 anos) – terceiro presidente dos Estados Unidos (1801-1809), e o principal autor da Declaração de Independência (1776) dos Estados Unidos da América Dia do Hino Nacional Brasileiro Dia do Beijo

14

Projeto Genoma é considerado completo, com 99,99% de precisão (20 anos) Dia Mundial do Café

15

Morte da atriz paulista Cleyde Yáconis (10 anos) Nascimento da atriz mineira Vida Alves (95 anos) Nascimento do compositor e regente fluminense Francisco Braga (155 anos) – seu nome ficou marcado na história da música brasileira como compositor do Hino à Bandeira, que recebeu versos do poeta Olavo Bilac Dia Mundial do Desenhista – a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo

16

Nascimento do violonista e compositor paraense Sebastião Tapajós (80 anos) Morte do compositor fluminense Gustavo Thomás Filho, o Brasinha (25 anos) Morte do naturalista, matemático e escritor francês, Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon (235 anos) – suas teorias influenciaram duas gerações de naturalistas, entre os quais se contam Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin Início da Expedição Automobilística Brasileira Pan-Americana, ou Carreteira Pan-Americana (95 anos) Dia Mundial da Voz

17

Morte da fotógrafa e ativista norte-americana Linda McCartney (25 anos) Morte da cantora e compositora paulistana Florinda Grandino de Oliveira, a Linda Batista (35 anos) – em 1937, foi a primeira cantora a ser eleita Rainha do Rádio, título que manteve por 11 anos consecutivos; pouco depois do concurso, foi contratada pela Rádio Nacional Dia Internacional da Hemofilia Dia Nacional da Botânica – a data foi instituída pelo Decreto nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius

18

Morte do cantor e compositor gaúcho Nelson Gonçalves (25 anos) Nascimento do compositor, arranjador e instrumentista paulista Vicente Paiva (110 anos) – é de sua autoria aquela que é, talvez, a mais famosa marchinha dos carnavais brasileiros: Mamãe eu quero Nascimento do regente, violoncelista e compositor potiguar Mário Tavares (95 anos) – foi um dos principais intérpretes das obras de Villa-Lobos; afirmava que, para ele, não existiam fronteiras entre os sons clássicos e os populares Leia mais: PF prende suspeito de produzir material com abuso sexual de crianças Dia Nacional do Livro Infantil – a data foi escolhida em homenagem à Monteiro Lobato

19

Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro

20

Nascimento do escultor, pintor, gravurista e ceramista surrealista catalão Joan Miró (130 anos) Morte do padre gaúcho Adelir Antônio de Carli, conhecido como Padre do Balão (15 anos) Início dos Jogos Pan-Americanos de 1963, realizado na cidade de São Paulo (60 anos) Dia do Disco – a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, falecido em 20 de abril de 1969 Dia do Diplomata – marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

21

Morte da cantora, compositora e ativista norte-americana Eunice Kathleen Waymon, a Nina Simone (20 anos) Realização de plebiscito para determinar a forma e o sistema de governo no Brasil (30 anos) Dia da Inconfidência Mineira – também conhecido como Dia de Tiradentes

22

Morte do compositor paulista Gastão Lamounier (130 anos) – em 1945, o Programa Lamounier passou a ser apresentado na Rádio Nacional; nessa época, sua carreira como apresentador de programas românticos na radiofonia carioca atingiu seu ponto mais alto Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses Dia Internacional da Mãe Terra – o Dia da Terra ou Earth Day nos Estados Unidos é uma comemoração que foi iniciada em 1970, quando o senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição do nosso planeta. A ideia teve a adesão de vários países após 1990, e foi ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU

23

Nascimento do físico alemão Max Planck (165 anos) – criador da teoria da física quântica Nascimento do sambista mineiro Geraldo Pereira (105 anos) – inovador da MPB, foi uma dos principais expoentes do samba sincopado que influenciaria a bossa nova anos mais tarde; em 1998, foi lançado um filme biográfico intitulado O rei do samba, dirigido por José Sette, e com Gérson Rosa no papel de Geraldo Pereira Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral – nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro

24

Nascimento do cantor argentino Carlos Galhardo (110 anos) – um dos principais cantores da Era do Rádio, passou por várias emissoras de rádio do Rio de Janeiro, tais como Mayrink Veiga, Rádio Clube, Philips, Sociedade, Cruzeiro, Cajuti, Tupi, Nacional e Mundial

25

Dia Mundial da Malária – comemoração internacional que foi oficializada em maio de 2007, pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da OMS

26

Nascimento do pintor francês Eugène Delacroix (225 anos) – é considerado o mais importante representante do romantismo francês

27

Dia Mundial do Design Gráfico Dia da Empregada Doméstica

28

Nascimento do cantor e compositor paulista Arlindo Pinto (55 anos) – considerado um dos mais importantes compositores sertanejos do fim dos anos 1940 e início da década de 1950 Fundação da escola de samba Estação Primeira de Mangueira (95 anos) Dia Mundial da Educação Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho Dia Nacional da Caatinga

29

Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo, precursor da Petrobras (85 anos) Lançamento do filme 2001: Uma odisseia no espaço nos cinemas brasileiros (55 anos) Dia Internacional da Dança – a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre, que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos. Noverre se destaca na história por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé de sua época, Letters sur la danse

30