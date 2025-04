Homem é preso em flagrante com 429 tabletes de maconha avaliados em R$ 1,5 milhão

Equipes militares do 4º Comando Regional e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite desta segunda-feira (07.4), 429 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 358 quilos, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). As equipes prenderam um homem por tráfico de drogas e ainda recuperaram um veículo com registro de roubo.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações sobre uma ação da PRF que estaria monitorando um veículo modelo Ford Ecosport, nas imediações da MT-270 e BR-163.

Os agentes intensificaram o policiamento na região e localizaram o condutor do carro entre os municípios de Rondonópolis e Guiratinga. Ao realizarem a abordagem, as equipes identificaram que o veículo havia um registro de roubo em Cuiabá.

Em buscas veicular, foram apreendidos 429 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 358 quilos. A apreensão gerou um prejuízo de R$ 1,5 milhão às facções criminosas.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT