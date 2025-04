Homem é preso pela Polícia Civil logo após praticar roubo a posto de combustível em Várzea Grande

A Polícia Civil prendeu um homem de 41 anos de idade, suspeito de roubo a um posto de combustível, em Várzea Grande. O crime foi praticado nesta quinta-feira (23.4).

Uma equipe policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf), assim que tomou conhecimento sobre o fato, iniciou diligências na tentativa de identificar os participantes do roubo ao posto, situado no bairro Colinas Verdejantes.

No decorrer do levantamento de informações, foi possível visualizar que dois homens utilizaram uma motocicleta Honda/Bros, de cor branca, com a placa de identificação dobrada, dificultando sua leitura. Por meio de investigação, a equipe conseguiu identificar que o veículo estava com intenção de venda por uma determinada pessoa. Tal informação, permitiu que os policiais chegassem até o suspeito, que acabou detido. Esse suspeito aparece nas imagens de monitoramento de segurança do posto.

A equipe também obteve a informação de que os dois suspeitos estaria trafegando com a motocicleta nas imediações da Estrada do Capão. Assim, foi feito o deslocamento até o determinado local, onde foi possível avistar os suspeitos no respectivo automóvel.

No momento da abordagem, o condutor acabou jogando a moto ao chão e fugindo em direção a uma região de mata, já o passageiro (garupa) foi preso, encaminhado à unidade médica com dores no abdômen, devido à queda. Posteriormente, foi conduzido à Derf-VG para os devidos trâmites legais.

O caso segue em investigação para a captura do segundo suspeito.

