Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes de roubo, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, na manhã desta terça-feira (28.10), em Alta Floresta. Os suspeitos foram presos em flagrante com duas armas de fogo, após tentarem fugir do local do crime.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do 8º BPM receberam denúncias sobre um roubo em andamento em uma residência, no bairro Setor E. No local, os militares foram recebidos por uma das vítimas que afirmou que ele e seus familiares haviam sido rendidos por dois homens armados.
As vítimas relataram ainda que os criminosos agiram de modo violento e agrediram uma adolescente com coronhadas na cabeça, causando grande lesão. Os familiares também disseram que os suspeitos fugiram pelo fundo da casa e levaram celulares de todos e objetos pessoais de valor.
A equipe do 8º BPM iniciou diligências nas redondezas da casa e prontamente encontraram os suspeitos fugindo em uma estrada, que passa pela parte de trás da residência. Rapidamente a dupla foi abordada e se rendeu. Com eles, foram localizados dois revólveres e uma corrente.
Os suspeitos não informaram a motivação do crime e disseram que haviam perdido os celulares roubados, durante a fuga.
Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
PRF apreende mais de mil munições e equipamentos de recarga em Rondonópolis (MT)
Na tarde de 27 de outubro de 2025, por volta das 13h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de munições e equipamentos de recarga durante fiscalização no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT).
Durante a abordagem a um veículo de carga, o condutor afirmou não transportar mercadorias. No entanto, ao realizar a vistoria no compartimento, os policiais encontraram caixas contendo 1.115 projéteis, além de equipamentos de recarga, que estavam sendo transportados em desacordo com a legislação vigente.
O condutor e o passageiro foram encaminhados, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (MT) para os procedimentos legais cabíveis.
Polícia Militar conduz seis faccionados e apreende drogas e arma de fogo em Cáceres
Equipes da Polícia Militar prenderam quatro homens e apreenderam dois adolescentes, todos membros de facção criminosa, em ações de repressão ao tráfico de drogas, nesta segunda-feira (27.10), em Cáceres. Com os criminosos, foram apreendidas porções de drogas, um revólver e dezenas de munições.
A ação faz parte da Operação Força Total – Resposta Imediata, que faz parte do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado e que tem intensificado o policiamento na cidade de Cáceres, desde o mês de setembro, com reforço de equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Força Tática, Companhia Raio e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
Em uma das ocorrências, as equipes policiais receberam uma denúncia anônima sobre um ponto de tráfico de drogas. Os militares se deslocaram ao endereço e encontraram um homem saindo do local e fizeram abordagem a ele. Neste momento, os policiais perceberam que, no interior da casa, dois adolescentes estavam tentando fugir.
Imediatamente, todos os três suspeitos foram detidos pela PM. Dentro do imóvel, foram encontradas uma sacola contendo munições de calibre .38 e 75 papelotes de pasta base de cocaína. Os suspeitos confirmaram que faziam a venda dos entorpecentes a mando de uma facção criminosa e receberam voz de prisão.
Ainda durante o atendimento da ocorrência, as equipes policiais receberam novas denúncias, que desta vez informaram sobre dois faccionados que estariam recolhendo dinheiro em pontos de venda de drogas de um bairro.
Nas diligências, a PM seguiu até uma residência abandonada e flagrou os suspeitos fugindo por uma área de mata. No caminho feito pela dupla, e também com informações de populares, os policiais localizaram um revólver e uma motocicleta, que possuía queixa de roubo.
Por fim, os militares chegaram em uma residência, momento em que os suspeitos saíram do local e se entregaram. Com eles, foram apreendidos a quantia de R$ 3,4 mil em dinheiro e porções de drogas. Durante a abordagem, um dos homens afirmou ter participação em crimes contra membros de facções rivais, incluindo o homicídio de uma pessoa.
Os suspeitos também receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e demais providências.
Mais prisão
Ainda durante a tarde, a equipe da Rotam realizava patrulhamento tático pelo bairro Nova Era e encontrou um homem, que apresentou nervosismo ao ver a viatura policial, na frente de uma casa. Na abordagem a ele, os policiais encontraram 13 porções de substância análoga a maconha. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da cidade.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
