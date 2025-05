Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Colíder

Policiais militares da Força Tática do 8º Comando Regional prenderam um homem, de 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo, nesta terça-feira (27.5), na zona rural de Aripuanã. Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola, que estava escondida no motor de uma caminhonete.

As equipes policiais realizavam patrulhamento rural e montaram um bloqueio para abordagens de veículos, na rodovia MT-313, que liga Aripuanã ao Distrito de Conselvan. Durante a ação, uma caminhonete Hilux, ocupada por dois homens, foi abordada.

Para a PM, os dois homens disseram que estavam voltando de um garimpo. Em revista pessoal a eles, nada de ilícito foi encontrado.

Já em verificação a caminhonete, os policiais encontraram uma pistola de calibre .9mm, municiada e carregada com 13 munições. A arma estava escondida no motor do veículo, dentro do compartimento do filtro de ar.

Ao serem perguntados sobre a procedência da arma, o passageiro da caminhonete afirmou ser dono da pistola e não apresentou documentos que permitissem o porte da arma de fogo.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia mais próxima para registro da ocorrência e demais providências. O motorista da caminhonete se apresentou às autoridades policiais como testemunha da ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT