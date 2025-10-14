Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa

A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão ocorreu no último sábado (1 1 . 10 ), no Bairro Industrial, em Água Boa .

Conforme apurado, a vítima apresentava diversas lesões pelo corpo após ser agredida a pauladas. Durante as agressões, a mulher também recebeu um soco na boca, que resultou na perda de um dente.

Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o autor, que havia fugido do local logo após o crime. O suspeito foi localizado e preso em flagrante pelos investigadores, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações, o detido possui diversas passagens criminais, inclusive por crimes da mesma natureza. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate à violência doméstica e orienta que vítimas denunciem casos de agressão através do número 197 ou na delegacia mais próxima.

Fonte: Policia Civil MT – MT