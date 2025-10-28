Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes de roubo, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, na manhã desta terça-feira (28.10), em Alta Floresta. Os suspeitos foram presos em flagrante com duas armas de fogo, após tentarem fugir do local do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do 8º BPM receberam denúncias sobre um roubo em andamento em uma residência, no bairro Setor E. No local, os militares foram recebidos por uma das vítimas que afirmou que ele e seus familiares haviam sido rendidos por dois homens armados.

As vítimas relataram ainda que os criminosos agiram de modo violento e agrediram uma adolescente com coronhadas na cabeça, causando grande lesão. Os familiares também disseram que os suspeitos fugiram pelo fundo da casa e levaram celulares de todos e objetos pessoais de valor.

A equipe do 8º BPM iniciou diligências nas redondezas da casa e prontamente encontraram os suspeitos fugindo em uma estrada, que passa pela parte de trás da residência. Rapidamente a dupla foi abordada e se rendeu. Com eles, foram localizados dois revólveres e uma corrente.

Os suspeitos não informaram a motivação do crime e disseram que haviam perdido os celulares roubados, durante a fuga.

Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

