Homem é preso após ameaçar esposa e filhas com facão e armas de fogo em Nova Mutum

Policiais militares do 26º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 45 anos, pelos crimes de ameaça, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo, na noite deste domingo (06.4), em Nova Mutum. Na ação, a PM apreendeu um facão, duas armas de fogo e munições.

Por volta de 22h30, as equipes policiais receberam denúncias via 190 sobre um homem que estava com um facão, fazendo ameaças contra a vida de suas filhas e esposa, no bairro Cidade Nova. Os militares foram ao endereço e encontraram as vítimas em estado de choque, no interior da casa.

Em relato para a PM, as vítimas afirmaram que estavam no fundo da casa quando o suspeito chegou ao local embriagado e alterado, com um facão em mãos ameaçando de morte todos os presentes na casa.

Em determinado momento, o genro do suspeito tentou intervir e foi agredido pelo homem, que também empurrou e lesionou suas filhas, causando escoriações nas jovens. As vítimas também afirmaram temer pelas suas vidas pois o suspeito possuía armas de fogo guardadas na casa.

Ainda no local, o suspeito foi encontrado dentro de um veículo, com um facão em mãos, e foi detido pela PM. Os policiais fizeram buscas na residência e encontraram um rifle e uma espingarda e cerca de 180 munições de diversos calibres.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT