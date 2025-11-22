Homem é preso pela PM com espingarda municiada e mais de 70 munições em Juscimeira

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem, de 56 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (21.11), em Juscimeira. O suspeito foi flagrado com uma espingarda calibre .22 municiada com 10 cartuchos e outras 71 munições em seu veículo durante barreira policial.

A prisão ocorreu durante continuidade da Operação Tolerância Zero. A equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 28º Batalhão realizava fiscalização e deu ordem de parada a uma caminhonete com um condutor.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma espingarda de calibre .22 carregada e municiada com 10 munições intactas. Além disso, outras 71 munições foram apreendidas.

Diante da situação em flagrante, o suspeito foi detido por porte ilegal de arma de fogo.

O homem e todo o material foram apreendidos e encaminhado a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Juscimenta para as demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939

Fonte: PM MT – MT