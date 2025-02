Homem é preso em flagrante com simulacro, porções de maconha e cocaína em Paranatinga

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante neste sábado (01.1), suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Paranatinga (a 380 km de Cuiabá). Na ação, policiais da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) e Força Tática apreenderam um simulacro de pistola, oito porções entre maconha e cocaína, R$ 750 em espécie, canivete e um caderno contendo anotações de venda de entorpecentes.

Os militares realizavam patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero quando receberam informações de que o suspeito utilizava uma motocicleta Honda Biz para entregar drogas, na modalidade delivery.

As equipes intensificaram o policiamento no bairro Vila Concórdia e se depararam com uma motocicleta estacionada de frente a uma residência na Rua 10 de Maio, com as mesmas características apresentadas na denúncia.

Durante abordagem, os policiais foram recebidos pela mãe do suspeito, que não soube informar a localização do filho. Em busca veicular, os militares flagraram algumas porções de drogas no baú do veículo. A mulher afirmou desconhecer a origem dos ilícitos.

Em seguida, a testemunha autorizou entrada das equipes até o quarto do suspeito. Em uma cômoda, os policiais encontraram novas porções de drogas e um simulacro de arma de fogo.

Após apreensão do material, as equipes flagraram o homem na região central do município. Questionado sobre a denúncia, ele confessou ser o responsável pela venda e entrega de drogas na região.

O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT