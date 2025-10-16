Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Um homem acusado de abusar sexualmente de crianças, entre elas as próprias filhas, foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (15.10), em Cáceres. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município.

O procurado, de 45 anos, foi condenado a pena de mais de 9 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele estava com o mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário, e encontra-se foragido.

Conforme a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, o homem foi condenado pela Justiça a 9 anos e 4 meses de prisão, pelo crime praticado no ano de 2019, contra uma criança de apenas 5 anos.

O réu também aguarda julgamento referente a outros dois processos criminais que tramitam no judiciário, por estupro de vulnerável cometidos contra as próprias filhas menores de idade.

Durante a investigação, os policiais civis descobriram que o suspeito estava em uma residência no bairro Jardim do Trevo. Com base nas informações a equipe foi até o local, onde o condenado foi preso.

Em cumprimento ao mandado judicial, o suspeito foi conduzido até a DEDM de Cáceres para as providências cabíveis e posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT